Ρεύμα: Τι αλλάζει στα πράσινα τιμολόγια της ΔΕΗ από την Πρωτοχρονιά

Αλλαγές που «γράφουν» κατευθείαν στον λογαριασμό ρεύματος φέρνει η Πρωτοχρονιά για χιλιάδες καταναλωτές της ΔΕΗ, με το πράσινο τιμολόγιο να χάνει ένα από τα βασικά του πλεονεκτήματα: την προωθητική έκπτωση κατανάλωσης.

Τέλος η προωθητική ενέργεια από Ιανουάριο 2026

Μέχρι και το τέλος Δεκεμβρίου, σύμφωνα με τον επίσημο τιμοκατάλογο που είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα της ΔΕΗ, το πράσινο τιμολόγιο συνοδευόταν από προωθητική ενέργεια, βάσει της οποίας οι καταναλώσεις από 200 έως 500 kWh χρεώνονταν με ιδιαίτερα ευνοϊκή τιμή ανά kWh.

Από 1η Ιανουαρίου 2026, η συγκεκριμένη προωθητική ενέργεια παύει να ισχύει – εκτός αν υπάρξει νέα απόφαση της ΔΕΗ. Με απλά λόγια, όποιος ξεπερνά τις 200 kWh μηνιαίας κατανάλωσης, θα περνά πλέον σε άλλη κλίμακα χρέωσης, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για το τελικό ποσό του λογαριασμού.

Ποιο τιμολόγιο επηρεάζεται

Η αλλαγή αφορά αποκλειστικά το πράσινο τιμολόγιο ηλεκτρικής ενέργειας.

Δεν επηρεάζονται:

τα σταθερά (μπλε) τιμολόγια,

ούτε τα υπόλοιπα προϊόντα σταθερής χρέωσης της ΔΕΗ.

Τι είναι το οικιακό τιμολόγιο Γ1 / Γ1Ν

Το οικιακό τιμολόγιο Γ1 / Γ1Ν είναι προϊόν κυμαινόμενης τιμής και απευθύνεται σε όλους τους οικιακούς πελάτες, είτε διαθέτουν νυχτερινό μετρητή είτε όχι.

Χαρακτηριστικά:

εφαρμόζεται ενιαία τιμή ανά μήνα για τη συνολική κατανάλωση στη ζώνη κανονικής χρέωσης,

η τιμή αυτή διαφοροποιείται ανάλογα με το ύψος της συνολικής μηνιαίας κατανάλωσης,

όσο ανεβαίνουν οι kWh, αλλάζει και η κλίμακα χρέωσης.

Οι αναλυτικές τιμές και οι κλίμακες κατανάλωσης αποτυπώνονται στον επίσημο τιμοκατάλογο της ΔΕΗ για το Γ1/Γ1Ν (Δεκέμβριος 2025), ο οποίος αποτελεί τη βάση για τις χρεώσεις από τη νέα χρονιά.

Τι σημαίνει πρακτικά για τους καταναλωτές

Για τα νοικοκυριά με μέση ή υψηλή κατανάλωση, το τέλος της προωθητικής ενέργειας μεταφράζεται σε:

πιθανή αύξηση μηνιαίου κόστους,

μεγαλύτερη σημασία στη διαχείριση κατανάλωσης,

ανάγκη σύγκρισης με σταθερά τιμολόγια, ειδικά ενόψει ενός χειμώνα με αυξημένες ενεργειακές ανάγκες.

Με απλά λόγια: το «φθηνό μέχρι 500 kWh» μπαίνει στο παρελθόν και από την Πρωτοχρονιά ο λογαριασμός θέλει περισσότερη προσοχή.