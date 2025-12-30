Εορταστικό ωράριο: Πώς διαμορφώνεται ενόψει Πρωτοχρονιάς για καταστήματα και σούπερ μάρκετ

Σε εορταστικούς ρυθμούς κινείται η αγορά, με αυξημένη κίνηση στα καταστήματα, καθώς οι καταναλωτές πραγματοποιούν τις τελευταίες αγορές για το πρωτοχρονιάτικο ρεβεγιόν και τα δώρα της Πρωτοχρονιάς.

Ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών υπενθυμίζει ότι τα καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά την Πέμπτη 1 Ιανουαρίου 2026, ανήμερα της Πρωτοχρονιάς, καθώς και την Παρασκευή 2 Ιανουαρίου 2026, ημέρα που έχει καθιερωθεί για την απογραφή.

Το εορταστικό ωράριο της εβδομάδας είναι:

Τρίτη 30/12/2025: 09:00 - 21:00

Τετάρτη 31/12/2025: 09:00 - 18:00

Πέμπτη 01/01/2026: Αργία

Παρασκευή 02/01/2026: Κλειστά

Σημειώνεται ότι το ωράριο είναι ενδεικτικό και προαιρετικό, με τους εμπόρους να έχουν τη δυνατότητα να προσαρμόσουν τη λειτουργία των καταστημάτων τους ανάλογα με τις ανάγκες και τις συνθήκες της αγοράς.