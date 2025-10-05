Άνοιξε ξανά ο λαμπρός τάφος του Φαραώ Αμενχοτέπ Γ΄ – Ένα αριστούργημα 3.000 ετών στο Λούξορ

Ένα από τα σημαντικότερα μνημεία της αρχαίας Αιγύπτου, ο τάφος του Φαραώ Αμενχοτέπ Γ΄, άνοιξε ξανά για το κοινό το Σάββατο, ύστερα από είκοσι χρόνια εντατικών εργασιών συντήρησης. Ο φαραώ κυβέρνησε την Αίγυπτο από το 1390 έως το 1350 π.Χ., και η ταφική του κατοικία θεωρείται μία από τις μεγαλύτερες και πιο εντυπωσιακές στην περίφημη Κοιλάδα των Βασιλέων.

Είκοσι χρόνια αποκατάστασης με ιαπωνική τεχνογνωσία

Το έργο της αποκατάστασης διήρκεσε δύο δεκαετίες και πραγματοποιήθηκε σε τρεις φάσεις υπό την καθοδήγηση ιαπωνικής ομάδας της UNESCO. Περισσότεροι από 260 ειδικοί, τεχνικοί και ερευνητές εργάστηκαν για τη διάσωση των πολύτιμων τοιχογραφιών και την αποκατάσταση των φθορών που είχαν προκληθεί στο πέρασμα των αιώνων.

Ο επικεφαλής του Ανώτατου Συμβουλίου Αρχαιοτήτων, Μοχάμεντ Ισμαΐλ Κάλετ, όπως μεταδίδει η DW τόνισε ότι η συντήρηση απαιτούσε «εξαιρετικά λεπτή εργασία», καθώς ο τάφος είχε υποστεί σοβαρές φθορές. Ο χώρος είχε εντοπιστεί για πρώτη φορά το 1799, ωστόσο είχε λεηλατηθεί και το σαρκοφάγο του φαραώ είχε αφαιρεθεί.

Ένας θησαυρός 3.000 ετών

Ο τάφος, που χρονολογείται πριν από περισσότερα από 3.000 χρόνια, διαθέτει διάδρομο μήκους 36 μέτρων και βάθους 14 μέτρων, ο οποίος οδηγεί στην κεντρική ταφική αίθουσα του βασιλιά. Δίπλα σε αυτήν υπάρχουν δύο ακόμη αίθουσες, αφιερωμένες στη Βασίλισσα Τίγυ και στην κόρη τους Σιταμούν.



Βρίσκεται λαξευμένος σε λόφο στη δυτική όχθη του Νείλου, απέναντι από το σημερινό Λούξορ, και εντυπωσιάζει με τις τοιχογραφίες του 18ου Δυναστείας, οι οποίες θεωρούνται από τις πιο εκλεπτυσμένες που έχουν διασωθεί.



Η UNESCO χαρακτήρισε το αποτέλεσμα των εργασιών ως έργο «υπέρτατου διεθνούς επιπέδου», που τιμά την αιγυπτιακή πολιτιστική κληρονομιά και προσφέρει μια μοναδική εμπειρία για τους επισκέπτες.