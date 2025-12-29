Τσατραφύλλιας για τον καιρό της Πρωτοχρονιάς: Σκανδιναβικό ψύχος και «ήλιος με δόντια»

Το 2025 θα μας αποχαιρετήσει με παγωνιά που θα θυμίζει την... πατρίδα του Άγιου Βασίλη, τη Λαπωνία. Ψυχρές αέριες μάζες από τη Σκανδιναβία αναμένεται να κατηφορίσουν στην Ελλάδα και οι τελευταίες ημέρες του χρόνου θα είναι «παγωμένες», σύμφωνα με τον Γιώργο Τσατραφύλλια.



Ο γνωστός μετεωρολόγος σημειώνει ότι την Τετάρτη (31/12) και την Πέμπτη (01/01) αναμένεται ραγδαία πτώση της θερμοκρασίας, έως και 10 βαθμούς, ενώ δεν αποκλείονται χιονοπτώσεις ακόμη και στην Αττική.

Για την πρώτη ημέρα του νέου έτους, ο Γιώργος Τσατραφύλλιας προβλέπει «ήλιο με δόντια», ενώ στη συνέχεια οι νοτιάδες που θα επικρατήσουν, θα βοηθήσουν προκειμένου να «μαλακώσει» ο καιρός.



Η ανάρτηση του Γιώργου Τσατραφύλλια:



«Σκανδιναβικό ψύχος - αστραπή στο φινάλε του 2025...

Διανύοντας τις τελευταίες ημέρες του 2025 ψυχρές αέριες μάζες από βορειότερα γεωγραφικά πλάτη (Σκανδιναβία), θα κατηφορίσουν και θα επηρεάσουν το διήμερο Τετάρτη-Πέμπτη και τη χώρα μας με ραγδαία πτώση της θερμοκρασίας ακόμα και 10 βαθμούς.



Επικρατέστεροι άνεμοι θα είναι οι βοριάδες οι οποίοι θα φτάσουν τα 6-7 μποφόρ στα πελάγη.



Σχετικά με τις χιονοπτώσεις, θα είναι λίγες και ασθενείς και παρόλο που την Τετάρτη θα επηρεάσουν και χαμηλά υψόμετρα σε Εύβοια, Στερεά (παροδικά και Αττική), Πελοπόννησο, δεν θα δημιουργήσουν κανένα πρόβλημα αλλά ούτε θα "βοηθήσουν" για χιονοδρομία - δημοφιλείς προορισμούς.



Την Πρωτοχρονιά με εξαίρεση την Κρήτη και τις Κυκλάδες σταδιακά θα επικρατήσει "ήλιος με δόντια"!



Στη συνέχεια έρχονται νοτιάδες και "μαλακώνει" ο καιρός».