Αυξημένη η κίνηση στις εθνικές οδούς για το τριήμερο της Πρωτομαγιάς - Μεγάλες ουρές στα διόδια

Ξεκίνησε από το απόγευμα της Πέμπτης η σταδιακή έξοδος των εκδρομέων για το τριήμερο της Πρωτομαγιάς, με την κίνηση να παρουσιάζει σημαντική αύξηση από σήμερα το πρωί στις εθνικές οδούς.

Ήδη έχουν προγραμματιστεί πρόσθετα δρομολόγια από τα ΚΤΕΛ της Αθήνας προς τη Θεσσαλονίκη, ενώ η απεργία που βρίσκεται σε εξέλιξη στα λιμάνια φαίνεται πως οδηγεί αρκετούς ταξιδιώτες στην επιλογή της οδικής μετακίνησης, επιβαρύνοντας περαιτέρω το οδικό δίκτυο.

Αυξημένη είναι από νωρίς η κυκλοφορία και στα διόδια της Ελευσίνας, όπου παρατηρείται πυκνή ροή οχημάτων. Περίπου 30 αυτοκίνητα περνούν ανά λωρίδα, με τον χρόνο αναμονής να παραμένει σχετικά μικρός, περίπου 1 έως 2 λεπτά, πριν οι οδηγοί συνεχίσουν το ταξίδι τους προς την Πελοπόννησο και τη Δυτική Ελλάδα.

Όπως μεταδίδει το ΕΡΤnews, η κατάσταση όσο προχωρά η ημέρα γίνεται ολοένα και πιο επιβαρυμένη, ενώ μέχρι νωρίτερα η κυκλοφορία ήταν πιο ομαλή. Η Πρωτομαγιά, σε συνδυασμό με τον καιρό που δεν ευνοεί πολυήμερες αποδράσεις, φαίνεται να οδηγεί πολλούς σε σύντομες, κυρίως μονοήμερες εκδρομές.

Οικογένειες και εκδρομείς εκμεταλλεύονται την ημέρα για μικρές αποδράσεις, με αρκετούς να αναμένεται να επιστρέψουν είτε το βράδυ είτε το πρωί του Σαββάτου, ώστε να περάσουν το υπόλοιπο του Σαββατοκύριακου στο σπίτι.



Η κίνηση στις εθνικές οδούς αναμένεται να παραμείνει αυξημένη καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, καθώς η έξοδος συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό.