Ρεύμα: Πού «κλειδώνουν» τα πράσινα τιμολόγια τον Ιανουάριο – Οι τιμές ανά πάροχο

Εικόνα σταθεροποίησης καταγράφεται στα πράσινα τιμολόγια ρεύματος για τον Ιανουάριο, με τους περισσότερους προμηθευτές να κρατούν «χειρόφρενο» στις χρεώσεις και τις όποιες αυξήσεις να κινούνται σε απολύτως ελεγχόμενα επίπεδα.

Σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις, αρκετές εταιρείες διατήρησαν αμετάβλητα τα ειδικά προϊόντα τους, ενώ οι ανατιμήσεις όπου υπήρξαν δεν ξεπέρασαν το 3%. Οι τελικές τιμές για τα πράσινα τιμολόγια διαμορφώνονται από 13,9 έως 25,2 λεπτά ανά κιλοβατώρα, χωρίς αλλαγές τόσο στο φθηνότερο όσο και στο ακριβότερο προϊόν σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2025.



Η μέση τιμή των πράσινων τιμολογίων για τον Ιανουάριο ανέρχεται στα 18,7 λεπτά/kWh, σημειώνοντας οριακή μηνιαία αύξηση της τάξης του 2%, έναντι 18,5 λεπτών/kWh τον Δεκέμβριο. Παράγοντες της αγοράς επισημαίνουν ότι η εικόνα αυτή συνδέεται άμεσα με τις ήπιες μεταβολές στη χονδρεμπορική αγορά, όπου η μέση τιμή ηλεκτρικής ενέργειας τον Δεκέμβριο διαμορφώθηκε στα 110,04 ευρώ/MWh, αυξημένη κατά περίπου 3% σε σχέση με τον Νοέμβριο.



Οι μικρές διαφοροποιήσεις στις τελικές χρεώσεις αντανακλούν, σύμφωνα με στελέχη του κλάδου, τις εκτιμήσεις των προμηθευτών για την πορεία της χονδρικής μέσα στον Ιανουάριο και την προσπάθεια αποφυγής αιφνιδιασμών για τα νοικοκυριά.

Οι χρεώσεις ανά προμηθευτή

ΔΕΗ: Αμετάβλητο παραμένει το πράσινο οικιακό τιμολόγιο Γ1 στα 13,928 λεπτά/kWh με έκπτωση συνέπειας 11,03%. Χωρίς τις προϋποθέσεις, η χρέωση ανέρχεται στα 14,378 λεπτά/kWh για τις πρώτες 500 kWh.

Protergia: Το Protergia Home Value Special παραμένει στα 15,9 λεπτά/kWh με έκπτωση συνέπειας.

ΉΡΩΝ: Σταθερό για τέταρτο μήνα το ΗΡΩΝ Basic Home στα 14,76 λεπτά/kWh.

Φυσικό Αέριο: Αμετάβλητο στα 20,9 λεπτά/kWh το ειδικό τιμολόγιο «Ρεύμα Οικιακό».

Volton: Το Volton Green Ειδικό αυξάνεται οριακά στα 20,53 λεπτά/kWh.

ZeniΘ: Το Power Home Start διαμορφώνεται στα 25,23 λεπτά/kWh, χωρίς ουσιαστική μεταβολή.

Συνολικά, ο Ιανουάριος βρίσκει τα πράσινα τιμολόγια σε γραμμή άμυνας, με μικρές αποκλίσεις μεταξύ των παρόχων και μια αγορά που –τουλάχιστον προς το παρόν– δείχνει να αποφεύγει τις δυσάρεστες εκπλήξεις για τους καταναλωτές.