Η Sagrada Familia στη Βαρκελώνη έγινε η ψηλότερη εκκλησία στον κόσμο - Γιατί χτίζεται 143 χρόνια

Η βασιλική της Sagrada Familia στη Βαρκελώνη έγινε η ψηλότερη εκκλησία στον κόσμο, καθώς ένα μέρος από τον κεντρικό πύργο της, τοποθετήθηκε στη θέση του χθες Πέμπτη 30 Οκτωβρίου.

Το αριστούργημα του Αντόνι Γκαουντί (Antoni Gaudí) υψώνεται τώρα στα 162,91 μέτρα, όπως ανέφερε η εκκλησία σε ανακοίνωσή της. Αυτή η εξέλιξη σημαίνει ότι το κτίριο, που δεσπόζει πάνω από την πόλη της Βαρκελώνης, ξεπερνά πλέον το κωδωνοστάσιο του καθεδρικού ναού της Ουλμ στη Γερμανία, το οποίο έχει ύψος 161,53 μέτρα και ήταν η ψηλότερη εκκλησία στον κόσμο μέχρι χθες.

Σύμφωνα με τον Guardian, η Sagrada Familia δεν έχει επίσημα διεκδικήσει τον τίτλο, ωστόσο οι αριθμοί πλέον αναδεικνύουν τα νέα δεδομένα: είναι τώρα 1,38 μέτρα ψηλότερη από την εκκλησία στη Βάδη-Βυρτεμβέργη.

Φωτό: IMAGO / Cavan Images

Το κτίριο του καθεδρικού ναού στη Βαρκελώνη εξακολουθεί να αναπτύσσεται, 143 χρόνια μετά την έναρξη κατασκευής του. Ο κεντρικός Πύργος του Ιησού Χριστού που υψώνεται από την κορυφή της εκκλησίας θα φτάσει τα 172 μέτρα όταν ολοκληρωθεί τους επόμενους μήνες.

Ένας γερανός τοποθέτησε το πρώτο μέρος του πύργου στην κορυφή του κεντρικού τμήματος του ναού το πρωί της Πέμπτης (30/10).

Ξεκίνησε το 1882 και θα ολοκληρωθεί το 2030

Η πρώτη πέτρα της Sagrada Familia τοποθετήθηκε το 1882 και ο Γκαουντί δεν περίμενε ποτέ ότι θα ολοκληρωνόταν όσο ζούσε. Μόνο ένας από τους πύργους της ολοκληρώθηκε όταν πέθανε.

Οι εργασίες έχουν επιταχυνθεί τις τελευταίες δεκαετίες, καθώς η βασιλική έγινε ένα σημαντικό διεθνές τουριστικό αξιοθέατο, με ανθρώπους από όλο τον κόσμο να γοητεύονται από τη μοναδική αισθητική του Γκαουντί, η οποία συνδυάζει τον καθολικό συμβολισμό και τις οργανικές μορφές.

Φωτό: IMAGO / Anadolu Agency

Οι εργασίες στις περίτεχνες προσόψεις της εκκλησίας και στη διακόσμηση του εσωτερικού της θα συνεχιστούν για αρκετά χρόνια.

Αναμένεται να ολοκληρωθεί πλήρως σε περίπου μια δεκαετία από τώρα, δήλωσαν εκκλησιαστικοί αξιωματούχοι φέτος.

Του χρόνου θα είναι η 100ή επέτειος από τον θάνατο του Γκαουντί. Η εκκλησία σχεδιάζει να διοργανώσει αρκετές εκδηλώσεις για να γιορτάσει την κληρονομιά του.

Γιατί δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα

Η Sagrada Família είναι ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα ατελούς αλλά ζωντανού έργου τέχνης, στην ιστορία της παγκόσμιας αρχιτεκτονικής.

Το έργο είναι εξαιρετικά περίπλοκο: ο Αντόνι Γκαουντί σχεδίασε μια αρχιτεκτονική με σύνθετα σχήματα, καμπύλες και γλυπτικές λεπτομέρειες που απαιτούν ειδική τεχνική και χειρωνακτική εργασία.

Φωτό: IMAGO / Cavan Images

Συγκεκριμένα, ο σπουδαίος Καταλανός αρχιτέκτονας οραματίστηκε έναν ναό που θα συνδύαζε:

γοτθικά και οργανικά σχήματα εμπνευσμένα από τη φύση,

πύργους με μαθηματική ακρίβεια,

γλυπτά που αφηγούνται ολόκληρη τη Βίβλο.

Η γεωμετρία είναι τόσο σύνθετη που για δεκαετίες ήταν αδύνατο να υλοποιηθεί χωρίς σύγχρονη υπολογιστική τεχνολογία. Μόνο από τη δεκαετία του 1990 και μετά, με τη βοήθεια 3D modeling, κατάφεραν να προχωρήσουν ουσιαστικά οι εργασίες.

Επίσης, ένας ακόμα λόγος για την καθυστέρηση στην ολοκλήρωσή της είναι ότι τα χρήματα δεν προέρχονται από κρατική ή εκκλησιαστική χρηματοδότηση. Ο Γκαουντί επιθυμούσε η Sagrada Família να είναι «ναός του λαού», που σημαίνει ότι θα χτιζόταν αποκλειστικά με δωρεές.

Φωτό: IMAGO / NurPhoto

Έτσι, η χρηματοδότηση προέρχεται αποκλειστικά από δωρεές και εισιτήρια επισκεπτών, οπότε η πρόοδος εξαρτάται από τα έσοδα.

Πέρσι, 4,9 εκατομμύρια άνθρωποι έκοψαν εισιτήριο για να επισκεφθούν το μνημείο.

Ανά διαστήματα (όπως σε περιόδους κρίσης, πολέμου ή πανδημίας) τα έργα σταματούσαν λόγω έλλειψης χρημάτων. Ακόμα, στη διάρκεια του Ισπανικού Εμφυλίου, που ξεκίνησε το 1936, τα έργα σταμάτησαν εντελώς για αρκετά χρόνια. Τότε, πολλά από τα αρχικά σχέδια και μακέτες του Γκαουντί καταστράφηκαν.