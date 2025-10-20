Ρωγμές, υγρασία και μύκητες απειλούν τον τάφο του Τουταγχαμών - Ορατός ο κίνδυνος κατάρρευσης

Κάτι παραπάνω από έναν αιώνα μετά την ανακάλυψή του, ο τάφος του Τουταγχαμών στο Λούξορ της Αιγύπτου, βρίσκεται στην πιο εύθραυστη κατάστασή του, με τον κίνδυνο κατάρρευσης να είναι πλέον ορατός και τους ειδικούς να προειδοποιούν ότι οι ρωγμές, η υγρασία και οι μύκητες απειλούν το 3.300 ετών ιστορικό μνημείο.

Ο τάφος του Τουταγχαμών βρίσκεται στη χειρότερή του κατάσταση από την ανακάλυψή του το 1922, με ρωγμές να εξαπλώνονται στις οροφές, στρώματα βράχων να ξεφλουδίζουν από την υγρασία και τα χρώματα των τοιχογραφιών να ξεθωριάζουν από την επίθεση μυκήτων.

Ο τάφος, ένας από τους μικρότερους βασιλικούς τάφους στην Κοιλάδα των Βασιλέων, έχει μία τεράστια ρωγμή που διασχίζει την οροφή του ταφικού θαλάμου και της εισόδου, προκαλώντας μικρότερες ρωγμές που επέτρεψαν στο νερό της βροχής να εισχωρήσει στο εσωτερικό του.

Δεδομένης της φύσης του σχιστολιθικού πετρώματος Esna, που χρησιμοποιήθηκε στον τάφο, ο οποίος διαστέλλεται και συστέλλεται λόγω των αλλαγών στην υγρασία, ο κίνδυνος παραμόρφωσης και κατάρρευσης ελλοχεύει πλέον τόσο στη δομή όσο και στις περίπλοκες διακοσμήσεις του, όπως αναφέρει ο Independent.

Tutankhamun’s tomb at risk of collapse in most fragile state since its discovery https://t.co/OD0guImsgr pic.twitter.com/n5m0aGU2Ks — The Independent (@Independent) October 19, 2025

Ο κατακλυσμός του 1994

Δυτικά του Λούξορ, η Κοιλάδα των Βασιλέων φιλοξενεί δεκάδες βασιλικούς τάφους λαξευμένους βαθιά μέσα στα βουνά. Πολλοί από αυτούς έχουν διαβρωθεί από ξαφνικές πλημμύρες που πλήττουν περιοδικά την περιοχή. Το 1994, ένας καταστροφικός κατακλυσμός βύθισε την κοιλάδα σε νερό γεμάτο λάσπη που διέβρωσε τα στρώματα των βράχων και οδήγησε σε απότομη αύξηση των επιπέδων υγρασίας μέσα στους τάφους.



Ως αποτέλεσμα, οι μύκητες άκμασαν και κατέστρεψαν πολύτιμους πίνακες και τοιχογραφίες, ενώ η εύθραυστη γεωλογική σύνθεση της κοιλάδας, στην οποία κυριαρχεί ο αδύναμος σχιστόλιθος Esna, επιδείνωσε περαιτέρω την κατάσταση.



Σε πρόσφατη μελέτη που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό npj Heritage Science του Nature, ο Sayed Hemeda, καθηγητής Διατήρησης της Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς στο Πανεπιστήμιο του Καΐρου, σημειώνει ότι ο τάφος του Τουταγχαμών πάσχει πλέον από παραβίαση της δομικής του ακεραιότητας.

Προσδιόρισε την πλημμύρα του 1994 ως το σημείο καμπής: επέτρεψε την εισροή νερού, αύξησε τα επίπεδα υγρασίας και πυροδότησε την ανάπτυξη μυκήτων που κατέστρεψαν τις τοιχογραφίες.

Ο Δρ Hemeda τόνισε επίσης ότι η μεγάλη ρωγμή που διασχίζει τις οροφές τόσο του ταφικού θαλάμου όσο και της εισόδου «επέτρεψε στο νερό της βροχής να διεισδύσει και επιδείνωσε τις ρωγμές, θέτοντας την οροφή υπό πιέσεις που υπερβαίνουν την ικανότητα αντοχής του σχιστολιθικού πετρώματος Esna, ιδίως δεδομένης της τάσης του να διαστέλλεται και να συστέλλεται με τις διακυμάνσεις της υγρασίας».

