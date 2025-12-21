Χριστουγεννιάτικο δώρο την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης: Μπορεί το ΑΙ να μας λύσει τα χέρια;

Πόσες φορές δεν έχουμε σπαζοκεφαλιάσει, όταν φτάνει η ώρα για τα δώρα των Χριστουγέννων. Πόσες φορές δεν έχουμε προβληματιστεί για το τί δώρο μπορεί να ήθελε το έτερον μας ήμισυ; Πώς μπορεί το δώρο που θα δώσουμε για τα Χριστούγεννα να είναι ταυτόχρονα πρωτότυπο, έξυπνο, χρηστικό αλλά και εντυπωσιακό; Είτε πρόκειται για συμβολικά δώρα που απευθύνονται σε συναδέλφους, συνεργάτες, συγγενείς, ή πιο εξατομικευμένα και εστιασμένα στον χαρακτήρα των στενών μας φίλων.

Τον τελευταίο χρόνο, η τεχνητή νοημοσύνη έχει γίνει ένας ασφαλής, πρακτικός και -ενδεχομένως- αποτελεσματικός τρόπος για να οργανώσει κανείς τη λίστα με τα δώρα για φίλους, συγγενείς, συναδέλφους και συνεργάτες. Το ChatGPT έχει γίνει σαν ένας διαδικτυακός σύμβουλος δώρων, βοηθώντας μας να οργανώσουμε την πληθώρα ιδεών που υπάρχουν στις βιτρίνες των καταστημάτων και να καταλήξουμε -στοχευμένα- στο κατάλληλο δώρο για κάθε πρόσωπο, ευθυγραμμισμένο στις ανάγκες, τον χαρακτήρα και τις προτεραιότητες του.

Δώρα που φαίνονται πολυτελή, δώρα που διευρύνουν τους ορίζοντές μας όπως βιβλία και δώρα πρακτικά και χρηστικά που κάνουν την καθημερινότητά μας ευκολότερη. Αυτό είναι το τρίπτυχο για τις κατευθύνσεις που μπορεί κανείς να δώσει στο ChatGPT ή όποιο άλλο bot τεχνητής νοημοσύνης χρησιμοποιεί. Παράλληλα, πληροφορίες που μπορεί να δώσουμε στο πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης για το φύλο, τα ενδιαφέροντα, την ηλικία και τον χαρακτήρα του προσώπου στο οποίο απευθύνεται το δώρο θα κάνουν την αναζήτηση πιο εύκολη και τις επιλογές -ενδεχομένως- περισσότερες. Μπορείτε επίσης να του δώσετε έναν συγκεκριμένο προϋπολογισμό για να εργαστεί.

Το πείραμα

Με αυτές τις πληροφορίες, έκανα και εγώ ένα πείραμα στο ChatGPT και παρείχα προσαρμοσμένες οδηγίες για να ακολουθήσει η τεχνητή νοημοσύνη. Με όλες αυτές τις πληροφορίες που ανέβασα παρότρυνα το ChatGPT να σκεφτεί ιδέες για δώρα.

Το εργαλείο παρουσιάζει αρχικές ιδέες και εξηγεί γιατί κάθε δώρο λειτουργεί για τον παραλήπτη. Από εκεί, ξεκίνησα μια συζήτηση - σχεδόν σαν να μιλάω σε ένα πραγματικό άτομο -έναν διαδικτυακό φίλο- ανταλλάσσοντας ιδέες για ένα δώρο σε έναν άλλο -πραγματικό- φίλο.

Μπήκα στον πειρασμό να συζητήσω περισσότερες ιδέες σε μια κατηγορία δώρων, εναλλακτικές σε προτάσεις που μου έδωσε το πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης, να αναπροσαρμόσω τον προϋπολογισμό να βάλω σε μια μικρότερη λίστα προτάσεις δώρων, ή να απορρίψω άλλες που εγώ θεώρησα ότι δεν χωράνε στον προϋπολογισμό μου ή δεν ταιριάζουν στο άτομο που απευθύνεται το δώρο. Η τεχνητή νοημοσύνη -η αλήθεια είναι- κάνει συχνά προτάσεις που δεν θα είχα σκεφτεί.

Η ανθρώπινη διάνοια -προς το παρόν- νίκησε

Ωστόσο, οι περιορισμοί των προγραμμάτων τεχνητής νοημοσύνης γίνονται ευδιάκριτοι σε δώρα που απαιτούν προσωπική κατανόηση, όπως για έναν ηλικιωμένο παππού, ένα έφηβο βαφτιστήρι, η ένα συγγενικό πρόσωπο με ιδιαίτερες προτιμήσεις.

Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να βοηθήσει τους καταναλωτές να ανακαλύψουν προϊόντα και να μειώσουν την περιττή αναζήτηση που ενδεχομένως μας κουράσει ή να οδηγήσει στον εκνευρισμό, όπως συνέβη σε εμένα. Παρά τα οφέλη, οι χρήστες παραμένουν επιφυλακτικοί -όπως και εγώ. Για την ακρίβεια μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να δίνει πληθώρα επιλογών εναλλακτικών, ωστόσο αυτό που λείπει είναι το ανθρώπινο «άγγιγμα» και η έλλειψη προσωπικής πινελιάς στα δώρα που προτείνει.

Για την ιστορία εγώ βγήκα μια βόλτα στην τοπική μου αγορά ένα ωραίο ηλιόλουστο πρωινό, επισκέφθηκα μικρά μαγαζιά και έκανα τις αγορές μου. Γυρίζοντας σπίτι με τα πόδια και κρατώντας τις σακούλες με τα δώρα ανά χείρας συμπέρανα ότι τα καλύτερα δώρα εξακολουθούν να προέρχονται από ανθρώπους που κατανοούν τις μοναδικές ανάγκες και προτιμήσεις των αγαπημένων τους προσώπων.