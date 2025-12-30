Θοδωρής Κολυδάς στο Flash.gr: Με τσουχτερό κρύο και χιονόνερο «έρχεται» το 2026 - Αναλυτική πρόβλεψη

Η αντίστροφη μέτρηση για τον ερχομό του 2026 έχει ξεκινήσει. Την ίδια ώρα, οι τελευταίοι εκδρομείς εγκαταλείπουν την πρωτεύουσα κι άλλοι κλείνουν ραντεβού για το βράδυ της Παραμονής και οργανώνονται. Όλοι όμως αναρωτιούνται με τι καιρό θα υποδεχθούμε το νέο έτος.

Σύμφωνα με τον κ. Θοδωρή Κολυδά, Μετεωρολόγο – Διευθυντή του Εργαστήριου Υδρομετεωρολογίας στο Δημοκρίτειο, το τσουχτερό κρύο θα είναι το κύριο χαρακτηριστικό του, ενώ όπως δηλώνει στο Flash.gr, δεν θα σημειωθούν σοβαρές καιρικές εξάρσεις…

«Η αλλαγή του χρόνου θα γίνει με κρύο και με χιονόνερο. Θα πέσει δηλαδή κάποιο χιονόνερο το βράδυ στα βόρεια της Αττικής. Ωστόσο το κρύο είναι το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού αυτών των ημερών. Έτσι θα έχουμε γύρω στους 3ο βαθμούς ελάχιστη θερμοκρασία για την Παραμονή, ενώ και το μεσημέρι της Πρωτοχρονιάς δεν πρέπει να ξεπεράσουμε τους 9ο.

Τώρα, στα Βόρεια Προάστια οι θερμοκρασίες θα είναι πιο χαμηλές και κοντά στο μηδέν θα μπορούσαμε να πούμε. Από πλευράς ανέμων θα έχουμε βοριάδες που θα εξασθενίσουν βέβαια, ενώ την Τετάρτη -την παραμονή- θα σημειωθούν αρκετές βροχές σε όλη την Ανατολική και την Νότια Ελλάδα. Δηλαδή, από το ύψος της Θεσσαλίας και νοτιότερα θα έχουμε τοπικές βροχές του Βοριά θα έλεγα, οι οποίες σιγά σιγά θ’ αρχίσουν να μειώνονται από το απόγευμα προς το βράδυ. Γι' αυτό ακριβώς αναφέρω πως κατά την αλλαγή του χρόνου θα παρατηρήσουμε ένα ψιλόβροχο ή χιονόνερό.»

Θοδωρής Κολυδάς στο https://t.co/gTn7XXfPfL: Με τσουχτερό κρύο και χιονόνερο «έρχεται» το 2026 - Αναλυτική πρόβλεψη pic.twitter.com/xMCNI15TYo — Flash.gr (@flashgrofficial) December 29, 2025

Όσο για τις νιφάδες που όλοι ελπίζουμε να δούμε αυτές τις ημέρες, σύμφωνα με τον γνωστό μετεωρολόγο, αυτές θα πέσουν ψηλά, στα βουνά μεταξύ των οποίων σε Πάρνηθα και Δίρφυ…

«Τρίτη προς Τετάρτη θα πέσουν χιόνια στα βουνά. Όχι πάρα πολλά. Θα συντηρήσουν ό,τι υπάρχει ήδη, γιατί από Τρίτη ξεκινούν βροχές. Έτσι αυτοί που θα πάνε σε χειμερινούς προορισμούς θα δουν χιόνια. Θα συναντήσουν χιόνια τουλάχιστον κυρίως στην Κεντρική Νότια Ελλάδα. Όχι τόσο σε Φλώρινα κλπ. Δηλαδή από Παρνασσό, Ευρυτανία, σε αυτές τις περιοχές. Και επίσης στα ορεινά της Πελοποννήσου, στο Χελμό θα βγάλει κάποια χιονάκια, τα οποία όμως σιγά σιγά μέσα στη Τετάρτη που μπαίνει ξεροβόρι και κρύο, υποχωρούν.

Νιφάδα θα δούμε επίσης στην Πάρνηθα, όπου θα ρίξει λίγο χιονάκι αλλά δεν είναι αυτό το ζητούμενο, ούτε θα το στρώσει απ' ό,τι φαίνεται, δηλαδή θα είναι πολύ παροδικό το φαινόμενο. Δίνει οριακά χιόνι, γύρω στα 600 με 800 μέτρα, κατά το ξημέρωμα της Πρωτοχρονιάς.

