Λοταρία στο Παρίσι δίνει έπαθλο... τάφο δίπλα στον Τζιμ Μόρισον και τον Όσκαρ Ουάιλντ

Τη δυνατότητα να αποκτήσουν τάφο δίπλα στα ινδάλματά τους, όπως στον Τζιμ Μόρισον και τον Όσκαρ Ουάιλντ, δίνει ο δήμος του Παρισιού, στους συμμετέχοντες σε λαχειοφόρο που γίνεται για... καλό σκοπό.

Το κοιμητήριο Περ-Λασαίζ στη γαλλική πρωτεύουσα είναι ένα από τα πιο διάσημα νεκροταφεία στον κόσμο, ξεχωρίζοντας όχι μόνο για τα εξαιρετικής ομορφιάς ταφικά μνημεία του αλλά και για το ότι εκεί έχουν ταφεί πολλά διάσημα πρόσωπα του πλανήτη που δεν ήταν απαραίτητα Γάλλοι πολίτες.

Ωστόσο, το Περ-Λασαίζ και άλλα νεκροταφεία του Παρισιού, που αποτελούν επίσης πολυσύχναστα αξιοθέατα, χρειάζονται και συντήρηση. Σε αυτήν την ανάγκη έρχεται να απαντήσει ο δήμος της πόλης, οργανώνοντας λαχειοφόρο αγορά, ώστε τα χρήματα που θα συγκεντρωθούν από τους λαχνούς να καλύψουν τα έξοδα για τη συντήρηση και την αποκατάσταση των κοιμητηρίων.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του CNN, το ασυνήθιστο σχέδιο στοχεύει στην αποκατάσταση τάφων που έχουν ερειπωθεί, δίνοντας παράλληλα στους συμμετέχοντες στη λοταρία μια σπάνια ευκαιρία να εξασφαλίσουν ένα από τα περιζήτητα «οικόπεδα», ανέφερε το δημαρχείο σε ανακοίνωσή του.

Τα νεκροταφεία εντός των τειχών της πόλης είναι σχεδόν γεμάτα από τις αρχές του 20ού αιώνα, με την εκκαθάριση εγκαταλελειμμένων τάφων να περιπλέκεται από το θεσμικό πλαίσιο.

Αλλά τώρα, οι νικητές θα έχουν την ευκαιρία να αγοράσουν και να αποκαταστήσουν έναν από τους 30 τάφους σε τρία διαφορετικά νεκροταφεία της πόλης, με το δημαρχείο να συμφωνεί να μισθώσει το αντίστοιχο οικόπεδο ταφής σε όσους πληρούν ορισμένα πρότυπα.

«Τις τελευταίες δεκαετίες, οι επισκέπτες των νεκροταφείων σε όλη τη Γαλλία έχουν εκφράσει ενδιαφέρον για την αποκατάσταση ενός ιστορικού ταφικού μνημείου προκειμένου να λάβουν παραχώρηση οικοπέδου ταφής σε αντάλλαγμα», ανέφερε το δημαρχείο.

Οι διάσημοι τάφοι

Ωστόσο, το να τους δοθεί η ευκαιρία να το κάνουν είναι μια διαδικασία εξαιρετικά περίπλοκη νομικά. Τώρα, το δημαρχείο ελπίζει ότι έχει βρει μια λύση, με 10 οικόπεδα προς πώληση στο νεκροταφείο Περ-Λασαίζ, όπου μεταξύ των επιφανών που έχουν ταφεί στο χώρο συγκαταλέγονται ο frontman των «The Doors», Τζιμ Μόρισον, ο θεατρικός συγγραφέας Όσκαρ Ουάιλντ και η τραγουδίστρια Εντίθ Πιαφ.

Υπάρχουν επίσης 10 οικόπεδα στο νεκροταφείο του Μονπαρνάς, όπου βρίσκονται οι συγγραφείς Ζαν-Πολ Σαρτρ, Σιμόν ντε Μποβουάρ και Σούζαν Σόνταγκ, καθώς και 10 ακόμη στο νεκροταφείο της Μονμάρτρης, όπου είναι θαμμένοι ο ζωγράφος Έντγκαρ Ντεγκά, ο συγγραφέας Εμίλ Ζολά και ο χορευτής Βασλάβ Νιζίνσκι.

Βέβαια η παραχώρηση δεν θα γίνεται δωρεάν. Κάθε υπάρχον τάφος θα είναι διαθέσιμος προς αγορά για 4.000 ευρώ, με τους νικητές να επιβαρύνονται και με το κόστος αποκατάστασης.

Οι αιτήσεις για τη λαχειοφόρο αγορά άνοιξαν τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου και θα κλείσουν στις 31 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με το δημαρχείο του Παρισιού, με κάθε συμμετέχοντα να υπόκειται σε τέλος εγγραφής 125 ευρώ.