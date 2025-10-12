Αρχαιολόγοι ακολούθησαν σχέδιο του Ντα Βίντσι και βρήκαν ένα δίκτυο στοών κάτω από αρχαίο κάστρο

Κρυφές στοές του 15ου αιώνα ήρθαν στο φως κάτω από το Κάστρο Σφόρτσα στο Μιλάνο, χάρη σε ένα σχέδιο του Λεονάρντο ντα Βίντσι που παρέμενε ξεχασμένο για αιώνες. Σύμφωνα με το Popular Mechanics, oι ερευνητές, ακολουθώντας τα σχέδια του μεγάλου δημιουργού, αποκάλυψαν ένα υπόγειο δίκτυο διαδρόμων που έως σήμερα θεωρούνταν θρύλος.

Πώς βρέθηκαν οι στοές

Μια ομάδα ειδικών από το Πολυτεχνείο του Μιλάνου, την Codevintec Italiana (εταιρεία συστημάτων γεωπληροφορικής) και το Κάστρο Σφόρτσα χρησιμοποίησε προηγμένες τεχνικές για να εξερευνήσει το υπέδαφος του ιστορικού μνημείου. Το αποτέλεσμα ξεπέρασε κάθε προσδοκία: κάτω από τους προμαχώνες του κάστρου βρέθηκαν σήραγγες που φαίνεται να ταυτίζονται με εκείνες που είχε αποτυπώσει ο Λεονάρντο στα σχέδιά του. Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι οι στοές αυτές αποτελούσαν μόνο ένα μικρό κομμάτι ενός πολύ πιο εκτεταμένου υπόγειου συστήματος.

Οι ερευνητές εξηγούν ότι τα δεδομένα των οργάνων ανίχνευσης ενίσχυσαν το τρισδιάστατο μοντέλο του κάστρου, αποκαλύπτοντας άγνωστους χώρους και νέες πιθανές κατευθύνσεις για μελλοντικές ανασκαφές. Με την τεχνολογία να «διαπερνά» τα θεμέλια, ήρθαν στο φως περάσματα που είχαν χαθεί μέσα στο χρόνο, φωτίζοντας πτυχές της ζωής και της άμυνας του κάστρου.

Η ιστορία του Κάστρου Σφόρτσα

Το Κάστρο Σφόρτσα έχει πίσω του μια συναρπαστική ιστορία: χτίστηκε τον 15ο αιώνα από τον δούκα του Μιλάνου, Φραντσέσκο Σφόρτσα, και μετατράπηκε σε ένα από τα σπουδαιότερα σύμβολα της πόλης, με πύργους, προαύλια και εντυπωσιακές τοιχογραφίες. Ο διάδοχός του, Λουντοβίκο Σφόρτσα, το 1494 ανέθεσε στον Λεονάρντο Ντα Βίντσι να φιλοτεχνήσει έργα για τους χώρους του κάστρου. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ο Λεονάρντο κατέγραψε λεπτομερώς το υπόγειο σύστημα, το οποίο μνημονεύεται και στον περίφημο Codex Forster I.

Η χρήση των στοών

Οι ερευνητές θεωρούν ότι οι στοές είχαν αρχικά στρατιωτική χρήση, πιθανόν για τη μεταφορά προμηθειών ή για την ασφαλή μετακίνηση στρατιωτών σε περίπτωση πολιορκίας. Κάποιες όμως φαίνεται να εξυπηρετούσαν και πιο προσωπικούς σκοπούς. Ένα από τα περάσματα φέρεται να συνέδεε το κάστρο με τη Βασιλική της Σάντα Μαρία ντέλε Γκράτσιε – τον ναό που φιλοξενεί το αριστούργημα του Λεονάρντο, «Ο Μυστικός Δείπνος». Η εκκλησία, που υπήρξε τόπος ταφής της οικογένειας Σφόρτσα, πιθανώς προσέφερε στα μέλη της δυναστείας έναν διακριτικό τρόπο να επισκέπτονται τους τάφους των αγαπημένων τους.

Σήμερα, το Κάστρο Σφόρτσα φιλοξενεί τρία μουσεία. Αν και οι υπόγειες διαδρομές δεν είναι ακόμη προσβάσιμες στο κοινό, η νέα τεχνολογία σάρωσης ανοίγει τον δρόμο για μια μοναδική εικονική εμπειρία. Στόχος των ερευνητών είναι η δημιουργία ενός «ψηφιακού διδύμου» του κάστρου – ενός τρισδιάστατου μοντέλου που όχι μόνο θα αναπαριστά την τωρινή του μορφή, αλλά θα επιτρέπει και την εξερεύνηση της ιστορικής του εξέλιξης.