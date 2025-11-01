Στην άκρη της αιγυπτιακής ερήμου, εκεί όπου οι Πυραμίδες της Γκίζας αγγίζουν τον ορίζοντα, ένα νέο θαύμα ετοιμάζεται να γραφτεί στην ιστορία του πολιτισμού. Την 1η Νοεμβρίου 2025, ανοίγει επίσημα τις πύλες του το Μεγάλο Αιγυπτιακό Μουσείο (Grand Egyptian Museum - GEM), το μεγαλύτερο αρχαιολογικό μουσείο του κόσμου.

Περισσότερα από 100.000 εκθέματα ξεδιπλώνουν 5.000 χρόνια αιγυπτιακής ιστορίας -από τις πρώτες δυναστείες μέχρι τους Ρωμαϊκούς χρόνους. Ένα μουσείο-σύμβολο που φιλοδοξεί να ενώσει το παρελθόν με το μέλλον και να τοποθετήσει ξανά την Αίγυπτο στο επίκεντρο του παγκόσμιου πολιτισμού.

Reuters

Η γέννηση ενός οράματος

Το σχέδιο του GEM ξεκίνησε το 2002, ύστερα από διεθνή διαγωνισμό που προσέλκυσε συμμετοχές από 83 χώρες. Νικητής αναδείχθηκε το ιρλανδικό αρχιτεκτονικό γραφείο Heneghan Peng Architects, που συνέλαβε ένα μουσείο «καθρέφτη» της ερήμου, όπου το φως και η άμμος γίνονται οργανικό μέρος της εμπειρίας.

Με προϋπολογισμό 1 δισ. δολάρια και διάρκεια υλοποίησης σχεδόν δύο δεκαετιών, το GEM δεν είναι απλώς ένα έργο υποδομής· είναι ένα μνημείο αφιερωμένο στη μνήμη της ανθρωπότητας.

Reuters

Αρχιτεκτονική που συνομιλεί με τις Πυραμίδες

Σε απόσταση μόλις 2 χιλιομέτρων από τις Πυραμίδες, το μουσείο εκτείνεται σε 500.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα, με θέα που κόβει την ανάσα. Η τεράστια γυάλινη πρόσοψη επιτρέπει στους επισκέπτες να βλέπουν τις Πυραμίδες της Γκίζας από το εσωτερικό -σαν να συνδέονται οπτικά η αρχαιότητα με το παρόν.

Το Grand Atrium υποδέχεται τους επισκέπτες με το κολοσσιαίο άγαλμα του Ραμσή Β' (ύψους 11 μέτρων), ενώ η Μεγάλη Σκάλα οδηγεί στις εκθεσιακές αίθουσες, με 87 αγάλματα που αφηγούνται την εξέλιξη της αιγυπτιακής τέχνης.

Τα σημαντικότερα εκθέματα του GEM

Η συλλογή του GEM είναι ένας θησαυρός ανεκτίμητος. Ανάμεσα στα σημαντικότερα εκθέματα ξεχωρίζουν:

Ο Θησαυρός του Τουταγχαμών

Η χρυσή νεκρική μάσκα του Φαραώ, σύμβολο της Αιγύπτου.

Οι τρεις σαρκοφάγοι από καθαρό χρυσό και πολύτιμους λίθους.

Τα άρματα, τα όπλα και τα τελετουργικά αντικείμενα της ταφής.

Ολόκληρη η συλλογή των κοσμημάτων και φυλαχτών, με πάνω από 5.000 τεμάχια.

Το Άγαλμα του Ραμσή Β΄

Το άγαλμα των 83 τόνων δεσπόζει στο κεντρικό αίθριο. Μεταφέρθηκε από το σταθμό του Καΐρου σε ειδική επιχείρηση υψηλής ακριβείας, συμβολίζοντας τη «μεταφορά» της ιστορίας στη νέα εποχή.

Το Άγαλμα του Ραμσή Β΄/ Reuters

Το Άγαλμα του Μενκαούρη με τη Βασίλισσα

Ένα από τα ωραιότερα έργα της δυναστείας IV, δείγμα αρμονίας και ανθρώπινης ομορφιάς.

Η Στήλη της Παλέρμου

Μια από τις αρχαιότερες λίθινες επιγραφές που καταγράφουν τις πρώτες αιγυπτιακές δυναστείες.

