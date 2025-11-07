Από μια καμήλα μέχρι πατάτες και πυραμίδα Lego: Όταν τα πολιτικά δώρα γίνονται παράξενα

Η επιλογή ενός δώρου για έναν ανώτερο πολιτικό αξιωματούχο είναι μια δύσκολη υπόθεση. Μόλις πριν από λίγες μέρες είδαμε τον υπουργό Εξωτερικών της Δανίας να δίνει στον Αιγύπτιο ομόλογό του μια πυραμίδα Lego. Το δώρο αυτό λειτούργησε σε δύο επίπεδα, καθώς η Δανία είναι η πατρίδα της Lego και η πυραμίδα συσχετίστηκε με την ημέρα που το Μεγάλο Αιγυπτιακό Μουσείο άνοιξε επίσημα τις πόρτες του.

Παρακάτω είναι μερικά από τα πιο παράξενα δώρα σε πολιτικούς αξιωματούχους που ξεχώρισε το Politico.

Οι πατάτες και τα smartphones με «λογισμικό υποκλοπής»

Αξιοσημείωτες ήταν και οι δύο πατάτες που ο πρώην υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ John Kerry έδωσε στον Ρώσο ομόλογό του Sergei Lavrov το 2014. Ο Lavrov πρότεινε ότι οι πατάτες μπορεί να έχουν συμβολικό σκοπό ενόψει των διαπραγματεύσεων για μια ειρηνευτική διάσκεψη για τη Συρία. «Η συγκεκριμένη πατάτα που μου έδωσε ο Τζον έχει το σχήμα που επιτρέπει να την εισάγεις στην έκφραση «καρότο και μαστίγιο». Έτσι, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί με διαφορετικό τρόπο», είπε ο Λαβρόφ.

Πολύ πιο λογικό ήταν το αστείο του Σι Τζινπίνγκ της Κίνας, ο οποίος αυτή την εβδομάδα έδωσε στον πρόεδρο της Νότιας Κορέας Λι Τζέ Μιουνγκ δύο smartphone και μετά αστειεύτηκε ότι περιείχαν λογισμικό υποκλοπής.

Το δράμα της «γαλλικής καμήλας»

Και τα δώρα προς την Γαλλία έχουν προκαλέσει αίσθηση. Αν ένα πράγμα πρέπει να απαντηθεί στην γαλλική πολιτική σκηνή είναι τι συνέβη τη δεύτερη καμήλα που χάρισε η χώρα του Μάλι στον Φρανσουά Ολάντ. Στην «προ Μακρόν εποχή» ο Ολάντ ήταν ο πρόεδρος του οποίου η δημοτικότητα έπεσε κάποτε στο 4% και φωτογραφήθηκε να οδηγεί σκούτερ με την σύντροφό του.

Κάποτε του δόθηκε μια καμήλα από την κυβέρνηση του Μάλι ως ένδειξη ευγνωμοσύνης για τη βοήθεια της Γαλλίας στην εκδίωξη των ισλαμιστών μαχητών. Ο Ολάντ έριξε μια ματιά στην καμήλα και αποφάσισε ότι ένα πλάσμα με κακή συμπεριφορά και απαίσια αναπνοή θα ήταν η ιδανική προσθήκη στα πίσω έδρανα της Εθνοσυνέλευσης, κατά προτίμηση δίπλα στον Ζαν-Μαρί Λε Πεν. Ωστόσο, αποφασίστηκε ότι το ζώο θα έπρεπε να παραμείνει στη Δυτική Αφρική και δόθηκε σε μια οικογένεια στο Τιμπουκτού για φύλαξη. Αυτοί το έσφαξαν αμέσως και το χρησιμοποίησαν σε ένα ταγίν. Προφανώς, αυτό ήταν ένα μάλλον ενοχλητικό διπλωματικό λάθος, οπότε το Μάλι ανέλαβε δράση. «Μόλις το μάθαμε, το αντικαταστήσαμε γρήγορα με μια μεγαλύτερη και πιο όμορφη καμήλα», δήλωσε τότε ένας ανώνυμος αξιωματούχος του Μάλι στο Reuters. Αυτό συνέβη πριν από 12 χρόνια και από τότε δεν έχει ακουστεί σχεδόν τίποτα για την καμήλα.

Πλούσια δώρα λαμβάνουν και οι πρόεδροι των ΗΠΑ. Το 1972, η Κίνα χάρισε στον Ρίτσαρντ Νίξον δύο γιγάντια πάντα μετά την επίσκεψη του προέδρου των ΗΠΑ στη χώρα. Τα Ling-Ling και Hsing-Hsing δόθηκαν στο Εθνικό Ζωολογικό Κήπο της Ουάσιγκτον. Ο George W. Bush έλαβε 300 λίβρες ωμού αρνιού το 2003 από τον τότε πρόεδρο της Αργεντινής Nestor Kirchner, ενώ ο πατέρας του Bush έλαβε ως δώρο έναν δράκο Κομόντο από τον πρόεδρο της Ινδονησίας το 1990.