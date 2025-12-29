Εορταστικό ωράριο τραπεζών: Ποιες ημέρες παραμένουν κλειστά τα καταστήματα

Σε εορταστικούς ρυθμούς διαμορφώνεται το ωράριο λειτουργίας των τραπεζών, σύμφωνα με τις αργίες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Οι ημερομηνίες αυτές είναι κρίσιμες για πολίτες και επιχειρήσεις που πρέπει να ολοκληρώσουν πληρωμές και συναλλαγές πριν την εκπνοή του έτους.

Τα τραπεζικά καταστήματα παρέμειναν κλειστά την Πέμπτη και την Παρασκευή, ενώ σήμερα, αύριο και την Τετάρτη λειτουργούν κανονικά, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι συναλλαγές που εκκρεμούν έως το τέλος του χρόνου.

Το πρόγραμμα της εβδομάδας

Σύμφωνα με το πρόγραμμα, οι τράπεζες θα είναι ανοιχτές σήμερα, αύριο και την παραμονή της Πρωτοχρονιάς. Αντίθετα, την Πέμπτη 1η Ιανουαρίου τα καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά λόγω της επίσημης αργίας. Η τελευταία τραπεζική αργία της εορταστικής περιόδου είναι την Τρίτη 6 Ιανουαρίου, ανήμερα των Θεοφανίων, οπότε δεν θα πραγματοποιούνται συναλλαγές στα γκισέ.

Κατά τις ημέρες που τα καταστήματα δεν λειτουργούν, η εξυπηρέτηση των πολιτών γίνεται μέσω e-banking, mobile banking και ΑΤΜ. Ωστόσο, επισημαίνεται ότι οι διατραπεζικές συναλλαγές και τα εμβάσματα προς άλλες τράπεζες ενδέχεται να καθυστερήσουν λόγω των τραπεζικών αργιών.

Για τον λόγο αυτό, όσοι έχουν προγραμματισμένες πληρωμές καλό είναι να τις διεκπεραιώσουν τις ημέρες κανονικής λειτουργίας των τραπεζών, ώστε να αποφευχθούν καθυστερήσεις και προβλήματα στις συναλλαγές.