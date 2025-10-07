Μέγας Αλέξανδρος: Βρέθηκε η τοποθεσία της μάχης του Γρανικού ποταμού, λένε αρχαιολόγοι

Ο Μέγας Αλέξανδρος είναι μια από τις πιο εμβληματικές μορφές της παγκόσμιας ιστορίας, αλλά για αιώνες δεν υπήρχαν αρχαιολογικά ίχνη της πρώτης μεγάλης νίκης του, στον Γρανικό ποταμό. Μια ερευνητική ομάδα από την Τουρκία υποστηρίζει πως εντόπισε το ακριβές σημείο της Μάχης του Γρανικού, εκεί όπου ο νεαρός βασιλιάς της Μακεδονίας συγκρούστηκε με τους πανίσχυρους Πέρσες. Πρόκειται για τη μάχη που άλλαξε την πορεία της ιστορίας και άνοιξε τον δρόμο του Αλέξανδρου προς την αθανασία.

Πώς οι ερευνητές έλυσαν το μυστήριο του Γρανικού

Οι ερευνητές μελέτησαν αρχαίες πηγές και χρησιμοποίησαν σύγχρονες επιστημονικές μεθόδους για να χαρτογραφήσουν την τοποθεσία γύρω από τον ποταμό Γρανικό, κοντά στην πόλη Μπίγα (ή Βίγα) της βορειοδυτικής Τουρκίας. Μέχρι πρόσφατα, οι θεωρίες παρέπεμπαν σε μια ευρύτερη περιοχή γεμάτη βαλτώδη εδάφη, αλλά η ομάδα εστίασε σε έναν λόφο που αναφέρεται σε ιστορικές περιγραφές, ο οποίος φαίνεται ότι είχε στρατηγικό ρόλο στη μάχη.

Όπως αναφέρει το Popular Mechanics, με γεωμορφολογικές αναλύσεις ανασυντέθηκε η μορφή του εδάφους, ώστε να φανεί ποιες εκτάσεις μπορούσαν να φιλοξενήσουν χιλιάδες στρατιώτες και άλογα. Έτσι, οι ειδικοί κατέληξαν σε μια τοποθεσία νοτιότερα από τις μέχρι σήμερα εκτιμήσεις. Η έρευνα δεν περιορίστηκε μόνο σε θεωρητικές αναφορές αλλά ενισχύθηκε από αρχαιολογικά ευρήματα: τοπικοί αγρότες είχαν αναφέρει την ύπαρξη τάφων με όπλα στον συγκεκριμένο λόφο, κάτι που συμβαδίζει με τις περιγραφές ότι ο Αλέξανδρος έθαψε τους πεσόντες στρατιώτες του με τιμές.

Καθοριστικό ρόλο έπαιξε επίσης η αποκάλυψη μιας αρχαίας πόλης, του Ερμείου, κατά μήκος της διαδρομής που ακολούθησε ο Αλέξανδρος προς το πεδίο της μάχης. Οι αρχαίες πηγές αναφέρουν ότι εκεί έκανε την τελευταία του στάση πριν επιτεθεί στους Πέρσες. Η ύπαρξη της πόλης, που ήρθε στο φως μόλις το 2024, βοήθησε τους ερευνητές να εντοπίσουν με μεγαλύτερη ακρίβεια το πεδίο της σύγκρουσης στα πεδινά της Μπίγας.

Ο χάρτης που δημιουργήθηκε δείχνει με λεπτομέρειες τη διαδρομή που διένυσε ο Αλέξανδρος, ξεκινώντας από το χωριό Οζμπέκ, περνώντας από περιοχές όπως το Ουμουρμπέι και το Λαψεκί (ελλην. Λάμψακος) και καταλήγοντας στην πεδιάδα. Εκεί, το 334 π.Χ., ο νεαρός βασιλιάς οδήγησε προσωπικά το ιππικό του εναντίον των Περσών, σε μια μάχη όπου μάλιστα παραλίγο να χάσει τη ζωή του και σώθηκε από την αυτοθυσία ενός στενού του σωματοφύλακα.

Η νίκη που έγραψε την αρχή του θρύλου

Η νίκη στον Γρανικό δεν ήταν απλώς η πρώτη επιτυχία του Αλέξανδρου· αποτέλεσε την απαρχή μιας σειράς θριάμβων που του επέτρεψαν να συντρίψει την περσική αυτοκρατορία και να δημιουργήσει μια νέα τάξη πραγμάτων στην Ανατολή. Από εκείνη τη στιγμή, η φήμη του άρχισε να εξαπλώνεται, θεμελιώνοντας το προσωνύμιο «Μέγας».

Στη διάρκεια της βασιλείας του, από το 336 έως το 323 π.Χ., ο Μέγας Αλέξανδρος επέκτεινε την κυριαρχία του σε περιοχές από την Ελλάδα έως τη Μέση Ανατολή, ενώ στέφθηκε βασιλιάς της Περσίας, της Βαβυλώνας και της Ασίας. Δημιούργησε μακεδονικούς οικισμούς, διέδωσε τον ελληνικό πολιτισμό και έθεσε τα θεμέλια για έναν κόσμο διαφορετικό. Ο θάνατός του από ελονοσία στη Βαβυλώνα, το καλοκαίρι του 323 π.Χ., σε ηλικία μόλις 32 ετών, διέκοψε απότομα την πορεία του προς τα δυτικά και τη Ρώμη.