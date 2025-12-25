Ποια σούπερ μάρκετ είναι ανοιχτά σήμερα Χριστούγεννα

Μολονότι τα μαγαζιά είναι κλειστά σήμερα, 25 Δεκεμβρίου, υπάρχει λύση για όσους επιθυμούν να κάνουν ψώνια της τελευταίας στιγμής από τα σούπερ μάρκετ.



Οι μεγάλες αλυσίδες παραμένουν κλειστές, ωστόσο ανοιχτά ανήμερα (25/12) είναι τα εξής σούπερ μάρκετ:

Επιλεκτικά AB Shop & Go με ωράριο λειτουργίας 08:00 - 21:00

Επιλεκτικά Ok Anytime Markets με ωράριο λειτουργίας 08:00 - 23:00

Επιλεκτικά MyMarketlocal με ωράριο λειτουργίας 09:00 - 23:00

Εορταστικό ωράριο: Τι ισχύει για τα καταστήματα

Το εορταστικό ωράριο, πλην των παραπάνω εξαιρέσεων για τις υπόλοιπες μέρες του Δεκεμβρίου προβλέπει:



Πέμπτη 25/12 & Παρασκευή 26/12: Αργία

Σάββατο 27/12: 09:00 – 18:00

Κυριακή 28/12: 11:00 – 18:00

Δευτέρα 29/12 και Τρίτη 30/12: 09:00 – 21:00

Τετάρτη 31/12: 09:00 – 18:00