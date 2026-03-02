Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Καθηλωμένα τα αεροπλάνα - Μπαράζ ακυρώσεων στο «Βενιζέλος» μέχρι 4 Μαρτίου

Τεράστια είναι η αναστάτωση που έχει επιφέρει στις πτήσεις ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Τα μεγαλύτερα αεροδρόμια, όπως Ντουμπάι, Ντόχα και Άμπου Ντάμπι, παραμένουν κλειστά για τρίτη συνεχόμενη ημέρα, αφήνοντας χιλιάδες επιβάτες εγκλωβισμένους.

Ειδικότερα, σύμφωνα με διεθνείς αεροπορικές πλατφόρμες, μόνο σήμερα Δευτέρα (2/3) ακυρώθηκαν πάνω από 1.200 πτήσεις, ενώ το Σαββατοκύριακο ξεπέρασαν τις 5.900. Σχεδόν 2.800 πτήσεις ακυρώθηκαν το Σάββατο και 3.156 την Κυριακή, όπως αναφέρει η πλατφόρμα FlightAware.



Η Air India ακύρωσε δρομολόγια από Δελχί, Βομβάη και Αμριτσάρ προς Ευρώπη και Βόρεια Αμερική. Οι Emirates, Etihad και Qatar Airways έχουν αναστείλει πλήρως τα δρομολόγιά τους, καθώς ο εναέριος χώρος σε Ιράν, Ιράκ, Κουβέιτ, Ισραήλ, Μπαχρέιν, ΗΑΕ και Κατάρ παραμένει σχεδόν άδειος.

Μάλιστα, η κρίση επεκτείνεται πέρα από τη Μέση Ανατολή, με επιβάτες να έχουν εγκλωβιστεί ακόμα και σε κόμβους όπως η Φρανκφούρτη, ενώ οι αεροπορικές εταιρείες αντιμετωπίζουν τεράστιες επιχειρησιακές δυσκολίες, με πληρώματα και αεροσκάφη να έχουν εγκλωβιστεί σε διάφορα σημεία του πλανήτη.

Ακυρώσεις σε πτήσεις και στην Ελλάδα

Όπως είναι αναμενόμενο, δεν θα μπορούσε να μείνει ανεπηρέαστη και η χώρα μας. Από την Κυριακή περισσότερες από 45 πτήσεις από και προς τη Μέση Ανατολή έχουν ακυρωθεί, ενώ η εικόνα αυτή αναμένεται να συνεχιστεί τουλάχιστον έως τις 4-5 Μαρτίου, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις των αεροπορικών εταιρειών.

Η Aegean Airlines έχει προχωρήσει σε πλήρη αναστολή δρομολογίων προς κρίσιμους προορισμούς. Ήδη ανακοίνωσε ότι ακυρώνει όλες τις πτήσεις από και προς:

Τελ Αβίβ

Ερμπίλ (Βόρειο Ιράκ)

Βαγδάτη

Βηρυτό

Ντουμπάι

Άμπου Ντάμπι

Ριάντ

Τζέντα

Οι ακυρώσεις ισχύουν έως τις πρώτες πρωινές ώρες της 4ης Μαρτίου, με πιθανότητα παράτασης ανάλογα με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Έως την Πέμπτη 5 Μαρτίου ακυρώνει τις πτήσεις της προς και από Τελ Αβίβ (TLV) η Sky express, όπως γνωστοποίησε με νεότερη ανακοίνωσή της.

Συγκεκριμένα, αναφέρει πως ακυρώνονται, για το διάστημα από Κυριακή 1 Μαρτίου έως Πέμπτη 5 Μαρτίου, οι προγραμματισμένες πτήσεις της από τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών (ATH) προς το Διεθνές Αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν (TLV), καθώς και οι πτήσεις από το Διεθνές Αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν (TLV) προς τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών (ATH), λόγω της αναστολής της λειτουργίας του εναέριου χώρου του Ισραήλ.



Υπενθυμίζεται ότι η εταιρεία είχε ανακοινώσει το Σάββατο ότι ακυρώνονταν οι πτήσεις -αρχικά- μέχρι τη Δευτέρα 2 Μαρτίου.

Ποιες οι εναλλακτικές για το επιβατικό κοινό

Για τη διευκόλυνσή του το επιβατικό κοινό, μπορεί να επιλέξει μία από τις παρακάτω διαθέσιμες εναλλακτικές:



1. Δωρεάν αλλαγή του εισιτηρίου σε μελλοντική πτήση του ίδιου δρομολογίου με ημερομηνία αναχώρησης ως 31/12/2026, μέσω της επιλογής «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ» στο skyexpress.com.

2. Ακύρωση της κράτησης και έκδοση credit voucher, που αντιστοιχεί στο ποσό του εισιτηρίου σας, με διάρκεια ισχύος 12 μηνών, μέσω της επιλογής «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ» στο skyexpress.com.

3. Ακύρωση της κράτησης και επιστροφή χρημάτων, κατόπιν επικοινωνίας στο flightchange@skyexpress.gr.

Οι επιβάτες των πτήσεων που επηρεάζονται έχουν ήδη λάβει προσωπική ενημέρωση.

EasyJet: Ακυρώνει τις πτήσεις μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Κύπρου μέχρι την Πέμπτη 5 Μαρτίου

Την ίδια ώρα, η αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους easyJet ακύρωσε όλες τις πτήσεις της που συνδέουν την Κύπρο με το Ηνωμένο Βασίλειο μέχρι την Πέμπτη, σύμφωνα με πληροφορίες της Cyprus Mail.



Η αεροπορική εταιρεία εκτελεί συνήθως πτήσεις από το αεροδρόμιο της Λάρνακας προς το Λονδίνο Γκάτγουικ και από την Πάφο προς το Γκάτγουικ και το Μάντσεστερ.



Μέχρι στιγμής, φαίνεται ότι οι πτήσεις της easyJet προς το Βερολίνο δεν επηρεάζονται από την απόφαση.



Εκτός από την easyJet, οι πτήσεις από και προς την Κύπρο συνέχισαν να επηρεάζονται από τη συνεχιζόμενη σύγκρουση στην περιοχή, με τον αριθμό των ακυρώσεων να αυξάνεται.



Οι ακυρωμένες αφίξεις στη Λάρνακα τη Δευτέρα περιλάμβαναν πτήσεις της Tus Airways, της Aegean και της Sundor από το Τελ Αβίβ, πτήση της Edelweiss από τη Ζυρίχη, πτήση της Air Haifa από τη Χάιφα, πτήσεις της Lufthansa από το Μόναχο, πτήσεις της Austrian Airlines από τη Βιέννη και πτήσεις της Cyprus Airways από το Τελ Αβίβ, το Ντουμπάι και τη Βηρυτό.



Οι ακυρώσεις πτήσεων από τη Λάρνακα περιλάμβαναν την πτήση της Emirates προς τη Μάλτα, πτήσεις προς το Τελ Αβίβ που εκτελούσαν οι Aegean, Arkia, Tus Airways, Cyprus Airways και Sundor, καθώς και την πτήση της Qatar Airways προς τη Ντόχα, την πτήση της Edelweiss προς τη Ζυρίχη, την πτήση της Lufthansa προς το Μόναχο, την πτήση της Air Haifa προς τη Χάιφα και την πτήση της Austrian Airlines προς τη Ζυρίχη.



Η Cyprus Airways ακύρωσε επίσης τις πτήσεις της προς τη Βηρυτό και το Ντουμπάι.



Από και προς την Πάφο, ακυρώθηκαν μόνο οι πτήσεις της easyJet τη Δευτέρα.

