Απρόσμενο δώρο του Δανού ΥΠΕΞ στον Αιγύπτιο ομόλογό του: Πυραμίδα από τουβλάκια LEGO

Ένα απίθανο δώρο περίμενε τον υπουργό Εξωτερικών της Αιγύπτου, Badr Abdel Aty, κατά τη συνάντησή του με τον υπουργό Εξωτερικών της Δανίας, Lars Løkke Rasmussen.

Συγκεκριμένα, ο Δανός υπουργός επέλεξε να προσφέρει στον Αιγύπτιο ομόλογό του ένα σετ LEGO. Δεν ήταν όμως ένα οποιοδήποτε σετ, αλλά τα διάσημα τουβλάκια είχαν οδηγίες για να φτιαχτεί η Μεγάλη Πυραμίδα της Γκίζας, χαρακτηρίζοντάς το ως το κατάλληλο δώρο για την ημέρα που το Μεγάλο Αιγυπτιακό Μουσείο άνοιξε επίσημα τις πόρτες του.

Αυτή η χειρονομία υπογράμμισε τις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών.

Τα γνωστά τουβλάκια LEGO - που πλέον έχουν σταματήσει να αποτελούν αποκλειστικά παιδικό παιχνίδι - είναι ένα από τα πιο διάσημα εξαγωγικά προϊόντα της Δανίας.