Εκτός όμως από την Πάρνηθα, νιφάδες θα πέσουν και στη Δίρφυ της Εύβοιας, το πρωί της Πρωτοχρονιάς. Μετά ωστόσο το φαινόμενο σταματάει τελείως. Δηλαδή δίνει μέχρι τις 2-3 η ώρα το πρωί, λίγα πράγματα. Την ίδια στιγμή, στο κέντρο της Αθήνας, θα έχει συννεφιά και μπορεί να πέσει λίγο χιονόνερο, στη χειρότερη των περιπτώσεων, γιατί θα προχωρήσει πολύ γρήγορα η βελτίωση του καιρού.»

Σε άλλα μέρη της Επικράτειας, θα δούμε χιόνι; Για παράδειγμα στη Θεσσαλονίκη;

Θα είναι καλός ο καιρός στη Θεσσαλονίκη. Η αλλαγή του χρόνου θα γίνει μόνο με κρύο. Τώρα από την Εύβοια και Νοτιότερα στην Ανατολική Ελλάδα, θα έχει κάποια ψιλόβροχα, λίγα πράγματα όμως. Πιο πολύ η Κρήτη φαίνεται να κρατάει τις τοπικές βροχές, μέχρι και το απόγευμα της Πρωτοχρονιάς, όχι όμως καταιγίδες. Σε όλες τις άλλες περιοχές, ο καιρός θα είναι ανοιχτός. Και στη Δυτική Ελλάδα και στη Βόρεια Ελλάδα και στη Λάρισα και στη Θεσσαλονίκη. Παντού θα είναι ανοιχτός ο καιρός, αλλά θα έχει αρκετό κρύο.»

ΕΜΥ: Αυτή είναι αναλυτικά η πρόβλεψη του καιρού από την Παραμονή Πρωτοχρονιάς

Ο καιρός την Τετάρτη (31/12) - Παραμονή Πρωτοχρονιάς

Στη Μακεδονία, τη Θράκη, την Ήπειρο και το βόρειο Ιόνιο γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες τις πρωινές ώρες.

Στην υπόλοιπη χώρα αυξημένες νεφώσεις με σποραδικές βροχές. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα εκδηλωθούν και καταιγίδες μέχρι το μεσημέρι. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά-ημιορεινά της ηπειρωτικής χώρας και της Εύβοιας.



Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο βόρειο Ιόνιο και πρόσκαιρα το πρωί στο βόρειο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ αλλά στα νότια μέχρι το μεσημέρι θα επικρατούν δυτικοί άνεμοι 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση σε όλη σχεδόν τη χώρα και δεν θα ξεπεράσει στα βόρεια τους 6 με 8 και στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 10 με 12, ενώ θα φτάσει στα δυτικά και τα νησιά του βορείου Αιγαίου τους 13 με 15 και στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 16 με 17 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και τις βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά που κατά τόπους στα βόρεια θα είναι ισχυρός.

Ο καιρός την Πέμπτη (1/1) - Πρωτοχρονιά

Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στα ανατολικά και νότια. Στην Κρήτη και τις Κυκλάδες θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα ορεινά πρόσκαιρες χιονοπτώσεις.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ.



Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα παραμείνει σε χαμηλά επίπεδα. Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και τις βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά που κατά τόπους στα βόρεια θα είναι ισχυρός.

Ο καιρός την Παρασκευή (2/1)

Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις κυρίως στα δυτικά και τα νότια. Από το απόγευμα στα βορειοδυτικά οι νεφώσεις θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα ορεινά της Ηπείρου χιονοπτώσεις.

Οι άνεμοι σε όλη σχεδόν τη χώρα θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 και στο βόρειο Ιόνιο από το απόγευμα έως 6 και μόνο στην περιοχή των Δωδεκανήσων θα πνέουν βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της, όμως νωρίς το πρωί στα βόρεια ηπειρωτικά θα σημειωθεί παγετός.

Ο καιρός το Σάββατο (3/1)

Στα δυτικά νεφώσεις με τοπικές βροχές. Στα υπόλοιπα γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στο ανατολικό Αιγαίο.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 και στο βόρειο Ιόνιο και το βόρειο Αιγαίο 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο.