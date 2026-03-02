Alert στη Σούδα: Προσαγωγή Γεωργιανού κοντά στη στρατιωτική βάση εν μέσω πολεμικών απειλών από Ιράν

Η Ασφάλεια και η ΕΥΠ έχουν προχωρήσει στην προσαγωγή ενός ατόμου κοντά στη στρατιωτική βάση της Σούδας στην Κρήτη, για να εξετάσουν την παρουσία του στην ευαίσθητη περιοχή. Πρόκειται για υπήκοο Γεωργίας, ο οποίος θα εξεταστεί για το τι ακριβώς έκανε κοντά στη στρατιωτική εγκατάσταση.

Η υπόθεση παραμένει υπό διερεύνηση, ενώ σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά για την ώρα, δεν υπήρξε κάποιο περιστατικό παραβίασης ή εισβολής, που να υποδηλώνει καθαρά υπόθεση κατασκοπείας. Ωστόσο, η διαδικασία εξελίσσεται με βάση τα πρωτόκολλα ασφαλείας για τις στρατιωτικές εγκαταστάσεις της χώρας.



Αναμένεται ότι μέσα στις επόμενες ώρες θα υπάρξουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σκοπό της παρουσίας του προσαχθέντος στην περιοχή της Σούδας και αν εμπλέκεται σε οποιαδήποτε ύποπτη δραστηριότητα.



Όπως γίνεται αντιληπτό, πλέον κάθε ύποπτη κίνηση ή ενέργεια προκαλεί συναγερμό στις ελληνικές αρχές μετά και τις «ευθείες» απειλές της Τεχεράνης για τις στρατιωτικές βάσεις που χρησιμοποιούν οι Αμερικανοί στη Μεσόγειο.

Υπενθυμίζεται πως στη βάση της Σούδας, που τις τελευταίες ημέρες βρίσκεται σε αυξημένη επιφυλακή, η αντιαεροπορική άμυνα έχει ενισχυθεί με την ανάπτυξη συστημάτων Patriot ενώ αντιαεροπορικά μέσα έχουν διατεθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες για την αντιμετώπιση πιθανών απειλών από πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη.