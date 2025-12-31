ΔΕΗ: «Φρένο» στις αυξήσεις ρεύματος τον Ιανουάριο – Σταθερό το πράσινο τιμολόγιο παρά την άνοδο της χονδρικής

Σταθερές κρατά τις τιμές ρεύματος για τα νοικοκυριά τον Ιανουάριο του 2026 η ΔΕΗ, παρά την άνοδο της χονδρικής αγοράς, διατηρώντας το πράσινο τιμολόγιο στα 0,139 €/kWh.

Αμετάβλητη παραμένει η τιμή του κυμαινόμενου πράσινου οικιακού τιμολογίου Γ1/Γ1Ν στα 0,139 €/kWh, μετά την εφαρμογή έκπτωσης 11%. Η χρέωση είναι μειωμένη κατά περίπου 10% σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2025.

Όφελος για όσους έχουν διζωνικό μετρητή

Σταθερή διατηρείται και η χρέωση στις ζώνες χαμηλής τιμολόγησης, στα 0,125 €/kWh, δίνοντας πλεονέκτημα σε καταναλωτές που μεταφέρουν κατανάλωση στις ώρες μειωμένης χρέωσης.



Το 2025 το φθηνότερο πράσινο της αγοράς



Καθ’ όλη τη διάρκεια του 2025, η ΔΕΗ διέθεσε το φθηνότερο πράσινο τιμολόγιο, υλοποιώντας εκπτώσεις και προωθητικές ενέργειες συνολικού ύψους 350 εκατ. ευρώ, σε μια χρονιά έντονης ενεργειακής αβεβαιότητας.

«Κλείδωμα» τιμής με τα μπλε τιμολόγια

Ισχυρή παραμένει η παρουσία της εταιρείας και στα σταθερά μπλε τιμολόγια. Το πρόγραμμα myHomeEnter δίνει τη δυνατότητα σε νέους πελάτες να «κλειδώσουν» τιμή 0,115 €/kWh για 12 μήνες έως τις 31 Ιανουαρίου 2026.

Έως 0,095 €/kWh στις ώρες χαμηλής χρέωσης



Για όσους διαθέτουν διζωνικούς μετρητές, το myHomeEnterTwo προσφέρει τιμή 0,095 €/kWh στις ώρες χαμηλής χρέωσης, εξασφαλίζοντας σταθερότητα και προστασία από τις διακυμάνσεις της αγοράς.

Στα 0,138 €/kWh το κίτρινο τιμολόγιο

Το κυμαινόμενο κίτρινο τιμολόγιο myHome4All διαμορφώνεται για τον Ιανουάριο στα 0,138 €/kWh, με έκπτωση 21%, παραμένοντας επιλογή για καταναλωτές που θέλουν μεγαλύτερη ευελιξία.