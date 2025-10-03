Φθιώτιδα: Νέα αρχαιολογικά ευρήματα στον Αχινό - Αποκαλύφθηκαν τάφοι με κτερίσματα και κεραμικά

Οι εργασίες που πραγματοποιούνται στη Φθιώτιδα για το έργο της κατασκευής δικτύων αποχέτευσης και εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων στον Δήμο Στυλίδας έφεραν στο φως νέα σημαντικά αρχαιολογικά ευρήματα στην κοινότητα Αχινού.

Η συγκεκριμένη περιοχή είναι κτισμένη στα ερείπια του αρχαίου Εχίνου ή Εχινούντος και μέχρι τώρα είναι πολλά τα ευρήματα, με σημαντικότερο αυτό του Μακεδονικού Τάφου που αποκαλύφθηκε τον Οκτώβριο του 2024, περίπου 300 μέτρα πριν την Ακρόπολη του Αχινού.

Αυτή τη φορά οι εργασίες για το μεγάλο έργο κατασκευής δικτύων αποχέτευσης στους οικισμούς Καραβόμυλου, Αχινού, Παραλίας Ραχών, Ραχών και Αυλακίου αποκάλυψαν δύο κιβωτιόσχημους τάφους με κτερίσματα, κεραμικά και χάλκινα, σύμφωνα με τη φωτογραφία που εξασφάλισε το LamiaReport.

Οι τάφοι βρίσκονται σχεδόν στην είσοδο του σημερινού Αχινού από την πλευρά του Καραβόμυλου και οι αρχαιολόγοι έχουν εντοπίσει επίσης ακόμη έναν παρόμοιο τάφο, αλλά και ακόμη ακόμη θαλαμωτό.

Τα περισσότερα ωστόσο από όσα αποκαλύπτει η αρχαιολογική σκαπάνη, η οποία αναλαμβάνει αμέσως με το που βγουν στο φως ανάλογα ευρήματα, είναι συλημένα. Το πιθανότερο είναι ότι έχουν συληθεί στην αρχαιότητα, χωρίς αυτό να αποκλείει ότι κάτι ανάλογο έχει γίνει και μεταγενέστερα.



Η περιοχή πάντως παρουσιάζει εξαιρετικό αρχαιολογικό ενδιαφέρον και κάθε αποκάλυψη μας επιστρέφει πίσω σε μια εποχή όπου άκμαζε ο πολιτισμός των Αχαιών Φθιωτών και των Μαλιέων, αλλά και των Μακεδόνων του Φιλίππου που είχε αναγνωρίσει τη στρατηγική της σημασία.

Η Εφορία Αρχαιοτήτων Φθιώτιδος και Ευρυτανίας σε συνεργασία με το Δήμο Στυλίδας, εργάζεται τόσο στο κομμάτι της ανασκαφής, αλλά και της ανάδειξης της ιστορικής αυτής περιοχής.