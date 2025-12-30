Χαμηλότερο ρεύμα μέσω ΑΠΕ: Τι προβλέπει ο νέος «Απόλλων» για Κοινωνικά τιμολόγια και δήμους

Υπεγράφη η ΚΥΑ για το πρόγραμμα «Απόλλων», που φέρνει πράσινη ενέργεια με άμεσο όφελος στους δικαιούχους του ΚΟΤ Α’ και ανοίγει τον δρόμο για διαγωνισμούς ΑΠΕ 600 MW με αυστηρό χρονοδιάγραμμα.

Με στόχο τη μείωση του ενεργειακού κόστους για τα πιο ευάλωτα νοικοκυριά και την επιτάχυνση της πράσινης μετάβασης, υπεγράφη η Κοινή Υπουργική Απόφαση για το ανασχεδιασμένο πρόγραμμα «Απόλλων».

Την ΚΥΑ υπέγραψαν ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου και ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Τσάφος, σηματοδοτώντας την επίσημη επανεκκίνηση του προγράμματος με νέα φιλοσοφία και διευρυμένη περίμετρο.



Άμεσο όφελος για το ΚΟΤ Α’

Το πρώτο σκέλος του «Απόλλων» ενεργοποιείται με βασικό αποδέκτη τους δικαιούχους του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου Α’, με την κυβέρνηση να δίνει έμφαση στην αξιοποίηση της πράσινης ενέργειας ώστε το όφελος να είναι άμεσο και μετρήσιμο στους λογαριασμούς ρεύματος. Το πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με περισσότερους δικαιούχους σε σχέση με την αρχική του εκδοχή.

Παράλληλα, προαναγγέλλεται δεύτερη ΚΥΑ που θα «ανοίγει» το πρόγραμμα και σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, όπως ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, Οργανισμούς Εγγείων Βελτιώσεων και ΔΕΥΑ.



Διαγωνισμοί για 600 MW ΑΠΕ

Κομβικό στοιχείο του προγράμματος αποτελεί η προκήρυξη ειδικών μειοδοτικών ανταγωνιστικών διαδικασιών για έργα ΑΠΕ συνολικής ισχύος 600 MW. Ειδικότερα:



400 MW αιολικών σταθμών

200 MW φωτοβολταϊκών σταθμών με ενσωματωμένη μονάδα αποθήκευσης

Τους διαγωνισμούς θα «τρέξει» η ΡΑΑΕΥ το αμέσως επόμενο διάστημα, με την ΚΥΑ να θέτει σαφές χρονοδιάγραμμα υλοποίησης.

Σφιχτές προθεσμίες και όριο συγκέντρωσης

Σύμφωνα με την απόφαση:



Τα φωτοβολταϊκά με μπαταρία πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2027



Οι αιολικοί σταθμοί έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2028



Για λόγους ενίσχυσης του ανταγωνισμού, κανένας επενδυτής –φυσικό ή νομικό πρόσωπο– δεν μπορεί να εξασφαλίσει πάνω από το 25% της δημοπρατούμενης ισχύος.



Βασική προϋπόθεση συμμετοχής είναι τα έργα να θεωρούνται «ώριμα», δηλαδή να διαθέτουν Οριστική Προσφορά Σύνδεσης, ενώ δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής και σε φωτοβολταϊκά χωρίς μπαταρία, υπό τον όρο ότι θα τροποποιήσουν τις άδειές τους για την προσθήκη αποθήκευσης εφόσον επιλεγούν.



Με απλά λόγια, το «Απόλλων» επιστρέφει πιο πρακτικό, πιο στοχευμένο και με ξεκάθαρο πολιτικό στίγμα. Πράσινη ενέργεια όχι ως σύνθημα, αλλά ως εργαλείο μείωσης του κόστους για όσους το έχουν περισσότερο ανάγκη.