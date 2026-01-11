Ρεύμα ανά ώρα: Με μήνυμα στο κινητό οι χρεώσεις στα πορτοκαλί τιμολόγια

Τον δρόμο για την εφαρμογή της δυναμικής τιμολόγησης και των λεγόμενων πορτοκαλί τιμολογίων ανοίγει η ΡΑΑΕΥ, η οποία ενέκρινε τροποποιήσεις τόσο στον Κώδικα Διαχείρισης του ΔΕΔΔΗΕ όσο και στο Εγχειρίδιο Μετρητών και Μετρήσεων.

Βασική προϋπόθεση για τη μετάβαση στο νέο μοντέλο χρέωσης είναι η εγκατάσταση έξυπνου μετρητή στην παροχή του τελικού καταναλωτή. Ο μετρητής θα πρέπει να συλλέγει δεδομένα κατανάλωσης ανά 15 λεπτά, ώστε να είναι εφικτή η εκκαθάριση και η ακριβής ωριαία τιμολόγηση.

Τι αλλάζει στη ροή των δεδομένων

Για να μπορούν οι προμηθευτές να τιμολογούν σωστά και εγκαίρως, ο ΔΕΔΔΗΕ θα τους αποστέλλει σε τακτική βάση τόσο μη πιστοποιημένα όσο και πιστοποιημένα μετρητικά δεδομένα, σε χρόνο όσο το δυνατόν πιο κοντινό στη στιγμή της μέτρησης.

Παράλληλα, ο ίδιος ο καταναλωτής θα έχει σχεδόν πραγματικού χρόνου εικόνα της κατανάλωσής του, ώστε να μπορεί να προσαρμόζει τη χρήση του ρεύματος.

Με τις νέες ρυθμίσεις:

Παρέχεται πρόσβαση σε ιστορικά δεδομένα μόνο για μετρητές που εκπροσωπούν ή εκπροσωπούσαν οι αντίστοιχοι εκπρόσωποι φορτίου και μόνο για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Για καταμετρούμενες παροχές διατίθεται ιστορικό ενδείξεων και καταναλώσεων. Για παροχές με πιστοποιημένα μετρητικά δεδομένα, παρέχονται:

μη πιστοποιημένα δεδομένα από την τελευταία πιστοποίηση έως την ημέρα D-1

πιστοποιημένα δεδομένα έως την τελευταία ημέρα πιστοποίησης

Για μεταβατικό διάστημα πέντε μηνών, τα πιστοποιημένα δεδομένα θα αποστέλλονται το αργότερο εντός ενός μήνα και πάντως όχι αργότερα από τη 10η ημέρα του επόμενου μήνα.

Ειδοποίηση στο κινητό για τις φθηνές ώρες

Στην πρακτική εφαρμογή των πορτοκαλί τιμολογίων αναφέρθηκε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, μιλώντας στο ERTNEWS.

Όπως ανέφερε, οι καταναλωτές θα λαμβάνουν ενημέρωση στο κινητό τους την προηγούμενη ημέρα για τις ώρες κατά τις οποίες η τιμή ρεύματος θα είναι χαμηλότερη.

Τα πορτοκαλί τιμολόγια ενεργοποιούν στην πράξη το demand response, επιτρέποντας στη ζήτηση να μετακινείται στις ώρες χαμηλής κατανάλωσης και χαμηλών τιμών, συμβάλλοντας στη σταθερότητα του συστήματος και στη μείωση του κόστους.

Πότε ξεκινούν

1η Φεβρουαρίου 2026: μεγάλες επιχειρήσεις και βιοτεχνίες με έξυπνους μετρητές

1η Απριλίου 2026: νοικοκυριά και μικρές επιχειρήσεις με ψηφιακούς μετρητές

Πώς θα χρεώνονται τα νοικοκυριά

Το δυναμικό τιμολόγιο για τους μικρούς καταναλωτές χωρίζεται σε δύο σκέλη:

Πάγια χρέωση

Σταθερό ποσό κάθε μήνα, ανεξάρτητο από την κατανάλωση, καθορίζεται από τον προμηθευτή και παραμένει αμετάβλητο καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Μπορεί να προβλέπονται εκπτώσεις, εφόσον αναφέρονται ρητά.

Τελική τιμή προμήθειας

Κυμαίνεται ανά ώρα και ανακοινώνεται την προηγούμενη ημέρα έως τις 17:00, δίνοντας τη δυνατότητα στον καταναλωτή να μεταφέρει ενεργοβόρες χρήσεις (π.χ. πλυντήριο, θερμοσίφωνα) στις φθηνές ώρες.

Οι προμηθευτές θα αποστέλλουν καθημερινά SMS ή e-mail με:

τις ώρες χαμηλής και υψηλής τιμής

ειδοποίηση όταν η τιμή ξεπερνά τα 180 €/MWh

Τι ισχύει για επαγγελματίες

Για τις επιχειρήσεις, οι χρεώσεις είναι επίσης ωριαία κυμαινόμενες και προσαρμόζονται στο προφίλ κατανάλωσης και στις υπηρεσίες που έχουν συμφωνηθεί με τον προμηθευτή. Και εδώ προβλέπεται ενημέρωση σε περίπτωση εκτίναξης των τιμών άνω των 180 €/MWh.

Με απλά λόγια, το ρεύμα παύει να είναι «ίδιο όλη μέρα». Όποιος προσαρμόζεται, πληρώνει λιγότερα. Όποιος αγνοεί το ρολόι, θα το βλέπει στον λογαριασμό.