Σπουδαία αρχαιολογική ανακάλυψη στην Αλβανία: Βρέθηκε τάφος 1.700 ετών με ελληνικές επιγραφές

Μια σπουδαία ανακάλυψη έκαναν αρχαιολόγοι στην Αλβανία, καθώς εντόπισαν έναν μεγάλο ρωμαϊκό ταφικό θάλαμο ο οποίος χρονολογείται περίπου 1.700 χρόνια πριν.

Ειδικότερα, ο ρωμαϊκός τάφος χρονολογείται από τον 3ο έως τον 4ο αιώνα μ.Χ. και είναι ο πρώτος του είδους του που έχει βρεθεί ποτέ στη βαλκανική χώρα, η οποία υπήρξε τμήμα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας.

Σπουδαία αρχαιολογική ανακάλυψη στην Αλβανια/Reuters

Κατόπιν ενημέρωσης από ντόπιους, οι οποίοι είχαν παρατηρήσει κάποια ασυνήθιστα πετρώματα σε ένα οροπέδιο κοντά στα σύνορα με τα Σκόπια, το προσωπικό του Ινστιτούτου Αρχαιολογίας ξεκίνησε ανασκαφές στις αρχές Αυγούστου. Εκεί εντόπισαν την υπόγεια κατασκευή, οι μεγάλες ασβεστολιθικές πλάκες της οποίας έφεραν επιγραφές με ελληνικά γράμματα.

«Η επιγραφή μας λέει ότι ο άνθρωπος που ετάφη εδώ ονομαζόταν Γελλιανός, ένα όνομα χαρακτηριστικό της ρωμαϊκής περιόδου. Δεν είμαστε βέβαιοι για την ταυτότητα του δεύτερου ατόμου, αλλά πιθανότατα πρόκειται για μέλος της οικογένειάς του», δήλωσε ο επικεφαλής αρχαιολόγος του έργου, Έρικσον Νικόλι.

Η τελευταία κατοικία ενός πλουσίου

Ο τάφος, που έχει διαστάσεις 9 μέτρα επί 6 μέτρα, είναι η πρώτη ανακάλυψη στην Αλβανία η οποία, σύμφωνα με τους ειδικούς, πρόκειται για τόπο ταφής πλούσιου ατόμου, πιο επιβλητικός από άλλους ταφικούς χώρους που έχουν βρεθεί στην περιοχή, αναφέρει το Reuters.

Οι τοπικές αρχές στην Αλβανία, όπου ο τουρισμός βρίσκεται σε άνθηση, σχεδιάζουν ήδη να αναπτύξουν τον χώρο σε τουριστικό αξιοθέατο, ενώ κάτοικοι έσπευσαν στην περιοχή μόλις άκουσαν την είδηση της ανακάλυψης.

Την περασμένη εβδομάδα, η ομάδα του Νικόλι χρησιμοποίησε βούρτσες για να αποκαλύψει τις περίτεχνες χαράξεις στις άκρες της λευκής πέτρας της οροφής και των τοίχων του τάφου.

«Ανακαλύψαμε επίσης ένα κομμάτι υφάσματος κεντημένο με χρυσή κλωστή, γεγονός που επιβεβαιώνει την πεποίθησή μας ότι πρόκειται για μέλος της ανώτερης τάξης».

Άλλα ευρήματα περιλαμβάνουν γυάλινα πιάτα και μαχαίρια.

Ο Νικόλι ανέφερε ότι ο τάφος είχε συληθεί τουλάχιστον δύο φορές – μία στην αρχαιότητα και μία αργότερα, όταν χρησιμοποιήθηκαν βαριά μηχανήματα για να μετακινηθεί ένας τεράστιος βράχος που βρισκόταν πάνω από τον θάλαμο.

Εξήγησε ότι το όνομα του νεκρού ήταν χαραγμένο με ελληνικά γράμματα αλλά είχε λατινική σημασία, ενώ μια δεύτερη επιγραφή δείχνει ότι ο τάφος ήταν αφιερωμένος στον θεό Δία.

Οι ειδικοί δεν έχουν ακόμη αποκρυπτογραφήσει πρόσθετες επιγραφές σε πέτρες που βρέθηκαν κοντά και εκτιμάται ότι ανήκαν σε άλλο μνημείο, το οποίο σήμερα περιβάλλεται από χωράφια με καλαμπόκι και ένα λατομείο.