Κύμα ψύχους στην αλλαγή του χρόνου: Μεταβολή του καιρού με βουτιά του υδράργυρου και χιόνια

Ραγδαία επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός την Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου, με σημαντική πτώση της θερμοκρασίας και την εκδήλωση τοπικών φαινομένων σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προβλέψεις, αναμένονται βροχές, ενώ χιονοπτώσεις θα σημειωθούν κυρίως στα ορεινά. Οι αρμόδιες υπηρεσίες συνιστούν αυξημένη προσοχή, καθώς οι καιρικές συνθήκες ενδέχεται να δημιουργήσουν προβλήματα στις μετακινήσεις και την καθημερινότητα.

Στην Αττική προβλέπονται τοπικές βροχές ή χιονόνερο, με χιονοπτώσεις στα ορεινά, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 10 βαθμούς Κελσίου, με βόρειους ανέμους.

Από τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης αναμένονται τοπικές βροχές σε τμήματα της Θεσσαλίας, της Ανατολικής Στερεάς, του Βορείου Αιγαίου και πρόσκαιρα της Μακεδονίας.

Παράλληλα, από τα βόρεια θα ξεκινήσει πτώση της θερμοκρασίας κατά 7 έως 10 βαθμούς Κελσίου σε σχέση με την Τρίτη, η οποία θα γίνει ιδιαίτερα αισθητή στα κεντρικά και βόρεια.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, στα βόρεια αναμένονται λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή χιονόνερο. Στην υπόλοιπη χώρα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές, ενώ στο νότιο Αιγαίο μέχρι το μεσημέρι θα εκδηλωθούν και καταιγίδες. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά - ημιορεινά της ηπειρωτικής χώρας και της Εύβοιας.



Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και πρόσκαιρα το πρωί στο βορειοανατολικό Αιγαίο τοπικά έως 8 μποφόρ, ενώ στα νότια μέχρι το μεσημέρι θα επικρατούν δυτικοί άνεμοι με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση σε όλη σχεδόν τη χώρα και δεν θα ξεπεράσει στα βόρεια τους 5 με 7 και στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 10 με 12, ενώ θα φτάσει στα δυτικά και τα νησιά του βορείου Αιγαίου τους 13 με 15 και στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 16 με 18 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και τις βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά που κατά τόπους στα βόρεια θα είναι ισχυρός.

Πρωτοχρονιά: Σταδιακή υποχώρηση των φαινομένων

Την Πρωτοχρονιά τα φαινόμενα θα περιοριστούν κυρίως στο Αιγαίο και την Κρήτη, με βροχές στα πεδινά και χιονοπτώσεις στα ορεινά. Σταδιακά, έως το τέλος της ημέρας, ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση.