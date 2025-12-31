Χιονίζει στην Εύβοια - Σε ποια σημεία το «έστρωσε»

Χιονισμένη Πρωτοχρονιά θα κάνουν οι κάτοικοι της Εύβοιας, όπου το πρωί της Τετάρτης 31 Δεκεμβρίου 2025 έπεσαν τα πρώτα χιόνια.

Η Εύβοια, σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, ήταν η περιοχή που θα βρισκόταν στο «μάτι» της ψυχρής εισβολής και ήδη από νωρίς το πρωί ξεκίνησε η χιονόπτωση. Μάλιστα, το έχει ήδη «στρώσει» σε αρκετά χωριά.

evima.gr

Όπως αναφέρει το evima, αυτή την ώρα χιονίζει στα χωριά του Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων από Στενή προς Στρόπωνες, στην περιοχή του Άγιου και στη Σέττα του Δήμου Ερέτιας. Μηχανήματα της περιφέρειας βρίσκονται από Στενή προς Στρόπωνες και εργάζονται για το άνοιγμα των δρόμων.

Η πρόγνωση της ΕΜΥ

Όσον αφορά στη σημερινή ημέρα, Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025, στα βόρεια αναμένονται λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή χιονόνερο. Στην υπόλοιπη χώρα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές, ενώ στο νότιο Αιγαίο μέχρι το μεσημέρι θα εκδηλωθούν και καταιγίδες.



Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά - ημιορεινά της ηπειρωτικής χώρας και της Εύβοιας.



Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και πρόσκαιρα το πρωί στο βορειοανατολικό Αιγαίο τοπικά έως 8 μποφόρ, ενώ στα νότια μέχρι το μεσημέρι θα επικρατούν δυτικοί άνεμοι με την ίδια ένταση.



Η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση σε όλη σχεδόν τη χώρα και δεν θα ξεπεράσει στα βόρεια τους 5 με 7 και στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 10 με 12, ενώ θα φτάσει στα δυτικά και τα νησιά του βορείου Αιγαίου τους 13 με 15 και στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 16 με 18 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και τις βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά που κατά τόπους στα βόρεια θα είναι ισχυρός.