Βυθισμένο λιμάνι στην Αίγυπτο ίσως κρύβει τον τάφο της Κλεοπάτρας

Η Κλεοπάτρα παραμένει μια από τις πιο μυστηριώδεις και αινιγματικές μορφές της αρχαιότητας και συναρπάζει ιστορικούς και αρχαιολόγους εδώ και αιώνες. Μια νέα ανακάλυψη ανοιχτά της Αλεξάνδρειας φέρνει ξανά στο προσκήνιο το ερώτημα για τον τόπο ταφής της τελευταίας βασίλισσας της Αιγύπτου, καθώς ερευνητές εντόπισαν ένα βυθισμένο λιμάνι που μπορεί να κρύβει το κλειδί για το μεγάλο αυτό αρχαιολογικό μυστήριο.

Η βυθισμένη πόλη και η σχέση της με τον Όσιρι

Οπως γράφεται στη Daily Mail, σε βάθος περίπου δώδεκα μέτρων στη Μεσόγειο, βρέθηκαν τα ερείπια ενός αρχαίου λιμανιού, δύο μίλια από την ακτή, τα οποία φαίνεται πως συνδέονταν με την πόλη Taposiris Magna (Ταπόσιρις η μεγάλη). Η πόλη αυτή, που βρισκόταν τριάντα μίλια μακριά από την ιστορική πρωτεύουσα Αλεξάνδρεια, ήταν αφιερωμένη στον θεό Όσιρι, σύμβολο του θανάτου και της ανάστασης. Η σύνδεση αυτή έχει κάνει πολλούς ερευνητές να πιστεύουν ότι η Κλεοπάτρα μπορεί να είχε επιλέξει αυτή την περιοχή για να ταφεί μαζί με τον Μάρκο Αντώνιο, μακριά από τα βλέμματα των Ρωμαίων.

Η εν λόγω ανακάλυψη έγινε σε συνεργασία με τον διάσημο ωκεανογράφο Μπομπ Μπάλαρντ, γνωστό για τον εντοπισμό του ναυαγίου του Τιτανικού. Για το σκοπό αυτό πραγματοποιήθηκαν καταδύσεις που αποκάλυψαν κολώνες, μαρμάρινες επιφάνειες και αμφορείς, δείγματα έντονης δραστηριότητας στο σημείο. ΟΙ ερευνητές θεωρούν ότι αυτά τα ευρήματα δεν είναι τυχαία και μπορεί να αποτελούν κομμάτι ενός μεγαλύτερου μνημείου που οδηγεί στον τάφο της βασίλισσας.

Η ζωή και το τέλος της τελευταίας βασίλισσας της Αιγύπτου

Η Κλεοπάτρα, τελευταία ηγεμόνας της δυναστείας των Πτολεμαίων, κυβέρνησε από το 51 π.Χ. έως το 30 π.Χ. και έμεινε στην ιστορία για τις σχέσεις της με τον Ιούλιο Καίσαρα και έπειτα με τον Μάρκο Αντώνιο. Σύμφωνα με τις πηγές, μετά την ήττα τους από τον Οκταβιανό στο Άκτιο και την εισβολή του στην Αίγυπτο, λέγεται ότι επέλεξαν να αυτοκτονήσουν και να θαφτούν μαζί. Ωστόσο, ο ακριβής τόπος παραμένει άγνωστος πάνω από δύο χιλιετίες.

Σύμφωνα με την αιγυπτιακή μυθολογία, η θεά Ίσιδα συγκέντρωσε τα κομμάτια του διαμελισμένου Όσιρι και κατόρθωσε να τον επαναφέρει στη ζωή. Οι αρχαιολόγοι πιστεύουν ότι η Κλεοπάτρα προσπάθησε να συνδέσει τον εαυτό της και τον Αντώνιο με αυτόν τον μύθο, παρουσιάζοντας τους εαυτούς τους ως μια νέα εκδοχή του θεϊκού ζεύγους. Έτσι, ίσως να φρόντισε να τοποθετηθεί ο τάφος τους σε έναν ιερό τόπο που θα εξασφάλιζε την αιώνια συμβολική τους παρουσία.

Το ντοκιμαντέρ που φέρνει το μυστήριο στην οθόνη

Το Υπουργείο Τουρισμού και Αρχαιοτήτων της Αιγύπτου έχει χαρακτηρίσει την ανακάλυψη του βυθισμένου λιμανιού «ένδειξη θαλάσσιας δραστηριότητας», αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να βρεθούν κι άλλα στοιχεία που θα συνδέουν τον χώρο με την Κλεοπάτρα. Η συζήτηση αναμένεται να αναζωπυρωθεί και μέσα από το νέο ντοκιμαντέρ «Το τελευταίο μυστικό της Κλεοπάτρας», που θα προβληθεί στο National Geographic και θα παρουσιάσει το παρασκήνιο των ερευνών και των καταδύσεων.

Για τους ιστορικούς, πρόκειται για μια από τις σημαντικότερες αποστολές της εποχής μας, καθώς η ανακάλυψη του τάφου θα μπορούσε να φωτίσει μια σκοτεινή σελίδα της παγκόσμιας ιστορίας και να δώσει απαντήσεις σε ερωτήματα που παραμένουν αναπάντητα εδώ και αιώνες.