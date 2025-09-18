Απίστευτη εξέλιξη στην Αίγυπτο: Το 3.000 ετών βραχιόλι Φαραώ χάθηκε για πάντα - Το έλιωσαν για χρυσό

Την πλέον δυσάρεστη τροπή πήρε η υπόθεση της εξαφάνισης του φαραωνικού βραχιολιού 3.000 ετών, που είχε εξαφανιστεί από το Αιγυπτιακό Μουσείο στο Κάιρο. Μετά το ανθρωποκυνηγητό που εξαπέλυσαν οι Αρχές της Αιγύπτου, επιβεβαιώθηκαν οι χειρότεροι φόβοι, καθώς διαπιστώθηκε ότι το ανεκτίμητης αξίας χρυσό βραχιόλι κατέληξε σε χυτήριο...

Όπως ανακοίνωσε την Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025 το υπουργείο Εσωτερικών της Αιγύπτου, το ιστορικό κειμήλιο πωλήθηκε για ευτελές ποσό (σε σχέση με την πραγματική του αξία) και στη συνέχεια κατέληξε σε ένα χυτήριο, όπου το έλιωσαν και ο χρυσός αναμείχθηκε με τον χρυσό που προερχόταν από άλλα αντικείμενα, με αποτέλεσμα αυτό το μοναδικό κομμάτι ιστορίας να χαθεί για πάντα.

Το Υπουργείο Αρχαιοτήτων και Τουρισμού είχε αναφέρει την Τετάρτη (17/09) την απώλεια του βραχιολιού, το οποίο ανήκε στον βασιλιά Αμενεμώπη της Τρίτης Μεταβατικής Περιόδου, ο οποίος κυβέρνησε την Αίγυπτο γύρω στο 1.000 π.Χ.



Το βραχιόλι, διακοσμημένο με πολύτιμους λίθους λάπις λάζουλι, εξαφανίστηκε από εργαστήριο συντήρησης αρχαιοτήτων στις 9 Σεπτεμβρίου, όπως αναφέρει σε σχετικό δημοσίευμα το ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters.

Μετά την κλοπή, συστάθηκε ειδική επιτροπή για να εξετάσει τα αντικείμενα στο εργαστήριο και εικόνες του χαμένου βραχιολιού διανεμήθηκαν στα αεροδρόμια, τα λιμάνια και τα χερσαία σύνορα της Αιγύπτου, υπό τον φόβο ότι θα διακινούνταν λαθραία στο εξωτερικό.



Ωστόσο, το Υπουργείο Εσωτερικών εντόπισε τον δράστη της κλοπής, ο οποίος ήταν ένας ειδικός στην αποκατάσταση μουσείων. Ο άνδρας πήρε το ανεκτίμητης αξίας βραχιόλι και το πούλησε σε έναν έμπορο ασημιού, ο οποίος το παρέδωσε σε έναν ιδιοκτήτη εργαστηρίου στην ιστορική περιοχή κοσμημάτων του Καΐρου. Ο ιδιοκτήτης του εργαστηρίου το πούλησε στη συνέχεια σε ένα χυτήριο χρυσού, το οποίο αναμόρφωσε το μέταλλο με άλλα αντικείμενα.



Το υπουργείο Εσωτερικών της Αιγύπτου ανέφερε ότι οι ύποπτοι συνελήφθησαν και τα έσοδα από την πώληση, αξίας περίπου 194.000 αιγυπτιακών λιρών (4.000 δολάρια), κατασχέθηκαν.



Το περιστατικό έρχεται λίγες εβδομάδες πριν από τα προγραμματισμένα εγκαίνια του Μεγάλου Αιγυπτιακού Μουσείου κοντά στις Πυραμίδες της Γκίζας τον Νοέμβριο, μιας βιτρίνας της αρχαίας κληρονομιάς της χώρας που αποτελεί βασικό πόλο έλξης για τον τουρισμό, μια ζωτική πηγή ξένου συναλλάγματος για την Αίγυπτο.