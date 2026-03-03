Στη φυλακή ο Γεωργιανός που ερευνάται για κατασκοπεία στη Σούδα

Χωρίς ιδιαίτερα μέτρα ασφαλείας έφτασε στην Ευελπίδων ο Γεωργιανός που φέρεται να ασκούσε κατασκοπεία στη Σούδα. Σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη για παράνομη είσοδο και παραμονή στην χώρα και παραπέμφθηκε στο αυτόφωρο μονομελές για να δικαστεί προς το παρόν για αυτή την ήσσονος σημασίας (σε σχέση με την κατασκοπεία) κατηγορία.

Στον κατηγορούμενο επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 2 ετών για το αδίκημα της παραμονής εισόδου στη χώρα. Το αυστηρότερο της ποινής και χωρίς αναστολή, προκειμένου να μπορέσει να ολοκληρωθεί και η έρευνα για κατασκοπεία. Μέχρι αύριο το πρωί θα διατάξει ο εισαγγελέας την ΔΑΕΕΒ να κάνει προκαταρκτική για κατασκοπεία.

Η δικογραφία για την κατασκοπεία παραμένει στην Αντιτρομοκρατική προς περαιτέρω διερεύνηση.

Οι κινήσεις που κίνησαν υποψίες

Υπενθυμίζεται πως ο 36χρονος εντοπίστηκε από την ΕΥΠ στο πλαίσιο των στοχευμένων ελέγχων και παρακολουθήσεων που πραγματοποιούνται με εντατικότερο ρυθμό τον τελευταίο χρόνο στις εισόδους της χώρας και τέθηκε υπό επιτήρηση από τις 3 Φεβρουαρίου που έφτασε στη Σούδα.

Όπως έγινε γνωστό, η Αρχές ασφαλείας βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή και ήδη λαμβάνονται έντονα μέτρα ασφάλειας σε κρίσιμους στόχους και χώρους, τόσο από την ΕΛΑΣ όσο και από την ΕΥΠ, για την πρόληψη τυχόν ενεργειών στη χώρα μας.

Ειδικότερα, από την Ελληνική Αστυνομία έχουν αυξηθεί πολύ τα μέτρα προστασίας στις πρεσβείες των ΗΠΑ και του Ισραήλ, αλλά παράλληλα φρουρούνται και άλλοι στόχοι αμερικανικού και ισραηλινού ενδιαφέροντος, όπως ξενοδοχεία, επιχειρήσεις, συναγωγές, κατοικίες, κ.λπ.

Ταυτόχρονα, σε πολύ αυξημένη ετοιμότητα βρίσκονται οι Αρχές στα σύνορα και σε αεροδρόμια, κυρίως στην Αθήνα και την Κρήτη, αλλά και στην Αλεξανδρούπολη, τη Ρόδο και σε άλλα νησιά.