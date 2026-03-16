Χανιά: Προφυλακιστέος ο Πολωνός για κατασκοπεία - Αρνήθηκε τις κατηγορίες

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε, μετά την απολογία του, ο 58χρονος Πολωνός ο οποίος συνελήφθη στη Σούδα Χανίων με την κατηγορία της κατασκοπείας, το απόγευμα της Πέμπτης 12 Μαρτίου. Σύμφωνα με την συνήγορο υπεράσπισής του, Μαρία Βόλτση, ο 58χρονος αρνήθηκε την κατηγορία περί κατασκοπείας, υποστηρίζοντας ότι στο Μαράθι βρισκόταν για διακοπές.

«Ο εντολέας μου αρνείται τις κατηγορίες και υποστηρίζει πως βρίσκεται στα Χανιά -τα οποία αγαπάει πολύ- και έρχεται τα τελευταία χρόνια για διακοπές» ανέφερε χαρακτηριστικά η συνήγορος του 58χρονου Πολωνού, η οποία τόνισε ότι στην απολογία του δεν αρνήθηκε ότι είναι δικό του το φωτογραφικό υλικό που βρέθηκε, ωστόσο αυτό -όπως εξήγησε- δεν το έχει χρησιμοποιήσει δημόσια.

«Το έχει μοιραστεί με συγγενικά και φιλικά του πρόσωπα σε ιδιωτικές συνομιλίες» είπε η κ. Βόλτση, συμπληρώνοντας ότι υπήρχε αυτό το ενδιαφέρον για τις φωτογραφίες, καθώς γενικότερα τους άρεσε να φωτογραφίζουν αεροπλάνα, καθώς είναι κάτι «που δεν αντικρίζουν συχνά στη χώρα από την οποία κατάγονται» ανέφερε χαρακτηριστικά η συνήγορος υπεράσπισής του.

Το χρονικό σύλληψης του Πολωνού

Ο 58χρονος που συνελήφθη την περασμένη Πέμπτη (12/3) στο τροχόσπιτο όπου διέμενε στο Μαράθι, οδηγήθηκε στον εισαγγελέα την Παρασκευή(13/3). Υποστήριξε ενώπιον των εισαγγελικών αρχών, ότι το υλικό που βρέθηκε στο κινητό του από την αεροπορική και τη ναυτική βάση της Σούδας, το έστελνε στην αδερφή του στην Πολωνία καθώς ο σύζυγος της είναι στρατιωτικός και «του αρέσουν» τέτοιες εγκαταστάσεις.

Οι έρευνες των αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, καθώς πέρα από το κινητό του γίνονται έλεγχοι και σε άλλες ηλεκτρονικές συσκευές που βρέθηκαν στο βαν-τροχόσπιτο του 58χρονου.

Όπως έγραψε το CRETA24, ο Πολωνός εδώ και τρία χρόνια επισκεπτόταν με τον βαν του την περιοχή που έχει θέα στον κόλπο της Σούδας.

Στάθμευε το βαν-τροχόσπιτο στο σημείο που φαίνεται στις φωτογραφίες και έμενε εκεί όλο τον χειμώνα. Πληροφορίες αναφέρουν πως ο Πολωνός αναχωρούσε από την Κρήτη στις αρχές Μαΐου, για να επιστρέψει πάλι την επόμενη χρονιά.

Μάλιστα επισκεπτόταν το νησί παρέα με τον σκύλο του, ο οποίος παραμένει στον περιφραγμένο χώρο.