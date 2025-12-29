Καιρός: Ήλιος με... δόντια - Πέφτει η θερμοκρασία σε όλη τη χώρα, Πρωτοχρονιά με κρύο και παγετό

Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός σήμερα Δευτέρα (29/12) με λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στα ανατολικά και τα νότια τις πρωινές ώρες, όπου πιθανώς θα σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές στις Σποράδες, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τη νότια Πελοπόννησο.

Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Από το απόγευμα θα εξασθενήσουν, θα στραφούν βαθμιαία σε δυτικούς νοτιοδυτικούς και μόνο στο νοτιοανατολικό Αιγαίο θα είναι βορειοδυτικοί και θα εξασθενήσουν πιο αργά.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και θα φθάσει στα βόρεια τους 9 με 11 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 14 με 16 και στα νότια τοπικά τους 17 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους νωρίς το πρωί στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά.

Η πρόγνωση της ΕΜΥ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και τις πρωινές ώρες στην κεντρική Μακεδονία τοπικά 6 με 7 μποφόρ. Από το απόγευμα θα εξασθενήσουν και θα στραφούν βαθμιαία σε δυτικούς νοτιοδυτικούς.

Θερμοκρασία: Από -01(μείον 01) έως 11 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία και τη Θράκη η ελάχιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις στο νότιο Ιόνιο και τη νότια Πελοπόννησο τις πρωινές ώρες, όπου πιθανώς θα σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές. Τις βραδινές ώρες οι νεφώσεις θα αυξηθούν.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και τις πρωινές ώρες στο Ιόνιο βόρειοι βορειοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 03 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις στις Σποράδες και τη νότια Πελοπόννησο τις πρωινές ώρες, όπου πιθανώς θα σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Στα βόρεια βορειοδυτικοί 4 με 5 και στις Σποράδες 6 με 7 μποφόρ, στα ανατολικά και τα νότια βορειοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ. Από το απόγευμα θα εξασθενήσουν και θα στραφούν βαθμιαία σε δυτικούς νοτιοδυτικούς.

Θερμοκρασία: Από 03 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες τις πρωινές ώρες, όπου πιθανώς θα σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Από το απόγευμα θα εξασθενήσουν και θα στραφούν βαθμιαία σε δυτικούς νοτιοδυτικούς.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 15 και στην Κρήτη έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις στα βορειότερα νησιά του ανατολικού Αιγαίου τις πρωινές ώρες, όπου πιθανώς θα σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα νότια τοπικά 7.μποφόρ. Από το απόγευμα θα εξασθενήσουν και στα βόρεια θα στραφούν βαθμιαία σε νότιους νοτιοδυτικούς.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 15 και στα Δωδεκάνησα έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ. Από το απόγευμα θα στραφούν βαθμιαία σε νότιους νοτιοδυτικούς με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ, με γρήγορη εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από 03 έως 11 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Τρίτη (30/12)

Λίγες νεφώσεις που βαθμιαία στα δυτικά, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και το ανατολικό Αιγαίο θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες. Από το απόγευμα τα φαινόμενα θα επεκταθούν και στην ανατολική Πελοπόννησο, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια και τη νότια Θεσσαλία.

Λίγα χιόνια θα πέσουν από το απόγευμα στα ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5, στα πελάγη τοπικά 6 και στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Βαθμιαία από το απόγευμα και από τα βόρεια θα στραφούν σε βορείων διευθύνσεων με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα βόρεια τους 14 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 16 με 17 και τοπικά στη νότια νησιωτική χώρα τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.

Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους τις πρωινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά.

Ο καιρός την Τετάρτη (31/12) - Παραμονή Πρωτοχρονιάς

Στα βόρεια ηπειρωτικά γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες τις πρωινές ώρες. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με σποραδικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα νότια θαλάσσια - παραθαλάσσια.

Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ηπειρωτικά ορεινά και πιθανώς στα βορειοανατολικά και κεντρικά ημιορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα πελάγη μέχρι το απόγευμα τοπικά έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα. Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους τις πρωινές ώρες στα ηπειρωτικά.

Ο καιρός την Πέμπτη (1/1) - Πρωτοχρονιά

Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στα ανατολικά και νότια όπου θα σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους τις πρωινές ώρες στα ηπειρωτικά.

Ο καιρός την Παρασκευή (2/1)

Στην Κρήτη αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις στα δυτικά, τα νότια και το ανατολικό Αιγαίο.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα βόρεια από νότιες και στα νότια από ανατολικές διευθύνσεις, 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους τις πρωινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά.