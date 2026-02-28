«Μπαράζ» ακυρώσεων στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» μετά την επίθεση των ΗΠΑ στο Ιράν

Σημαντικές αναταράξεις καταγράφονται στις αερομεταφορές, καθώς ο εναέριος χώρος χωρών όπως το Ισραήλ, το Ιράν, το Ιράκ, τμήμα της Συρία και το Μπαχρέιν έχει κλείσει για λόγους ασφαλείας.

Μέχρι στιγμής καταγράφονται περίπου 20 ακυρώσεις από το Αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, ενώ ορισμένες πτήσεις έχουν εκτραπεί σε άλλους προορισμούς. Ο αριθμός αναμένεται να αυξηθεί ανάλογα με την εξέλιξη των γεγονότων.

Ακυρώσεις από τις αεροπορικές

Ο μεγαλύτερος εγχώριος αερομεταφορέας, Aegean Airlines, έχει ήδη προχωρήσει σε ακυρώσεις πτήσεων προς Τελ Αβίβ, Βηρυτό και Ερμπίλ έως και τη Δευτέρα. Οι εξελίξεις παρακολουθούνται συνεχώς, ώστε να ληφθούν έγκαιρα επιπλέον μέτρα ή ακυρώσεις.

Ειδικότερα ακυρώνονται οι παρακάτω πτήσεις:

Ημερομηνία Αριθμός πτήσης Από Προς

28/2/2026 A3966 Αθήνα Ερμπίλ

28/2/2026 Α3 926 Αθήνα Τελ Αβίβ

28/2/2026 Α3 927 Τελ Αβίβ Αθήνα

28/2/2026 Α3 928 Αθήνα Τελ Αβίβ

01/03/2026 Α3 967 Ερμπίλ Αθήνα

01/03/2026 Α3 929 Τελ Αβίβ Αθήνα

01/03/2026 Α3 926 Αθήνα Τελ Αβίβ

01/03/2026 A3 927 Τελ Αβίβ Αθήνα

01/03/2026 A3 922 Αθήνα Τελ Αβίβ

01/03/2026 Α3 946 Αθήνα Βηρυτός

01/03/2026 A3 958 Αθήνα Ντουμπάι

01/03/2026 A3 959 Ντουμπάι Αθήνα

01/03/2026 A3 956 Αθήνα Αμπού Ντάμπι

01/03/2026 A3 957 Αμπού Ντάμπι Αθήνα

02/03/2026 A3 929 Τελ Αβίβ Αθήνα

02/03/2026 Α3 946 Αθήνα Βηρυτός

02/03/2026 A3 947 Βηρυτός Αθήνα

02/03/2026 A3 924 Αθήνα Τελ Αβίβ

02/03/2026 A3 925 Τελ Αβίβ Αθήνα

02/03/2026 A3 926 Αθήνα Τελ Αβίβ

02/03/2026 A3 927 Τελ Αβίβ Αθήνα

02/03/2026 A3 964 Αθήνα Βαγδάτη

02/03/2026 Α3 928 Αθήνα Τελ Αβίβ

02/03/2026 Α3 528 Λάρνακα Τελ Αβίβ

03/03/2026 Α3 965 Βαγδάτη Αθήνα

03/03/2026 Α3 947 Βηρυτός Αθήνα

03/03/2026 Α3 929 Τελ Αβίβ Αθήνα

03/03/2026 Α3 529 Τελ Αβίβ Λάρνακα

Oι επιβάτες που διαθέτουν εισιτήρια για τις πτήσεις που ακυρώνονται θα λάβουν μήνυμα από την εταιρεία ή από τα αντίστοιχα ταξιδιωτικά γραφεία μέσω των οποίων προμηθεύτηκαν τα εισιτήριά τους, ώστε να ενημερωθούν ότι τους παρέχεται η δυνατότητα επιστροφής χρημάτων ή credit voucher για μελλοντική χρήση, καθώς και αλλαγής ημερομηνίας ταξιδιού χωρίς κανένα κόστος.

Επιπλέον, η AEGEAN ενημερώνει ότι, με στόχο τη διευκόλυνση των επιβατών που διαθέτουν εισιτήρια από και προς το Τελ Αβίβ, το Ερμπίλ, τη Βαγδάτη, τη Βηρυτό, το Αμπού Ντάμπι και το Ντουμπάι, για πτήσεις με προγραμματισμένη αναχώρηση έως και τις 10 Μαρτίου 2026, παρέχει, εφόσον το επιθυμούν, τη δυνατότητα τροποποίησης των πτήσεων είτε με δωρεάν επανέκδοση και αλλαγή των εισιτηρίων, χωρίς επιπλέον κόστος, για νέα ταξίδια με ημερομηνία αναχώρησης έως και τις 31 Μαρτίου 2026, είτε με ακύρωση της κράτησης και έκδοση credit voucher για μελλοντική χρήση.

Σε ανάλογες ενέργειες έχουν προχωρήσει και άλλες αεροπορικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται από το αεροδρόμιο της Αθήνας σε προορισμούς της Μέσης Ανατολής.