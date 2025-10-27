Αρχαιολόγοι αποκάλυψαν μνημείο 5.500 ετών στην Ιορδανία - Μυστήριο η χρήση του

Περίπου 5.500 χρόνια πριν, σε μια περίοδο μεγάλων αλλαγών στη Μέση Ανατολή, άνθρωποι από διαφορετικές περιοχές της σημερινής Ιορδανίας συγκεντρώνονταν σε έναν ιδιαίτερο τόπο που δεν έμοιαζε με κανέναν άλλον. Δεν ήταν πόλη, δεν είχε σπίτια ούτε αγορές. Ήταν ένα ιερό τοπίο, ένα σημείο συνάντησης για κοινότητες που ήθελαν να γιορτάσουν. Αυτόν τον τόπο, γνωστό ως Murayghat, αποκάλυψαν πρόσφατα αρχαιολόγοι από το Πανεπιστήμιο της Κοπεγχάγης.

Ένα τοπίο αφιερωμένο στη μνήμη και τη λατρεία

Όπως αναφέρεται στη μελέτη που δημοσιεύεται στο περιοδικό Levant σε αντίθεση με τους γνωστούς προϊστορικούς οικισμούς, στο Murayghat δεν υπήρχαν ίχνη κατοίκησης. Οι ερευνητές βρήκαν περισσότερους από 90 τεράστιους λίθινους τάφους — και όρθιες πέτρες τοποθετημένες σε ομάδες, πιθανόν ανά οικογένεια ή φυλή. Όλα κοιτούν προς έναν κεντρικό λόφο, όπου βρίσκονται πέτρινα περιβλήματα και χαράξεις στο βράχο. Δεν υπήρχαν στέγες· οι τελετές γίνονταν στο ανοιχτό πεδίο. Το σκηνικό δείχνει έναν τόπο αφιερωμένο όχι στη διαβίωση, αλλά στη μνήμη και τη λατρεία.

Παρότι δεν κατοικήθηκε ποτέ, γράφεται στο The Brighter Side News, το Murayghat ήταν γεμάτο ζωή. Τα ευρήματα — κομμάτια κεραμικών, κοινά σκεύη, εργαλεία από πυριτόλιθο, λίθινες μυλόπετρες και σπάνια χάλκινα αντικείμενα — μαρτυρούν ότι εκεί οργανώνονταν κοινά γεύματα και τελετουργίες. Οι άνθρωποι φαίνεται πως ταξίδευαν από διαφορετικές περιοχές για να συμμετάσχουν σε γιορτές και να τιμήσουν τους προγόνους τους. Τα μεγάλα δοχεία και οι μυλόπετρες δείχνουν προετοιμασία τροφής σε μεγάλη κλίμακα, μακριά από την καθημερινή οικιακή χρήση.

Οι αρχαίοι απαντούσαν στην αβεβαιότητα με τελετές

Οι επικεφαλής των ερευνών εξηγούν ότι οι κατασκευές αυτές αντικατοπτρίζουν μια εποχή μετάβασης — από τις πρώτες μόνιμες εγκαταστάσεις σε πιο ευέλικτες κοινωνίες. Όταν οι παραδοσιακοί οικισμοί εγκαταλείπονταν, πιθανόν λόγω κλιματικών αλλαγών και έλλειψης νερού, οι άνθρωποι δεν αναζήτησαν ασφάλεια σε νέα χωριά. Αντίθετα, έστησαν πέτρινα μνημεία ως υπενθύμιση ταυτότητας.

Η περίοδος γύρω στο 3500 π.Χ. ήταν γεμάτη κρίσεις: καταρρεύσεις εμπορικών δικτύων, πολιτική αστάθεια και αλλαγές στο κλίμα. Μέσα σε αυτό το χάος, ο τόπος του Murayghat φαίνεται πως πρόσφερε ένα είδος κοινής πατρίδας για νομαδικές φυλές. Ένα ουδέτερο έδαφος όπου μπορούσαν να βρεθούν χωρίς να συγκρουστούν, να γιορτάσουν, να πενθήσουν ή να αποφασίσουν για το μέλλον.

Οι αρχαιολόγοι θεωρούν πως η τοποθέτηση των μενίρ (ογκόλιθων) δεν ήταν τυχαία. Οι πέτρες σχηματίζουν γραμμές και κατευθύνσεις που οδηγούν προς το κέντρο του λόφου, σαν να καλούν τους επισκέπτες να συμμετάσχουν σε μια κοινή εμπειρία. Το τοπίο, από μόνο του, λειτουργούσε ως μνημείο κοινωνικής συνοχής. Κάθε πέτρα, κάθε χάραξη, κουβαλά τη ανάμνηση μιας εποχής στην οποία οι άνθρωποι απαντούσαν στην αβεβαιότητα με συλλογική πράξη και όχι με απομόνωση.

Το Murayghat υπενθυμίζει ότι η ενότητα είναι το θεμέλιο της ανθεκτικότητας

Παρά τις δεκαετίες ερευνών, πολλά ερωτήματα παραμένουν ανοιχτά. Δεν έχουν εντοπιστεί αρκετά ανθρώπινα κατάλοιπα μέσα στα μενίρ, γεγονός που καθιστά ασαφή τον ρόλο τους. Μικρές κοιλότητες στο βράχο ίσως χρησίμευαν για σπονδές ή υγρά-προσφορές, αλλά η χρήση τους μένει υποθετική. Εξίσου άγνωστο είναι αν τον χώρο επισκέπτονταν μόνο τοπικές κοινότητες ή αν αποτελούσε παναθρώπινο σημείο συνάντησης για πληθυσμούς της περιοχής.

Το βέβαιο είναι ότι οι αρχαίοι κάτοικοι της περιοχής δεν επιδίωξαν την εξουσία ούτε τη μόνιμη εγκατάσταση. Έφτιαξαν ένα τοπίο ιερό, γεμάτο συμβολισμούς, όπου η μνήμη και η συλλογικότητα είχαν μεγαλύτερη αξία από κάθε υλικό αγαθό.