Η Μούμια της Γάτας της Βούμπαστης

Αφιερωμένη στη θεά Μπαστέτ, σύμβολο προστασίας και μητρικής δύναμης -ένα από τα πιο αγαπημένα εκθέματα του κοινού.

Ο Πάπυρος του Μερένρα

Ένα από τα αρχαιότερα σωζόμενα διοικητικά έγγραφα, γραμμένο με εξαιρετική ακρίβεια, αποκαλύπτει πτυχές της ζωής στις πρώτες δυναστείες.

IMAGO

Πλάνο Επίσκεψης - Ένα ταξίδι μίας ημέρας στο GEM

Πρωί – Η είσοδος στην ιστορία

09:00 – Είσοδος από το Grand Atrium. Η πρώτη εικόνα: ο Ραμσής Β΄, το φως της ερήμου και η άμμος που γίνεται σκηνικό ιστορίας.

Μεσημέρι – Ο Θησαυρός του Τουταγχαμών

11:30 – 14:30 – Οι αίθουσες του νεαρού βασιλιά είναι το επίκεντρο της έκθεσης.

Διάλειμμα στο rooftop εστιατόριο με θέα στις Πυραμίδες.

Απόγευμα – Οι γκαλερί του χρόνου

15:00 – 17:00 – Προδυναστική, Θρησκευτική και Ελληνιστική περίοδος.

Μην χάσεις το Κέντρο Συντήρησης, το μεγαλύτερο στη Μέση Ανατολή.

Βράδυ – Το φως των Πυραμίδων

17:00 – 18:30 – Βόλτα στο GEM Plaza. Ο ήλιος βυθίζεται πίσω από τις Πυραμίδες και το μουσείο λούζεται στο χρυσό φως της αιωνιότητας.

IMAGO

Χρήσιμες Πληροφορίες

Ώρες λειτουργίας: 09:00 – 19:00

Είσοδος: €25 γενική / €15 φοιτητική

Τοποθεσία: 2 χλμ. από τις Πυραμίδες της Γκίζας

Πρόσβαση: 30 λεπτά από το Κάιρο με ταξί ή ιδιωτικό transfer

Φωτογραφίες: Επιτρέπονται χωρίς φλας

Ενδυμασία: Ελαφριά, άνετη, με καπέλο και νερό

REUTERS

Ένα μουσείο «στη γλώσσα της Gen Z»

«Χρησιμοποιούμε τη γλώσσα που χρησιμοποιεί η Gen Ζ», δήλωσε στον Guardian, ο διευθύνων σύμβουλος του μουσείου, Ahmed Ghoneim. «Η γενιά Ζ δεν χρησιμοποιεί τις ετικέτες που διαβάζουμε και θα προτιμούσε να χρησιμοποιεί την τεχνολογία», είπε.

Τα εγκαίνια αναβλήθηκαν αρκετές φορές, πιο πρόσφατα τον Ιούλιο, λόγω συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένης της κρίσης στη Γάζα.

Φωτό: Reuters

«Είναι ένα δώρο από την Αίγυπτο στον κόσμο και είμαστε περήφανοι που επιτέλους το μοιραζόμαστε», δήλωσε ο υπουργός Τουρισμού και Αρχαιοτήτων της Αιγύπτου, Σερίφ Φάθι.

Το μουσειακό συγκρότημα αποτελεί μέρος μιας μεγάλης προσπάθειας για την κατασκευή νέων υποδομών στην Αίγυπτο, η οποία περιλαμβάνει ένα σύστημα μετρό -που βρίσκεται υπό κατασκευή- και ένα αεροδρόμιο που ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2020.

Το φως που δεν σβήνει ποτέ

Καθώς ο ήλιος δύει πίσω από τις Πυραμίδες, το Μεγάλο Αιγυπτιακό Μουσείο λάμπει σαν φάρος του χρόνου. Δεν είναι απλώς ένα μουσείο. Είναι μια ωδή στην αιωνιότητα, ένα προσκύνημα στη μνήμη των ανθρώπων που ύψωσαν πολιτισμούς στην άμμο της ερήμου.

Το GEM δεν εγκαινιάζει απλώς ένα νέο κεφάλαιο της αιγυπτιακής ιστορίας. Εγκαινιάζει την εποχή όπου το παρελθόν φωτίζει το μέλλον. Και κάπως έτσι, στις όχθες του Νείλου, η Αίγυπτος θυμίζει στον κόσμο πως ο ήλιος του πολιτισμού της, όπως και ο ίδιος της ο ήλιος, δεν δύει ποτέ.

