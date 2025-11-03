Η Ολλανδία επιστρέφει στην Αίγυπτο κλεμμένο γλυπτό 3500 ετών

Η Ολλανδία ανακοίνωσε ότι θα επιστρέψει στην Αίγυπτο ένα κλεμμένο γλυπτό 3.500 ετών. Σύμφωνα με την Ολλανδική Επιθεώρηση Πληροφοριών και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, είναι «πολύ πιθανό» το πέτρινο κεφάλι, που χρονολογείται από την εποχή των Φαραώ, να λεηλατήθηκε κατά τη διάρκεια της Αραβικής Άνοιξης το 2011 ή το 2012.

Όπως διαβάζουμε στο BBC News, μια δεκαετία αργότερα, βρέθηκε σε μια έκθεση τέχνης και αντίκας στο Μάαστριχτ και, μετά από ανώνυμη πληροφορία, οι ολλανδικές Αρχές διαπίστωσαν ότι είχε κλαπεί και εξαχθεί παράνομα.



Ο απερχόμενος πρωθυπουργός της Ολλανδίας, Ντικ Σχοφ, δεσμεύτηκε να το επιστρέψει, καθώς παρευρέθηκε στα εγκαίνια του αρχαιολογικού Μεγάλου Αιγυπτιακού Μουσείου στη Γκίζα. Η ολλανδική κυβέρνηση δήλωσε ότι το γλυπτό έχει «βαθιά σημασία για την ταυτότητα της Αιγύπτου».



Το άγαλμα είχε προσφερθεί προς πώληση στην έκθεση του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Καλών Τεχνών το 2022. Ο έμπορος παραχώρησε οικειοθελώς το γλυπτό, αφού οι Αρχές ενημερώθηκαν για την παράνομη προέλευσή του.



Η κυβέρνηση δήλωσε ότι αναμένεται να παραδώσει το πέτρινο κεφάλι στον Αιγύπτιο πρέσβη στην Ολλανδία στο τέλος του έτους. «Η Ολλανδία έχει δεσμευτεί τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο να εξασφαλίσει την επιστροφή της πολιτιστικής κληρονομιάς στους αρχικούς ιδιοκτήτες της», ανέφερε.

Με κόστος περίπου 1,2 δισεκατομμύρια δολάρια (910 εκατομμύρια λίρες), το νέο αρχαιολογικό Μεγάλο Αιγυπτιακό Μουσείο στη Γκίζα περιλαμβάνει περιέχει 100.000 αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένου του συνόλου του περιεχομένου του άθικτου τάφου του νεαρού βασιλιά Τουταγχαμών και της περίφημης χρυσής μάσκας του.



Εξέχοντες αιγυπτιολόγοι ελπίζουν ότι το μουσείο θα ενισχύσει τις απαιτήσεις για την επιστροφή σημαντικών αρχαιοτήτων που βρίσκονται σε άλλες χώρες. Αυτές περιλαμβάνουν τη Στήλη της Ροζέτας, το κλειδί για την αποκρυπτογράφηση των ιερογλυφικών, η οποία εκτίθεται στο Βρετανικό Μουσείο του Λονδίνου.