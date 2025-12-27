Ανοιχτά καταστήματα και σούπερ μάρκετ την Κυριακή (28/12) – Ποιο είναι το ωράριο λειτουργίας

Ανοιχτά θα είναι τα καταστήματα και τα σούπερ μάρκετ την Κυριακή 28 Δεκεμβρίου, στο πλαίσιο του εορταστικού ωραρίου που βρίσκεται σε ισχύ.

Ειδικότερα, το προτεινόμενο ωράριο για την Κυριακή (28/12) προβλέπει λειτουργία από τις 11:00 έως τις 18:00, αν και σε ορισμένες εμπορικές αλυσίδες ενδέχεται να υπάρξουν μικρές αποκλίσεις.

Να σημειωθεί ότι τα καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά τόσο ανήμερα της Πρωτοχρονιάς όσο και στις 2 Ιανουαρίου, ημέρα που έχει καθιερωθεί για την «απογραφή» των επιχειρήσεων.

Το εορταστικό ωράριο έως την Πρωτοχρονιά:

Κυριακή (28/12): 11:00–18:00

Δευτέρα (29/12): 09:00–21:00

Τρίτη (30/12): 09:00–21:00

Τετάρτη (31/12): 09:00–18:00

Πέμπτη (01/01): Αργία

Παρασκευή (02/01): Κλειστά

Όπως επισημαίνει ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών, το συγκεκριμένο ωράριο έχει ενδεικτικό και προαιρετικό χαρακτήρα, με τους εμπόρους να διατηρούν τη δυνατότητα προσαρμογών.