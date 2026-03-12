Νέα υπόθεση κατασκοπείας: Πολωνός συνελήφθη στη Σούδα – Φωτογράφιζε πολεμικά πλοία

Στην περιοχή Μαράθι της Σούδας, εντοπίστηκε και συνελήφθη ένας υπήκοος Πολωνίας που είχε στήσει εκεί το τροχόσπιτό του. Η πληροφορία που έφτασε σε Ελληνική Αστυνομία και ΕΥΠ είναι ότι η φωτογράφιζε πολεμικά πλοία που έμπαιναν και έβγαιναν στο ναύσταθμό.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές πρόκειται για έναν άνδρα ηλικίας 58 ετών. Έχει κατασχεθεί και το τροχόσπιτο, ενώ την Παρασκευή (13/3) θα γίνει έρευνα παρουσία εισαγγελέα. Πάντα σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, στο κινητό του τηλέφωνο έχουν βρεθεί βίντεο και φωτογραφίες που απεικονίζουν πολεμικά πλοία, τα οποία έμπαιναν κι έβγαιναν στον ναύσταθμο. Ο Πολωνός είχε έρθει στην Ελλάδα τον Νοέμβριο του 2025.

Είναι η δεύτερη σύλληψη μέσα στον Μάρτιο στην περιοχή της Σούδας με «άρωμα» κατασκοπείας. Υπενθυμίζεται πως στις αρχές του μήνα, στην περιοχή είχε συλληφθεί ένας 36χρονος Γεωργιανός με αζέρικη καταγωγή, που φέρεται να ασκούσε κατασκοπεία στη Σούδα. Σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη για παράνομη είσοδο και παραμονή στην χώρα και παραπέμφθηκε στο αυτόφωρο μονομελές για να δικαστεί προς το παρόν για αυτή την ήσσονος σημασίας (σε σχέση με την κατασκοπεία) κατηγορία.

Στον κατηγορούμενο επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 2 ετών για το αδίκημα της παράνομης εισόδου στη χώρα. Το αυστηρότερο της ποινής και χωρίς αναστολή, προκειμένου να μπορέσει να ολοκληρωθεί και η έρευνα για κατασκοπεία. Μέχρι αύριο το πρωί θα διατάξει ο εισαγγελέας την ΔΑΕΕΒ να κάνει προκαταρκτική για κατασκοπεία.

Μετά την κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή και τις απειλές κατά αμερικανικών βάσεων, η ΕΥΠ θα έχει στελέχη της σε κάθε βάση των ΗΠΑ στην Ελλάδα, να παρατηρούν τυχόν ύποπτες ενέργειες.

Το σχέδιο «Σκορπιός της ερήμου»

Η κλιμάκωση του πολέμου στη Μέση Ανατολή έχει θέσει σε καθεστώς «κόκκινου συναγερμού» τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες. Η ΕΥΠ έχει θέσει σε ισχύ σχέδιο με την κωδική ονομασία «Σκορπιός της ερήμου» για την επιτήρηση και φύλαξη αμερικανικών βάσεων και δυνητικών στόχων από στελέχη της ΕΥΠ.

Τα στελέχη έχουν διασπαρεί στις περιοχές ενδιαφέροντος χωρίς να κινούν τις υποψίες και έχουν μάτια και αυτιά ανοιχτά, αποτρέποντας επικίνδυνες καταστάσεις. Είναι ένα σχέδιο που λειτουργεί το τελευταίο διάστημα, στο οποίο έχουν γίνει τέσσερις συλλήψεις για κατασκοπεία, σε περίοδο 8 μηνών.