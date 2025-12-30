Breaking news icon BREAKING
Απεργία επ' αόριστον σε όλες τις λαϊκές αγορές της χώρας από 7 Ιανουαρίου

Εορταστικό ωράριο: Πώς διαμορφώνεται ενόψει Πρωτοχρονιάς για καταστήματα και σούπερ μάρκετ

Σε εορταστικούς ρυθμούς κινείται η αγορά, με αυξημένη κίνηση στα καταστήματα, καθώς οι καταναλωτές πραγματοποιούν τις τελευταίες αγορές για το πρωτοχρονιάτικο ρεβεγιόν και τα δώρα της Πρωτοχρονιάς.

Ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών υπενθυμίζει ότι τα καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά την Πέμπτη 1 Ιανουαρίου 2026, ανήμερα της Πρωτοχρονιάς, καθώς και την Παρασκευή 2 Ιανουαρίου 2026, ημέρα που έχει καθιερωθεί για την απογραφή.

Το εορταστικό ωράριο της εβδομάδας είναι:

  • Τρίτη 30/12/2025: 09:00 - 21:00
  • Τετάρτη 31/12/2025: 09:00 - 18:00
  • Πέμπτη 01/01/2026: Αργία
  • Παρασκευή 02/01/2026: Κλειστά

