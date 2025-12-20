Το φετινό χριστουγεννιάτικο τραπέζι προβλέπεται ακριβότερο σε σχέση με πέρυσι, αλλά όχι… απαγορευτικό. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του Ινστιτούτου Εμπορίου και Υπηρεσιών της ΕΣΕΕ (ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ), το συνολικό κόστος για μια οικογένεια ή για μια παρέα 6-8 ατόμων, θα κυμανθεί περίπου από 111,97 ευρώ έως 160,03 ευρώ. Το εύρος τιμών αντικατοπτρίζει τις διαφορετικές επιλογές προϊόντων (ποιότητα, μέγεθος, είδος καταστήματος), επομένως αποτελεί μια ενδεικτική εκτίμηση κόστους και όχι αυστηρή τιμή αγοράς.

Σύμφωνα με την έρευνα, το κόστος έχει αυξηθεί 3,6% έως 7,1% σε σχέση με πέρυσι, κάτι που καθιστά το φετινό τραπέζι πιο ακριβό αλλά όχι υπερβολικά. Τα τρόφιμα που «τραβούν» την τιμή προς τα πάνω είναι κυρίως το κρέας και τα πουλερικά.

Οι τιμές σε βασικά κρεατικά έχουν αυξηθεί σημαντικά:

Αρνί: +18,2%

Μοσχάρι: +16,7%

Νωπή γαλοπούλα: +7,1%

Κατεψυγμένη γαλοπούλα: +11%

Αυτό σημαίνει ότι τα κρέατα εξακολουθούν να αποτελούν τον πιο σημαντικό παράγοντα στο συνολικό κόστος του εορταστικού τραπεζιού.

Τρόφιμα με μειώσεις ή σταθερές τιμές

Κάποια προϊόντα δείχνουν μικρές μειώσεις ή σταθερότητα στις τιμές, προσφέροντας μια ανάσα στον προϋπολογισμό. Σταθερές παραμένουν οι τιμές στο μαρούλι, ενώ μικρές αυξήσεις εμφανίζουν προϊόντα όπως πορτοκάλια, φέτα, κρασί και μπύρες.

Τα τυποποιημένα μελομακάρονα και κουραμπιέδες σημειώνουν οριακές αυξήσεις κάτω του 1%. Αντίθετα, οι ζαχαροπλαστείων τιμές σε πολλά γλυκά μπορούν να ανεβάσουν σημαντικά το συνολικό κόστος, ανάλογα με την ποιότητα και το σημείο αγοράς.

Επίσης, η έρευνα δείχνει ότι η Βαρβάκειος αγορά προσφέρει συνήθως χαμηλότερες τιμές σε βασικά είδη, ειδικά σε κρέας και λαχανικά. Συνεπώς, η επιλογή του σωστού σημείου αγοράς μπορεί να μειώσει αισθητά το τελικό κόστος των γιορτών.

«Έχουμε περίπου αύξηση 20%. Είναι κατά προσέγγιση αυτή η αποτίμηση, γιατί δεν μπορούμε να ξέρουμε πόσα θα είναι τα άτομα στο γιορτινό τραπέζι, δηλαδή πόσο καλεσμένους θα έχεις, τι ποιότητες θα διαλέξεις, τι θα περιλαμβάνει, τι είδους κρέατα κτλ», εξήγησε ο Παναγιώτης Γεωργιάδης, εκπρόσωπος νέου ΙΝΚΑ μιλώντας για το γιορτινό τραπέζι (στο σπίτι).

Πρόσθεσε πως κατά προσέγγιση για μια μέση τετραμελή οικογένεια, το κόστος πάει στα 186 ευρώ περίπου. Δηλαδή, 30 ευρώ περισσότερο από την περσυνή περίοδο. Ενδεικτικά, -είπε ότι- δύο κιλά αρνίσια παϊδάκια κοστίζουν περίπου 34 ευρώ.

«Έχουν ξεφύγει τιμές και στο κρέας, δυστυχώς, και πιεζόμαστε και από τις αυξήσεις των τιμών στα γλυκίσματα. Για παράδειγμα ένα κιλό λουκάνικο, πάει στα 12 ευρώ, γαλοπούλα στα 26 ευρώ (με γέμιση)... Τυροκομικά, λαχανικά, ποτά αναψυκτικά και γλυκά, ανεβάζουν το ποσό κοντά στα 200 ευρώ».



Δείτε παρακάτω τον πίνακα με τη σύγκριση εκτιμήσεων κόστους χριστουγεννιάτικου τραπεζιού 2025 και 2024:

Εν ολίγοις, με έξυπνες επιλογές προϊόντων και σύγκριση τιμών, μπορείς να περιορίσεις το κόστος. Καλό είναι να έχεις έναν προϋπολογισμό και λίστα αγορών πριν ξεκινήσεις τα ψώνια.