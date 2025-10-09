Σπάνιο ανάγλυφο 4.000 ετών εξαφανίστηκε μυστηριωδώς από νεκρόπολη στην Αίγυπτο

Την εξαφάνιση ενός σπάνιου ασβεστολιθικού ανάγλυφου 4.000 ετών από τη νεκρόπολη της Σακκάρα, ερευνούν οι Αρχές στην Αίγυπτο. Μετά την πρόσφατη απίστευτη εξέλιξη με το φαραωνικό βραχιόλι ανεκτίμητης αξίας, το οποίο κατέληξε σε χυτήριο όπου το έλιωσαν για τον χρυσό, οι αιγυπτιακές Αρχές βρίσκονται αντιμέτωπες με ακόμη ένα κρούσμα αρχαιοκαπηλίας.

Σύμφωνα με αξιωματούχους, το αρχαίο έργο τέχνης εξαφανίστηκε από έναν τάφο στη διάσημη νεκρόπολη της Σακάρα στην Αίγυπτο, με την εξαφάνιση να γίνεται αντιληπτή το Σαββατοκύριακο (04-05/10).

Το σπάνιο ανάγλυφο από ασβεστόλιθο εξαφανίστηκε από έναν τάφο της Πέμπτης Δυναστείας, που χρονολογείται μεταξύ 2500 και 2350 π.Χ., στη Νεκρόπολη της Σακκάρα, νότια του Καΐρου, ανέφερε το Υπουργείο Τουρισμού και Αρχαιοτήτων της Αιγύπτου σε ανακοίνωσή του που δημοσιεύτηκε στο Facebook.

Ο τάφος ανήκε σε έναν υψηλόβαθμο αξιωματούχο που ονομαζόταν Khenti Ka, ο οποίος κατείχε τίτλους όπως «Ιερέας της Θεάς Μαάτ» και «Επόπτης του Βασιλικού Παλατιού», δήλωσε ο αρχαιολόγος Ali Abu Deshish στο CBS News.



«Ο τάφος διακρίνεται για τα αξιοσημείωτα ανάγλυφά του που απεικονίζουν σκηνές από την καθημερινή ζωή στην αρχαία Αίγυπτο», δήλωσε ο Ali Abu Deshish.



Αποκαλώντας την κλοπή «καταστροφή από κάθε άποψη», είπε ότι οι αρχαιότητες της Αιγύπτου «δεν πωλούνται. Ανήκουν στην κληρονομιά ολόκληρης της ανθρωπότητας».

Ο τάφος ήταν σφραγισμένος από το 2019

Το ανάγλυφο, διαστάσεων περίπου 40,6 X 60,9 εκατοστών, που λείπει, απεικονίζει τις τρεις αρχαίες αιγυπτιακές εποχές: Akhet (πλημμύρα), Peret (ανάπτυξη) και Shemu (συγκομιδή).

Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι το τεχνούργημα φαίνεται να είχε κοπεί από τον τοίχο του τάφου με ηλεκτρικό πριόνι.



Το υπουργείο ανέφερε ότι ο τάφος είχε σφραγιστεί πλήρως και χρησιμοποιούνταν ως χώρος αποθήκευσης αρχαιοτήτων από την ανακάλυψή του τη δεκαετία του 1950 και δεν είχε ανοιχτεί από το 2019.

Από τη στιγμή που διαπιστώθηκε η εξαφάνιση, σχηματίστηκε αρχαιολογική επιτροπή για την απογραφή όλων των περιεχομένων του τάφου. Αφού επιβεβαίωσε τα δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης για την εξαφάνιση, το υπουργείο δήλωσε ότι «έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα νομικά μέτρα και το σύνολο της υπόθεσης έχει παραπεμφθεί στην Εισαγγελία για διερεύνηση».

Το περιστατικό έρχεται λίγες εβδομάδες πριν από την προγραμματισμένη τελετή εγκαινίων του νέου Μεγάλου Αιγυπτιακού Μουσείου, μιας εκτεταμένης εγκατάστασης 1,5 εκατομμυρίoυ τετραγωνικών μέτρων κοντά στις αρχαίες πυραμίδες της Γκίζας, η οποία χρειάστηκε χρόνια και περισσότερα από 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ για να υλοποιηθεί. Προορίζεται να αποτελέσει τον νέο ακρογωνιαίο λίθο της τουριστικής βιομηχανίας της Αιγύπτου που επικεντρώνεται στις αρχαιότητες.

Γνώριζαν την αξία του ανάγλυφου

Το νέο κρούσμα αρχαιοκαπηλίας έρχεται λίγες εβδομάδες αφότου οι αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν ότι το χρυσό βραχιόλι, ηλικίας περίπου 3.000 ετών, που πιστεύεται ότι φορούσε ένας Φαραώ, εξαφανίστηκε από το Αιγυπτιακό Μουσείο στο Κάιρο.

Οι αρχές ανακάλυψαν ότι είχε κλαπεί από έναν εργάτη αποκατάστασης μουσείου, πωλήθηκε για λιγότερο από 4.000 δολάρια και στη συνέχεια το έλιωσαν και χάθηκε για πάντα.

Σε αντίθεση με την περίπτωση του βραχιολιού, οι ειδικοί πιστεύουν ότι όποιος έκλεψε το ανάγλυφο από ασβεστόλιθο μπορεί να γνώριζε την πραγματική αξία του τεχνουργήματος.



«Δεν είναι απλώς ένα διακοσμητικό τεχνούργημα, αλλά ένα έργο τέχνης που φέρει βαθύ συμβολικό νόημα που σχετίζεται με τον κύκλο της ζωής, τη γεωργία και τη γονιμότητα στην αρχαία αιγυπτιακή πίστη, γεγονός που υποδηλώνει ότι όποιος το έκλεψε καταλάβαινε την πραγματική του αξία και την ακαδημαϊκή του σημασία», δήλωσε ο Ali Abu Deshish.