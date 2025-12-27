Ανοιχτά τα καταστήματα το Σάββατο και την Κυριακή - Πώς θα λειτουργήσουν τα σούπερ μάρκετ

Επιστρέφει και πάλι σε εορταστικούς ρυθμούς η αγορά μετά τη διήμερη ανάπαυλα των Χριστουγέννων.

Τα καταστήματα και τα σούπερ μάρκετ θα είναι ανοιχτά θα είναι το Σάββατο (27/12) και την Κυριακή (28/12) στο πλαίσιο του εορταστικού ωραρίου.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα τα καταστήματα θα ανοίξουν τις πόρτες τους από τις 09:00 έως τις 18:00 για σήμερα, ενώ για την Κυριακή από τις 11:00 έως τις 18:00.

Ωστόσο, σε ορισμένες εμπορικές αλυσίδες ενδέχεται να υπάρξουν μικρές αποκλίσεις.

Υπενθυμίζεται ότι τα καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά τόσο ανήμερα της Πρωτοχρονιάς όσο και στις 2 Ιανουαρίου, ημέρα που έχει καθιερωθεί για την «απογραφή» των επιχειρήσεων.

Το εορταστικό ωράριο των καταστημάτων

Σάββατο 27/12/2025: 09:00–18:00

Κυριακή 28/12/2025: 11:00–18:00

Δευτέρα 29/12/2025: 09:00–21:00

Τρίτη 30/12/2025: 09:00–21:00

Τετάρτη 31/12/2025: 09:00–18:00

Πέμπτη 01/01/2026: Αργία

Παρασκευή 02/01/2026: Κλειστά

Σύμφωνα με τον Εμπορικό Σύλλογο Αθηνών, το συγκεκριμένο ωράριο έχει ενδεικτικό και προαιρετικό χαρακτήρα, με τους εμπόρους να διατηρούν τη δυνατότητα προσαρμογών.

Πώς θα λειτουργήσουν τα σούπερ μάρκετ

Την ίδια ώρα, τα σούπερ μάρκετ θα λειτουργήσουν επίσης με το καθιερωμένο εορταστικό ωράριο, ανοίγοντας νωρίς το πρωί και παραμένοντας ανοιχτά μέχρι το απόγευμα. Οι μεγάλες αλυσίδες αναμένεται να ακολουθήσουν το τυπικό πρόγραμμα του Σαββάτου, χωρίς διαφοροποιήσεις, καθώς δεν υπάρχει αργία ή ειδικός περιορισμός τη συγκεκριμένη ημέρα.