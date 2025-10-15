Έσκαβε για σκουλήκια στη Στοκχόλμη και βρήκε αμύθητο θησαυρό 20.000 νομισμάτων του 12ου αιώνα

Ένας άνδρας, σκάβοντας για σκουλήκια στην εξοχική του κατοικία, λίγο έξω από τη Στοκχόλμη, έπεσε πάνω σε έναν αμύθητο θησαυρό: 20.000 ασημένια νομίσματα, μαργαριτάρια, κοσμήματα και δαχτυλίδια, θαμμένα εδώ και περισσότερους από οκτώ αιώνες. Το εύρημα ήταν θαμμένο, που χρονολογείται από τις αρχές του Μεσαίωνα, ζύγιζε περίπου έξι κιλά και βρισκόταν μέσα σε ένα χάλκινο καζάνι που είχε σχεδόν διαλυθεί με την πάροδο του χρόνου.

Ένας από τους μεγαλύτερους θησαυρούς

Όπως διαβάζουμε στο Live Science, οι αρχές της περιοχής επιβεβαίωσαν ότι ο άνδρας ειδοποίησε αμέσως τις τοπικές αρχές για το εύρημα, όπως προβλέπει ο σουηδικός νόμος για την πολιτιστική κληρονομιά. Αρχαιολόγοι και συντηρητές μετέβησαν στο σημείο, χαρακτηρίζοντας τον θησαυρό έναν από τους σημαντικότερους που έχουν ανακαλυφθεί ποτέ στη Σουηδία. Σύμφωνα με τους αρχαιολόγους πρόκειται «πιθανότατα για έναν από τους μεγαλύτερους ασημένιους θησαυρούς της πρώιμης μεσαιωνικής περιόδου που έχουν εντοπιστεί ποτέ στη χώρα».

Νομίσματα του βασιλιά Κνουτ και σπάνια επισκοπικά σύμβολα

Οι πρώτες αναλύσεις δείχνουν ότι τα περισσότερα νομίσματα κόπηκαν τον 12ο αιώνα, την εποχή του βασιλιά Κνουτ Έρικσον, ο οποίος κυβέρνησε τη Σουηδία από το 1173 έως περίπου το 1195. Πολλά φέρουν τη λατινική επιγραφή «KANUTUS», δηλώνοντας τη βασιλική τους προέλευση. Ορισμένα μάλιστα θεωρούνται εξαιρετικά σπάνια, καθώς προέρχονται από επισκοπικά νομισματοκοπεία και απεικονίζουν επισκόπους να κρατούν ποιμαντορική ράβδο (σύμβολο εξουσίας και κύρους της εποχής).

Η ανακάλυψη θεωρείται μοναδική, καθώς δεν έχει βρεθεί άλλος μεσαιωνικός θησαυρός εντός της περιοχής της Στοκχόλμης. Η διευθύντρια του Μεσαιωνικού Μουσείου υπογράμμισε ότι «η πόλη δεν υπήρχε ακόμη στο τέλος του 12ου αιώνα, αφού ιδρύθηκε μόλις το 1252». Αυτό κάνει το εύρημα ακόμη πιο σημαντικό, καθώς προσφέρει σπάνιες πληροφορίες για την εποχή πριν την ίδρυση της σουηδικής πρωτεύουσας.

Η ανασφάλεια του 12ου αιώνα

Όσο για τον λόγο που κάποιος έκρυψε τόσο μεγάλη περιουσία, οι ιστορικοί τον αποδίδουν στις πολιτικές αναταραχές της εποχής. Κατά τα τέλη του 12ου αιώνα, η Σουηδία προσπαθούσε να επεκταθεί προς τη Φινλανδία, γεγονός που προκάλεσε συγκρούσεις και ανασφάλεια. Πολλοί, φοβούμενοι επιδρομές ή λεηλασίες, έκρυβαν τα υπάρχοντά τους στη γη, με την ελπίδα να τα ανακτήσουν κάποτε. Το γεγονός ότι τα νομίσματα βρέθηκαν μαζί με μαργαριτάρια και κοσμήματα δείχνει πως δεν πρόκειται για δημόσιο θησαυροφυλάκιο, αλλά για την προσωπική περιουσία μιας εύπορης οικογένειας, την οποία και προσπάθησε να διασώσει.