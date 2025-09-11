Σπάνιο εύρημα στην Καισαρεία της Τουρκίας: Εντοπίστηκαν κρανία ελεφάντων 7,7 εκατομμυρίων ετών

Μια σπουδαία ανακάλυψη έκαναν αρχαιολόγοι στην Καισαρεία της κεντρικής Τουρκίας, καθώς εντοπίστηκαν τρία κρανία ελεφάντων τα οποία χρονολογούνται πριν από 7,7 εκατομμύρια χρόνια.

Οι ανασκαφές ξεκίνησαν το 2018, έπειτα από την αναφορά ενός ντόπιου βοσκού το 2017 κοντά στο φράγμα Γιαμούλα, και συνεχίζονται μέχρι σήμερα υπό την επίβλεψη της Διεύθυνσης Μουσείου Καισάρειας, με τη στήριξη της πόλης.

Τα κρανία εντοπίστηκαν στην περιοχή Κοτσασινάν κατά μήκος του ποταμού Κιζιλιρμάκ. Στην ίδια ζώνη ανασκαφών ήρθε στο φως ποικιλία απολιθωμάτων, συμπεριλαμβανομένων υπολειμμάτων προϊστορικών καμηλοπαρδάλεων, ελεφάντων, μαμούθ, ρινόκερων, τριδακτύλων αλόγων (πριν συγχωνευθούν στη σύγχρονη οπλή), προβάτων χωρίς κέρατα γνωστών ως βοοειδή, κατσικιών, αντιλόπων, χελωνών και χοίρων.

«Η χρονιά του ελέφαντα»

Όπως αναφέρει η Yeni Safak, ο αρχαιολόγος Ομέρ Νταγκ δήλωσε στο τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu ότι η ομάδα του κάνει ανασκαφές γύρω από το φράγμα, και εστιάζει πλέον κυρίως σε απολιθώματα ελεφάντων. «Μπορούμε να ονομάσουμε τη φετινή χρονιά, χρονιά του ελέφαντα», είπε ο Νταγκ.

«Από τότε που ξεκίνησαν οι ανασκαφές το 2018, είχαμε βρει δύο κρανία. Αλλά φέτος, σε μία μόνο σεζόν, ανακαλύψαμε τρία», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι ενώ οι χαυλιόδοντες ήταν κάπως κατεστραμμένοι, ένα κρανίο βρέθηκε με την κάτω γνάθο άθικτο.

Η ραδιομετρική ανάλυση χρονολόγησε τις ανασκαφές στην Καισάρεια περίπου 7,7 εκατομμύρια χρόνια πριν, με τα περισσότερα απολιθώματα ελεφάντων να βρίσκονται στην περιοχή Σεβρίλ, η οποία πλέον ονομάζεται «ζώνη ελεφάντων».

Ο αρχαιολόγος υπογράμμισε τη σημασία των ανασκαφών λόγω του μεγέθους και της διατήρησης των απολιθωμάτων της μεγαπανίδας, τα οποία έχουν προσελκύσει διεθνή επιστημονική προσοχή.

«Η συγκέντρωση ελεφάντων σε ορισμένα σημεία και η παρατηρούμενη πυκνότητα παρέχουν πληροφορίες για την παλαιογεωγραφία του χώρου», δήλωσε ο Νταγκ. Εκτός από τα λείψανα ελεφάντων, φέτος η ομάδα ανακάλυψε επίσης απολιθώματα τριδακτύλων αλόγων, ρινόκερων και ενός σμιλόδοντα.