Nέα μελέτη τον Άνθρωπο των Πετραλώνων: Η ηλικία του προσδιορίστηκε στα 286.000 χρόνια

Για «ανακρίβειες» και «λάθη» στο δελτίο τύπου του Μουσείου Γεωλογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) της 8ης Σεπτεμβρίου, το οποίο, όπως υποστηρίζει, επιχειρεί να «διευκρινίσει τα πράγματα σχετικά με τον “Άνθρωπο των Πετραλώνων”», κάνει λόγο η Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας - Σπηλαιολογίας.



Στην απάντησή της, η Εφορεία (ειδική περιφερειακή υπηρεσία του ΥΠΠΟ, υπεύθυνη για τη διαχείριση του σπηλαίου Πετραλώνων τα τελευταία δέκα χρόνια) τονίζει ότι η πρόσφατη μελέτη των Falguères et al. (2025), που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Journal of Human Evolution (τεύχος 206), βασίζεται σε χρονολόγηση με την απόλυτη μέθοδο Ουρανίου-Θορίου 13 δειγμάτων από το σπήλαιο, καθώς και ενός δείγματος (PECA,B) που προέρχεται από το σταλαγμιτικό υλικό που περιέβαλλε το κρανίο το οποίο σχετίζεται με το κρανίο του Ανθρώπου των Πετραλώνων, το εμβληματικό εύρημα του σπηλαίου.

«Η χρονολόγηση έγινε με τις πλέον σύγχρονες και αξιόπιστες μεθόδους»

Σύμφωνα με δελτίο Τύπου η Επιτροπή του Μουσείου Γεωλογίας- Παλαιοντολογίας-Παλαιοανθρωπολογίας (Γε-Πα-Παλ) του ΑΠΘ, πέρα από την αμφισβήτηση της προέλευσης του δείγματος, υποστηρίζει ότι η ηλικία του αρχανθρώπου δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 350.000 χρόνια. Μιλώντας στο Αθηναϊκό/Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο προϊστάμενος της Εφορείας Παλαιοανθρωπολογίας - Σπηλαιολογίας Ανδρέας Ντάρλας ξεκαθαρίζει: «Η χρονολόγηση έγινε με τις πλέον σύγχρονες και αξιόπιστες μεθόδους. Πρόκειται για ένα αποτέλεσμα που σηματοδοτεί την αρχή ώστε να μπουν τα πράγματα των Πετραλώνων στη θέση τους».



Όπως εξηγεί, η δημοσίευση στηρίχθηκε σε αναλύσεις που πραγματοποιήθηκαν έπειτα από επίσημη έγκριση του Υπουργείου Πολιτισμού, η οποία όριζε ως υπεύθυνο τον ίδιο και ανέθετε τη δειγματοληψία στον Ch. Falgueres του Institut de Paléontologie Humaine στο Παρίσι. Στα δείγματα αυτά προστέθηκε και υπόλειμμα παλαιότερου δείγματος που είχε δοθεί ήδη από τη δεκαετία του 1980 στο Ινστιτούτο από τον τότε καθηγητή του ΑΠΘ Ι. Μελέντη.



«Τότε οι τεχνικές απαιτούσαν μεγάλη ποσότητα υλικού και δεν κατέστη δυνατόν να προχωρήσει η χρονολόγηση. Με τις νέες μεθόδους όμως, το υπόλειμμα του δείγματος στάθηκε επαρκές για να δώσει σαφές αποτέλεσμα», επισημαίνει ο κ. Ντάρλας. Η ηλικία του ανθρώπου των Πετραλώνων προσδιορίστηκε στα 286.000 χρόνια πριν, με απόκλιση συν/πλην 9.000 χρόνια. «Θα μπορούσε μάλιστα να είναι και αρχαιότερο, καθώς το δείγμα προήλθε από τον σταλαγμίτη που είχε σχηματιστεί πάνω στο κρανίο», προσθέτει ο κ. Ντάρλας.



Στην ανακοίνωσή της, η Εφορεία κάνει λόγο για «παράλειψη ή απόκρυψη» από την πλευρά του Γε-Πα-Παλ, υπογραμμίζοντας ότι όλα τα στοιχεία για την προέλευση του δείγματος περιγράφονται αναλυτικά στο Journal of Human Evolution. «Το γεγονός ότι δεν αναφέρονται καθόλου στο δελτίο Τύπου του ΑΠΘ προκαλεί εύλογα ερωτήματα», σημειώνεται. Τέλος, η Εφορεία επαναφέρει το ιδιοκτησιακό ζήτημα: «Τα ευρήματα του σπηλαίου Πετραλώνων δεν είναι κτήμα του Πανεπιστημίου. Σύμφωνα με τον αρχαιολογικό νόμο 4858/2021 αλλά και έγγραφα που υπογράφονται από καθηγητές του ΑΠΘ, ανήκουν στο Ελληνικό Κράτος (Υπουργείο Πολιτισμού) και οφείλουν να επιστραφούν».