Απρόσμενο δώρο του Δανού ΥΠΕΞ στον Αιγύπτιο ομόλογό του: Πυραμίδα από τουβλάκια LEGO
Το9 χαρακτήρισε ως το κατάλληλο δώρο για την ημέρα των εγκαινίων του Μεγάλου Αιγυπτιακού Μουσείου.
Ένα απίθανο δώρο περίμενε τον υπουργό Εξωτερικών της Αιγύπτου, Badr Abdel Aty, κατά τη συνάντησή του με τον υπουργό Εξωτερικών της Δανίας, Lars Løkke Rasmussen.
Συγκεκριμένα, ο Δανός υπουργός επέλεξε να προσφέρει στον Αιγύπτιο ομόλογό του ένα σετ LEGO. Δεν ήταν όμως ένα οποιοδήποτε σετ, αλλά τα διάσημα τουβλάκια είχαν οδηγίες για να φτιαχτεί η Μεγάλη Πυραμίδα της Γκίζας, χαρακτηρίζοντάς το ως το κατάλληλο δώρο για την ημέρα που το Μεγάλο Αιγυπτιακό Μουσείο άνοιξε επίσημα τις πόρτες του.
Αυτή η χειρονομία υπογράμμισε τις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών.
Τα γνωστά τουβλάκια LEGO - που πλέον έχουν σταματήσει να αποτελούν αποκλειστικά παιδικό παιχνίδι - είναι ένα από τα πιο διάσημα εξαγωγικά προϊόντα της Δανίας.