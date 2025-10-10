Γέμισαν έναν καθεδρικό με γκράφιτι, αλλά δεν είναι αυτό που νομίζετε

Αίσθηση και ποικίλα σχόλια στο κοινό της Αγγλικανικής Εκκλησίας, αλλά και στο διεθνές κοινό, μέσω των κοινωνικών δικτύων έχει προκαλέσει η εικόνα που παρουσιάζει τις τελευταίες ημέρες ο Καθεδρικός Ναός του Κάντερμπερυ (Canterbury Cathedral).

Οι τοίχοι και οι κολώνες στο εσωτερικό του γοτθικού καθεδρικού έχουν «λερωθεί» από εκατοντάδες πολύχρωμα «tags» και γκράφιτι. Η εικόνα του εντυπωσιακού καθεδρικού μοιάζει περισσότερο με κάποια περιθωριακή γειτονιά και λιγότερο με την έδρα της Αγγλικανικής Εκκλησίας. Μάλιστα, η παρουσία των γκράφιτι έχει διχάσει την κοινή γνώμη, με κάποιους να την χαρακτηρίζουν «ιερόσυλη» και άλλους να την επικροτούν.

Just when you think the Church of England couldn’t descend any further…



Canterbury Cathedral is literally graffitiing itself and celebrating it as art pic.twitter.com/jcHLdKiWDc — Piers Baker (@phmbaker) October 10, 2025

Γιατί ο Καθεδρικός Ναός γέμισε με «γκράφιτι»

Η εγκατάσταση ονομάζεται «Hear Us» (Άκουσέ μας) και δημιουργήθηκε για μια πλειάδα λόγων, που καμά σχέση δεν έχουν με τον βανδαλισμό.

Το έργο είναι το αποτέλεσμα συνεργασίας του ποιητή Άλεξ Βέλις και της επιμελήτριας Ζακλίν Κρέσγουελ. Εμπνεύστηκαν από εργαστήρια που πραγματοποιήθηκαν με μέλη της κοινότητας (συμπεριλαμβανομένων «περιθωριοποιημένων κοινοτήτων»), στα οποία οι συμμετέχοντες απάντησαν στην ερώτηση: «Τι θα ρωτούσες τον Θεό;»

The Church of England decided this week to cover the interior of the oldest cathedral in England in graffiti in order to represent the voices of “marginalised communities.”



The Very Rev David Monteith, Dean of Canterbury, said: “There is a rawness which is magnified by the… pic.twitter.com/bQ6BYsNU2A — Drew Pavlou 🇦🇺🇺🇸🇺🇦🇹🇼 (@DrewPavlou) October 10, 2025

Οι ερωτήσεις και οι σκέψεις που προέκυψαν αποτυπώθηκαν με έντονα, πολύχρωμα γράμματα σε στυλ γκράφιτι και έχουν τοποθετηθεί προσεκτικά σε κολόνες, τοίχους και δάπεδα του ιστορικού ναού. Οι φράσεις περιλαμβάνουν ερωτήσεις όπως: «Είσαι εκεί;», «Θεέ, τι συμβαίνει όταν πεθαίνουμε;» και «Γιατί δημιούργησες το μίσος όταν η αγάπη είναι πολύ πιο δυνατή;».

Η ίδια η Εκκλησία του Κάντερμπερυ αναφέρει ότι η τέχνη έχει σκοπό να προκαλέσει σκέψη, διαλογισμό και συζήτηση για την πίστη και τη λατρεία. Ο Πρύτανης του Καθεδρικού, Ντέιβιντ Μοντέιθ, δήλωσε ότι η ακατέργαστη, «διασπαστική» φύση του γκράφιτι επιτρέπει να ακουστεί η φωνή των «ξεχασμένων» και των νέων ανθρώπων.

A sorrowful sight—Canterbury Cathedral reduced to this. pic.twitter.com/nTgiYv0E04 — Bishop Stephen Smuts (@BishopSmuts) October 10, 2025

Οι υπεύθυνοι του ναού τονίζουν ότι η κίνηση αυτή έρχεται σε αντίθεση, αλλά και σε διάλογο, με την ιστορική παράδοση του γκράφιτι που υπάρχει ήδη στον Καθεδρικό. Υπάρχουν χιλιάδες μεσαιωνικά και μετα-μεσαιωνικά χαρακτικά (ονόματα, σύμβολα, σχέδια) σκαλισμένα στους τοίχους του ναού, ειδικά στην Κρύπτη, τα οποία θεωρούνται ιστορικές μαρτυρίες της πίστης και της ζωής των επισκεπτών ανά τους αιώνες.

Η έκθεση είναι προσωρινή και θα διαρκέσει έως τον Ιανουάριο του 2026.