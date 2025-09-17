Συναγερμός στην Αίγυπτο: Ανεκτίμητο βραχιόλι Φαραώ 3.000 ετών εξαφανίστηκε από μουσείο στο Κάιρο

Ένα χρυσό βραχιόλι διακοσμημένο με έναν πολύτιμο λίθο λάπις λάζουλι, το οποίο εκτιμάται ότι είναι τουλάχιστον 3.000 ετών, έχει κάνει «φτερά» από το Αιγυπτιακό Μουσείο στο Κάιρο, με αποτέλεσμα να έχει σημάνει συναγερμός στις Αρχές, που έχουν στήσει μια τεράστια επιχείρηση για τον εντοπισμό του.

Το χρυσό βραχιόλι, που ανήκε σε Φαραώ και που φέρει μία μεγάλη χάντρα από λάπις λάζουλι, εθεάθη τελευταία φορά στο εργαστήριο αποκατάστασης του μουσείου στην πλατεία Ταχρίρ, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Τουρισμού και Αρχαιοτήτων της Αιγύπτου. Το θέμα έχει πλέον παραπεμφθεί στις αρχές επιβολής του νόμου και στην εισαγγελία, προσθέτει η ανακοίνωση.

Μια εικόνα του φαραωνικού βραχιολιού έχει διανεμηθεί σε όλα τα αεροδρόμια, τα λιμάνια και τα σημεία διέλευσης των χερσαίων συνόρων της χώρας «ως προληπτικό μέτρο προκειμένου να αποτραπεί οποιαδήποτε απόπειρα λαθρεμπορίου», ανέφερε η δήλωση του Υπουργείου.

Το ανεκτίμητο βραχιόλι, σύμφωνα με το CNN, ανήκε στον βασιλιά Αμενέμοπη από την Τρίτη Μεταβατική Περίοδο (περίπου 1076 έως 723 π.Χ.). Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του μουσείου, ο Αμενέμοπης ήταν «ένας ελάχιστα γνωστός, αλλά ενδιαφέρων ηγεμόνας της 21ης ​​Δυναστείας της Αιγύπτου, ο οποίος αρχικά είχε ταφεί στον μικρό τάφο ενός θαλάμου εντός της βασιλικής νεκρόπολης στην Τάνιδα, στο ανατολικό Δέλτα του Νείλου».

Αλλά αρκετά χρόνια μετά την ταφή του, το σώμα του επανενταφίστηκε δίπλα στον Ψουσέννη Α', έναν από τους ισχυρότερους βασιλιάδες της περιόδου. Ο τάφος του ανακαλύφθηκε ξανά το 1940.

Φόβοι για αρχαιοκαπηλία

Ο Χρήστος Τσιρογιάννης, ιατροδικαστής αρχαιολόγος με έδρα το Πανεπιστήμιο του Cambridge, ο οποίος ειδικεύεται στην έρευνα διεθνών δικτύων εμπορίας αρχαιοτήτων και έργων τέχνης τόνισε ότι η είδηση ​​για την εξαφάνιση του βραχιολιού «δεν αποτελεί έκπληξη» δεδομένης της τεράστιας αγοράς αρχαιοτήτων, ενώ συμπλήρωσε ότι υπάρχουν αρκετές πιθανότητες ότι το βραχιόλι θα μπορούσε να έχει πέσει στα χέρια αρχαιοκάπηλων.

«Το πρώτο σενάριο είναι ότι εκλάπη και βγήκε λαθραία και έτσι θα εμφανιστεί αργά ή γρήγορα είτε σε μια διαδικτυακή πλατφόρμα είτε σε μια γκαλερί εμπόρων ή σε οίκο δημοπρασιών», είπε.

🚨 BREAKING: Priceless 3,000-year-old gold bracelet linked to Pharaoh Amenemope vanished from Cairo’s Egyptian Museum!



Lost during prep for Rome exhibition. Egypt on high alert to find this royal treasure. 🏺💛 #EgyptianMuseum #Pharaoh #AncientTreasure #MuseumTheft #Archaeology… pic.twitter.com/L3tlEBPpPk — Flash News Bite (@FlashNewsBite) September 17, 2025

Το δεύτερο σενάριο είναι να το λιώσει κάποιος για τον χρυσό. Αυτό θα ήταν λιγότερο επικερδές από την πώληση του ίδιου του τεχνουργήματος, είπε ο Τσιρογιάννης, αλλά θα μείωνε τον κίνδυνο ταυτοποίησής του.

Εναλλακτικά, το βραχιόλι θα μπορούσε να καταλήξει σε ιδιωτική συλλογή. «Ο συλλέκτης θα γνώριζε ότι έχει κλαπεί, αλλά δεν θα έβγαινε εκτός της συλλογής του», είπε ο ίδιος.

«Μια άλλη πιθανότητα είναι ότι ο κάτοχος του βραχιολιού θα το επιστρέψει ή ότι μπορεί να βρεθεί κοντά στο μουσείο», είπε. «Έχουν υπάρξει τέτοιες περιπτώσεις στο παρελθόν, ειδικά στην Αίγυπτο κατά τη διάρκεια της Αραβικής Άνοιξης, όπου ορισμένα από τα αντικείμενα που αφαιρέθηκαν από μουσεία βρέθηκαν μερικές μέρες αργότερα στον κήπο ή αφέθηκαν στα μουσεία».



Εντοπίστηκε τυχαία η απώλεια

Η αιγυπτιακή εφημερίδα Al-Misri al-Yawm ανέφερε ότι η εξαφάνιση εντοπίστηκε τις τελευταίες ημέρες, καθώς το προσωπικό του Μουσείου ετοιμαζόταν να στείλει δεκάδες αντικείμενα στη Ρώμη για μια έκθεση που αναμένεται να ανοίξει τον επόμενο μήνα.

Το Αιγυπτιακό Μουσείο στο Κάιρο είναι το παλαιότερο αρχαιολογικό μουσείο στη Μέση Ανατολή. Στεγάζει περισσότερα από 170.000 αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένης της επιχρυσωμένης ξύλινης νεκρικής μάσκας του Αμενεμόπη, όπως αναφέρει το BBC.

Η εξαφάνιση του βραχιολιού έρχεται έξι εβδομάδες πριν από τα εγκαίνια του Μεγάλου Αιγυπτιακού Μουσείου στην κοντινή Γκίζα, όπου έχουν μεταφερθεί και θα εκτεθούν οι παγκοσμίου φήμης θησαυροί του τάφου του βασιλιά Τουταγχαμών.

Το παράνομο εμπόριο αρχαίων αιγυπτιακών αντικειμένων αποτελεί εδώ και καιρό «πονοκέφαλο» για τη χώρα της Βόρειας Αφρικής. Πέρυσι, οι αιγυπτιακές αρχές συνέλαβαν δύο άνδρες για απόπειρα κλοπής εκατοντάδων αρχαίων αντικειμένων από τον βυθό της θάλασσας. Οι άνδρες πήραν τα αντικείμενα από τον πυθμένα του κόλπου Abu Qir, κοντά στο λιμάνι της Αλεξάνδρειας. Όταν συνελήφθησαν από τις αρχές, οι άνδρες παραδέχτηκαν ότι σχεδίαζαν να διακινήσουν τα αντικείμενα.