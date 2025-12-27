Ανοιχτά καταστήματα και σούπερ μάρκετ την Κυριακή (28/12) – Ποιο είναι το ωράριο λειτουργίας
Να σημειωθεί ότι τα καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά τόσο ανήμερα της Πρωτοχρονιάς όσο και στις 2 Ιανουαρίου.
Ανοιχτά θα είναι τα καταστήματα και τα σούπερ μάρκετ την Κυριακή 28 Δεκεμβρίου, στο πλαίσιο του εορταστικού ωραρίου που βρίσκεται σε ισχύ.
Ειδικότερα, το προτεινόμενο ωράριο για την Κυριακή (28/12) προβλέπει λειτουργία από τις 11:00 έως τις 18:00, αν και σε ορισμένες εμπορικές αλυσίδες ενδέχεται να υπάρξουν μικρές αποκλίσεις.
Να σημειωθεί ότι τα καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά τόσο ανήμερα της Πρωτοχρονιάς όσο και στις 2 Ιανουαρίου, ημέρα που έχει καθιερωθεί για την «απογραφή» των επιχειρήσεων.
Το εορταστικό ωράριο έως την Πρωτοχρονιά:
- Κυριακή (28/12): 11:00–18:00
- Δευτέρα (29/12): 09:00–21:00
- Τρίτη (30/12): 09:00–21:00
- Τετάρτη (31/12): 09:00–18:00
- Πέμπτη (01/01): Αργία
- Παρασκευή (02/01): Κλειστά
Όπως επισημαίνει ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών, το συγκεκριμένο ωράριο έχει ενδεικτικό και προαιρετικό χαρακτήρα, με τους εμπόρους να διατηρούν τη δυνατότητα προσαρμογών.