Η μελέτη κατέληξε σε μια σύσταση για «ελαχιστοποίηση των διακυμάνσεων της υγρασίας για τη διατήρηση του τάφου, ρυθμίζοντας το εσωτερικό του περιβάλλον και εφαρμόζοντας ένα στοχευμένο πρόγραμμα ενίσχυσης και συντήρησης».

Το κρυμμένο «θαύμα» της Κοιλάδας των Βασιλέων

Γνωστός με την τυπική ονομασία KV62 μεταξύ των Αιγυπτιολόγων, ο τάφος του Τουταγχαμών παραμένει ένα από τα σημαντικότερα αρχαιολογικά ευρήματα του 20ού αιώνα. Ανακαλύφθηκε από τον Βρετανό αρχαιολόγο Howard Carter στις 4 Νοεμβρίου 1922, μετά από χρόνια ανασκαφών, κρυμμένος πίσω από μια μικρή είσοδο, θαμμένος ανάμεσα στα ερείπια άλλων τάφων.

Ο τάφος, μικρότερος από τους συνήθεις βασιλικούς τάφους της 18ης Δυναστείας, πιστεύεται ότι δεν είχε σχεδιαστεί αρχικά ως βασιλικός χώρος ταφής, αλλά μάλλον αναδιαμορφώθηκε βιαστικά μετά τον ξαφνικό θάνατο του νεαρού Φαραώ.

Ο τάφος του Τουταγχαμών αποτελείται από τέσσερις κύριους θαλάμους: την είσοδο, τον προθάλαμο όπου βρέθηκαν έπιπλα και άρματα, τον ταφικό θάλαμο που φιλοξενεί τρία ένθετα φέρετρα και το θησαυροφυλάκιο, το οποίο κάποτε φιλοξενούσε περίπου 5.000 αντικείμενα, όπως η περίφημη χρυσή μάσκα, επιχρυσωμένα αγάλματα, περίτεχνα έπιπλα, όπλα και ταφικά αντικείμενα, που αντανακλούν τις πολύπλοκες τελετουργίες που συνδέονται με τις βασιλικές ταφές.

Κίνδυνος καταστροφής

Ο Mohamed Atia Hawash, καθηγητής Συντήρησης Αρχιτεκτονικών Μνημείων στη Σχολή Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου του Καΐρου, εξηγεί ότι οι περισσότεροι τάφοι στην Κοιλάδα των Βασιλέων είναι λαξευμένοι βαθιά μέσα στον βράχο, γεγονός που τους καθιστά ευάλωτους σε περιοδικές ξαφνικές πλημμύρες που δημιουργούν κοιλότητες και μερικές φορές γεμίζουν με νερό, γεγονός που καταστρέφει τις τοιχογραφίες.

Προειδοποιεί ότι τα γύρω βουνά υποφέρουν από εκτεταμένες ρωγμές, όχι μόνο στην κοιλάδα αλλά και στην περιοχή Deir el-Bahari, όπου βρίσκεται ο νεκρικός ναός της Βασίλισσας Χατσεπσούτ. Αυτές οι ρωγμές ενέχουν τον κίνδυνο αποκόλλησης και κατάρρευσης μεγάλων βραχωδών μαζών πάνω σε παρακείμενους τάφους.

Η έρευνα του Δρ. Hawash τονίζει ότι ο τάφος του Τουταγχαμών δεν είναι η μόνη τοποθεσία που κινδυνεύει, αλλά χρησιμεύει ως «έντονη προειδοποίηση που πρέπει να ληφθεί υπόψη». Πρόσθεσε ότι «μια καταστροφή θα μπορούσε να συμβεί ανά πάσα στιγμή και, αν θέλουμε να διατηρηθεί η Κοιλάδα των Βασιλέων, πρέπει να ληφθούν μέτρα πριν να είναι πολύ αργά».

Η περιοχή, αν και αποτελεί μέρος της Αρχαίας Θήβας και της Νεκρόπολής της, η οποία αποτελεί Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, παραμένει κάθε άλλο παρά ασφαλής. Αυτό εγείρει επείγοντα ερωτήματα σχετικά με την απουσία σχεδίων διαχείρισης κινδύνων και την αδράνεια των αρμόδιων αρχών απέναντι σε τέτοιες απειλές.

Ο καθηγητής Hawash επισημαίνει ότι προηγούμενες μελέτες έχουν ήδη προειδοποιήσει για νέες ρωγμές και την πιθανότητα περαιτέρω ξαφνικών πλημμυρών, αλλά δεν έχουν ληφθεί πραγματικά μέτρα.

