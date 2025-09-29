Σπουδαία ανακάλυψη στην Τουρκία: Βρέθηκε η αρχαιότερη ίσως πόλη στον κόσμο!

Μια νέα αρχαιολογική ανακάλυψη στην περιοχή της τουρκικής πόλης Σανλιούρφα φέρνει στο φως μυστικά της πρώιμης νεολιθικής περιόδου. Το σημείο, το οποίο ονομάστηκε Μεντίκ Τεπέ σύμφωνα με τους ειδικούς μπορεί να αποδειχθεί ακόμη παλαιότερο από το διάσημο Γκιομπεκλί Τεπέ, της αρχαιότερης πόλης. Οι πρώτες ανασκαφές αποκαλύπτουν ίχνη ζωής και δραστηριότητας που δείχνουν πως η περιοχή αποτέλεσε κέντρο μετάβασης από την εποχή των κυνηγών-τροφοσυλλεκτών προς τις πρώτες μόνιμες εγκαταστάσεις.

Τι έδειξαν οι ανασκαφές

Όπως αναφέρεται στο thedebrief.org στο έδαφος του Μεντίκ Τεπέ έχουν ήδη βρεθεί κτίσματα διαφορετικών μεγεθών, που πιθανότατα χρησιμοποιούνταν για αποθήκευση τροφίμων αλλά και ως κατοικίες. Παράλληλα έχουν εντοπιστεί μεγαλύτερες κατασκευές που πιθανότατα είχαν τελετουργική χρήση, οι οποίες παραπέμπουν στη μνημειακή αρχιτεκτονική που ξέρουμε από το Γκιομπεκλί Τεπέ.

Η σημασία της ανακάλυψης είναι μεγάλη, καθώς τα κτίσματα χρονολογούνται σε τουλάχιστον 10.000 χρόνια πριν, με ορισμένες ενδείξεις ότι μπορεί να προηγήθηκαν ακόμη και των 12.000 ετών του Γκιομπεκλί Τεπέ. Οι αρχαιολόγοι συγκρίνουν ήδη τα ευρήματα με εκείνα της Καραχάν Τεπέ και άλλων θέσεων της περιοχής, προσπαθώντας να χαρτογραφήσουν το πλέγμα πρώιμων κοινοτήτων που άφησαν ανεξίτηλο το αποτύπωμά τους.

Η αλλαγή στον τρόπο ζωής

Το ενδιαφέρον είναι ότι το Μεντίκ Τεπέ δίνει στοιχεία για την αργή αλλά καθοριστική αλλαγή στον τρόπο ζωής των ανθρώπων. Από μια κοινωνία που βασιζόταν στο κυνήγι και τη συλλογή, φαίνεται πως οι κάτοικοι περνούσαν σταδιακά σε πιο σταθερές μορφές διαβίωσης, με τις πρώτες προσπάθειες καλλιέργειας να αφήνουν ίχνη στο έδαφος. Αυτό διαφοροποιεί το νέο σημείο από το Γκιομπεκλί Τεπέ, όπου η έμφαση δινόταν περισσότερο σε μνημειακά τελετουργικά έργα.

Αν και οι έρευνες βρίσκονται ακόμη σε αρχικό στάδιο, η εικόνα που αναδύεται δείχνει ότι το Μεντίκ Τεπέ ίσως αποτελέσει τον επόμενο μεγάλο «σταθμό» στην κατανόηση της προϊστορίας. Οι πρώιμες κοινότητες δεν είχαν ενιαία κουλτούρα ούτε πανομοιότυπες αντιλήψεις για τη μόνιμη εγκατάσταση. Και κάθε ανακάλυψη φωτίζει διαφορετικές όψεις μιας εποχής που ακόμη αναδιαμορφώνει τις γνώσεις μας για την απαρχή του ανθρώπινου πολιτισμού.