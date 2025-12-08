Χριστουγεννιάτικα παιχνίδια και δώρα για παιδιά: Πόσο θα κοστίσουν φέτος

Η ωραιότερη εποχή του χρόνου για τα παιδιά είναι προ των πυλών και το ερώτημα είναι πόσο βαθιά θα κληθούν να βάλουν το χέρι στην τσέπη οι γονείς για τα χριστουγεννιάτικα παιχνίδια και τα δώρα που θα μπουν κάτω από το δέντρο.



Στο ρεπορτάζ του Action24 καταγράφονται ενδεικτικές τιμές για δώρα που προορίζονται για τα παιδιά.

Για μια οικογένεια με δύο παιδιά, δύο κεντρικά δώρα όπως για παράδειγμα μια κονσόλα παιχνιδιών, ένα ηλεκτρικό σκούτερ ή ένα σετ κατασκευής, κοστίζουν από 120 έως 300 ευρώ.

Φωτό: Glomex/Action24

Για την ίδια οικογένεια, δύο με τρία συμπληρωματικά δώρα, όπως για παράδειγμα αξεσουάρ, ρούχα με θέμα ή φθηνότερα παιχνίδια αγγίζουν τα 40 με 80 ευρώ.

Φωτό: Glomex/Action24

Αυτό σημαίνει ότι ένας συνολικός προϋπολογισμός για τα χριστουγεννιάτικα δώρα, για την οικογένεια των δύο παιδιών, ανέρχεται στα 160 με 380 ευρώ.

Φωτό: Glomex/Action24

Επίσης, ένα μεγάλο δώρο, όπως μία επώνυμη κούκλα, μία κατασκευή Lego ή ένα RC αμάξι, κοστίζει από 80 έως 120 ευρώ. Ένα μικρότερο δώρο, όπως ένα επιτραπέζιο, ένα βιβλίο ή μια φιγούρα δράσης, ανέρχεται στα 30 με 50 ευρώ. Το συνολικό κόστος προϋπολογισμού κυμαίνεται έτσι από 110 έως 170 ευρώ.

Φωτό: Glomex/Action24

Φωτό: Glomex/Action24