Σε τραγική κατάσταση η «Αργώ» στον Βόλο: Απαξίωση και αδιαφορία καταγγέλλει ο δημιουργός του

Με αφορμή τη σημερινή, Τρίτη 2 Δεκεμβρίου, τελετή φωταγώγησης της πόλης του Βόλου, που θα έχει ως σκηνικό το σκάφος «Αργώ», που κατασκεύασε ο Βολιώτης ναυπηγός Νίκος Ρέππος, πριν από είκοσι περίπου χρόνια, το magnesianews.gr απευθύνθηκε στον ίδιο για να έχει την άποψή του σχετικά με την κατάσταση στην οποία βρίσκεται.

Υπενθυμίζεται ότι το έργο υλοποιήθηκε υπό τις εντολές του Ναυάρχου ε.α. Απόστολου Κούρτη και του Ινστιτούτου «Ναυδόμος», με σκοπό την αναβίωση του μύθου της Αργοναυτικής Εκστρατείας και την προβολή της Μαγνησίας σε ολόκληρο τον κόσμο. Η αναβίωση της αποστολής για την κατάκτηση του χρυσόμαλλου δέρατος από τους σύγχρονους Αργοναύτες αποτέλεσε μεγάλο στοίχημα για την πόλη και μπορεί να μην πέτυχε εξ ολοκλήρου τον στόχο της, καθώς η «Αργώ» αναγκάστηκε να ταξιδέψει προς άλλη κατεύθυνση, κατέληξε ωστόσο στην Αρχαία Κολχίδα, σήμερα Πότι της Γεωργίας.

Όπως εξηγεί μιλώντας στο magnesianews.gr ο κ. Ρέππος, «η έκθεση του σκάφους εδώ και χρόνια σε συνθήκες βροχής, σκόνης και παγετού, κατά τη διάρκεια του χειμώνα οπότε και εκτίθεται στην παραλία του Βόλου στολισμένο, έχουν προκαλέσει φθορές», προσθέτοντας ότι το νερό της βροχής λειτουργεί διαβρωτικά με συνέπεια τα ξύλα να σαπίζουν.

«Η Αργώ απαξιώνεται με τον τρόπο που παρουσιάζεται στις χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις», επισημαίνει ο δημιουργός της, σημειώνοντας ότι δεν υπάρχει καμία συνάφεια της μυθολογίας και της Αργοναυτικής Εκστρατείας με τη γιορτή των Χριστουγέννων που χρονολογικά συνέβη χιλιάδες χρόνια αργότερα. «Δεν μπορεί να στολίζεται σαν ένα απλό καράβι και να παρουσιάζεται, έτσι όπως παρουσιάζεται στις εορταστικές εκδηλώσεις», αναφέρει χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι από το 2018 οπότε και είχε επιθεωρήσει το σκάφος, αλλά και αργότερα μέσω αλληλογραφίας που είχε με τις υπηρεσίες του Δήμου Βόλου, είχε ενημερώσει για την τραγική κατάσταση στην οποία βρίσκεται το σκάφος και για την ανάγκη συντήρησής του που είναι άγνωστο αν και από ποιους γίνεται και αν διαθέτουν την απαιτούμενη γνώση γι’ αυτό.

Άλλωστε και ο Δήμος Βόλου, δεν έχει γνωστοποιήσει για χρόνια οποιαδήποτε πληροφορία σχετική με τη συντήρηση του σκάφους. Με αυτά τα δεδομένα, όπως αναφέρεται στο ρεπορτάζ, είναι πολύ πιθανόν το σκάφος να είναι εντελώς ακατάλληλο για να εκτεθεί στο νέο Μουσείο που κατασκευάζεται στον Βόλο.