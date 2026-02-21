Η Βαρκελώνη είναι επιτέλους πλήρης: Ολοκληρώθηκε ο κεντρικός πύργος της Σαγράδα Φαμίλια

Το τελευταίο τμήμα του κεντρικού πύργου της Σαγράδα Φαμίλια στη Βαρκελώνη τοποθετήθηκε στη θέση του, φέρνοντας τον ναό στο τελικό μέγιστο ύψος του, 144 χρόνια μετά την έναρξη των εργασιών.

Όπως αναφέρεται σε σχετικό άρθρο του Guardian, ύστερα από αρκετές ημέρες κατά τις οποίες οι άνεμοι ήταν πολύ ισχυροί για να προχωρήσουν οι εργασίες, το επάνω τμήμα του τετράπλευρου σταυρού από ατσάλι και γυαλί, ύψους 17 μέτρων, ανυψώθηκε και τοποθετήθηκε στη θέση του στις 11:00 το πρωί της Παρασκευής (20/2), ολοκληρώνοντας τον πύργο που είναι αφιερωμένος στον Ιησού Χριστό. Με ύψος 172,5 μέτρα, η Σαγράδα Φαμίλια -στην οποία ο Καταλανός αρχιτέκτονας Αντόνι Γκαουντί αφιέρωσε το τελευταίο μέρος της ζωής του- είναι πλέον το ψηλότερο κτίριο της Βαρκελώνης και η ψηλότερη εκκλησία στον κόσμο.

Καθώς υψώνονταν οι σημαίες της Καταλονίας και του Βατικανού, ο Τζόρντι Φαουλί, επικεφαλής αρχιτέκτονας του έργου, δήλωσε: «Ήταν μια χαρούμενη ημέρα, υπέροχη για όλους τους ανθρώπους που το έκαναν δυνατό».

Τελετή για την ολοκλήρωση του πύργου -του ψηλότερου από τους 18 που είχε σχεδιάσει ο Γκαουντί- έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στις 10 Ιουνίου, στην εκατονταετηρίδα από τον θάνατο του Γκαουντί το 1926, και 16 χρόνια μετά τα εγκαίνια/καθαγιασμό του ναού από τον Πάπα Βενέδικτο ΙΣΤ΄.

Φωτ.: Reuters

Η Βαρκελώνη απέκτησε τον «Πύργο του Άιφελ» της

Ωστόσο, η ημέρα ήταν γεμάτη συγκίνηση για μια πόλη που ζει εδώ και γενιές με το ανολοκλήρωτο έργο του Γκαουντί και, παρότι απομένει ακόμη πολλή δουλειά, ο ναός καθορίζει πλέον τον ορίζοντα της Βαρκελώνης όσο ο Πύργος του Άιφελ το Παρίσι ή το Empire State Building τη Νέα Υόρκη.

Για δεκαετίες, επρόκειτο για ένα εργοτάξιο ανοιχτό στον ουρανό, όπου γενιές λιθοξόων και ξυλουργών εργάζονταν δίπλα στους τουρίστες, οι οποίοι τελικά χρηματοδότησαν την κατασκευή. Μόνο τα τελευταία 15 χρόνια, αφότου ξεκίνησαν οι εργασίες στο εντυπωσιακά όμορφο εσωτερικό, ο χώρος άρχισε να μοιάζει περισσότερο με εκκλησία παρά με εργοτάξιο.

Εκεί, τα γεωμετρικά σχέδια του Γκαουντί έχουν δημιουργήσει μια όαση φωτός, με λεπτές κολόνες που θυμίζουν δέντρα και λεπταίνουν προς την οροφή, ενώ η λευκή πέτρα του εσωτερικού φωτίζεται από τα χρώματα των βιτρό.

Φωτ.: Reuters

Από τη λατρεία στην αποστροφή

Σύμφωνα με τον Guardian, η βασιλική προκαλεί εξίσου αγάπη και αποστροφή στους κατοίκους της Βαρκελώνης. Ο Τζορτζ Όργουελ την είχε περιγράψει ως «ένα από τα πιο αποκρουστικά κτίρια στον κόσμο» και είχε εκφράσει τη λύπη του που οι αναρχικοί δεν την ανατίναξαν όταν είχαν την ευκαιρία.

Οι αναρχικοί, ωστόσο, κατέστρεψαν τα σχέδια του Γκαουντί και το γύψινο μοντέλο του, το οποίο αργότερα ανακατασκευάστηκε με εξαντλητική προσπάθεια. Στα τέλη της δεκαετίας του 1970, ο Νεοζηλανδός αρχιτέκτονας Μαρκ Μπέρι προσάρμοσε λογισμικό σχεδιασμού πυραύλων για να υλοποιήσει το σχέδιο του Γκαουντί.

Σε όσους υποστηρίζουν ότι η βασιλική δεν μοιάζει σε τίποτα με ό,τι είχε αρχικά οραματιστεί ο Γκαουντί, ο Μπέρι απαντούσε ότι η γεωμετρία του Γκαουντί είναι τόσο ακριβής, ώστε αν υπήρχε οποιαδήποτε απόκλιση από το σχέδιό του, το κτίριο θα κατέρρεε.

Παρ’ όλα αυτά, πρόκειται πλέον για έργο πολλών χεριών. Υπάρχουν στοιχεία που ξενίζουν, ιδιαίτερα η πρόσοψη των Παθών, γνωστή στο κοινό ως «πρόσοψη Darth Vader», έργο του γλύπτη Ζουζέπ Μαρία Σουμπιράκς, όμως συνολικά το αποτύπωμα του Γκαουντί παραμένει αδιαμφισβήτητο.

Φωτ.: Unsplash

Πέρα από την ολοκλήρωση των λεπτομερειών του κεντρικού πύργου, τρεις καλλιτέχνες -ο Μικέλ Μπαρσελό, η Κριστίνα Ιγκλέσιας και ο Χαβιέρ Μαρίν- έχουν αναλάβει να παρουσιάσουν σχέδια για την πρόσοψη της Δόξας (Glory façade), η οποία εκτιμάται ότι θα χρειαστεί άλλα 10 χρόνια για να ολοκληρωθεί.

Η Σαγράδα Φαμίλια είναι το σημαντικότερο τουριστικό αξιοθέατο της πόλης, με περίπου 5 εκατομμύρια επισκέπτες τον χρόνο και ετήσια έσοδα περίπου 150 εκατ. ευρώ (131 εκατ. λίρες), εκ των οποίων περίπου το μισό έχει διατεθεί έως σήμερα για την κατασκευή.