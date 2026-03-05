Ελλάδα Μέγαρα Σύλληψη Αστυνομία

Μέγαρα: Χειροπέδες σε άνδρα που βιντεοσκοπούσε έξω από τη στρατιωτική βάση στην Πάχη

Για την ώρα κρατείται για εξακρίβωση στοιχείων στο ΤΔΕΕ Μεγάρων κι εφόσον δεν προκύψει κάτι παράνομο θα αφεθεί ελεύθερος.

Κώστας Παπαδόπουλος avatar
Κώστας Παπαδόπουλος

Συναγερμός σήμανε νωρίτερα στην ΕΛ.ΑΣ. όταν ένας πολίτης κάλεσε στο «100» και ανέφερε ότι ένας μελαμψός άνδρας βιντεοσκοπούσε έξω από τη στρατιωτική βάση στην Πάχη Μεγάρων. Επί τόπου έφτασαν αστυνομικές δυνάμεις που προχώρησαν στην προσαγωγή του στο ΤΔΕΕ Μεγάρων.

Όπως διαπιστώθηκε πρόκειται για έναν 23χρονο Ιρακινό, ο οποίος παρακολουθεί μαθήματα σε ιδιωτική σχολή πιλότων στο αεροδρόμιο των Μεγάρων. Κατά πληροφορίες δεν προκύπτει κάτι επιβαρυντικό, καθώς το υλικό που βρέθηκε στο κινητό τηλέφωνο του δείχνει πολιτικά αεροσκάφη κι ένα στρατιωτικό ελικόπτερο εν πτήσει.

Για την ώρα κρατείται για εξακρίβωση στοιχείων στο ΤΔΕΕ Μεγάρων κι εφόσον δεν προκύψει κάτι παράνομο θα αφεθεί ελεύθερος.

